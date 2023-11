الشركة العالمية المتخصصة في إدارة منشآت الضيافة التي تأسست مؤخراً بدعم من شركة البرتغال المتحدة للاستثمار تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة

الإعلان عن شراكتين في منطقة الشرق الأوسط يعزز خطط نمو الشركة الرامية إلى إدارة 100 منشأة للضيافة بحلول عام 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة : انطلقت رسمياً شركة المتحدة لإدارة الفنادق المتخصصة في إدارة منشآت الضيافة والمدعومة من قبل شركة يونيدت انفستمنتس برتغال ، مع التركيز الاستراتيجي على التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا. وقامت شركة البرتغال المتحدة للاستثمار بإدارة الفنادق على مدى 30 عاماً، وتخطط الشركة لإعادة ابتكار مفهوم الضيافة من خلال المتحدة لإدارة الفنادق، مع خطط طموحة للنمو تشمل إدارة ما يزيد على 100 فندق ومنتجع في مختلف أنحاء العالم في السنوات الخمس المقبلة.

تأسست شركة البرتغال المتحدة للاستثمار في عام 1985، وهي تمتلك منتجعي باين كليفس - ذا لاكشري كوليكشن وشيراتون كاسكايس البرتغال، بالإضافة إلى علامات تجارية مثل حياة ريجنسي ويوتل. وقامت الشركة عام 2021 بنقل أصولها من اتفاقيات الإدارة إلى اتفاقيات الامتياز مع كل علامة تجارية، وأنشأت هيكلها الإداري الخاص مما أدى إلى تأسيس ذراع الضيافة الخاص بشركة البرتغال المتحدة للاستثمار.

وتعد البرتغال المتحدة للاستثمار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة المساكن التي تحمل علامات تجارية شهيرة والمنتجعات متعددة الاستخدامات، حيث قدمت الشركة منتجعات ومساكن بان كليفس المبتكرة في أوروبا تحت علامة ماريوت. ويشكل هذا المفهوم محطةً فارقةً باعتباره الأول من نوعه على مستوى أوروبا.

وتدير شركة المتحدة لإدارة الفنادق مفاهيم الضيافة في جميع أنحاء العالم بدءاً من تطوير الأصول وصولاً إلى تشغيلها وإدارتها. وفي ظل التركيز المتزايد على منطقة الشرق الأوسط، تضمن المتحدة لإدارة الفنادق التميز في جميع نقاط الاتصال، من التخطيط الاستراتيجي والتطوير الشامل لفريق العمل وحتى تجارب الضيوف السلسة والمريحة. وتشمل محفظة الشركة حالياً مجموعة من الفنادق والمنتجعات والمساكن التي تحمل علامات تجارية شهيرة وبيوت العطلات التي تضم جميعها ما يقرب من 3000 غرفة بما في ذلك العلامات التجارية الرائدة في الصناعة مثل ذا لاكشري كوليكشن وشيراتون وحياة ريجنسي وموفنبيك وفينيت كوليكشن ويوتل وبيسبوك للمساكن وبيوت العطلات، بالإضافة إلى إدارة أصول المنتجعات التي تحمل علامة فيرمونت. ومن خلال نهج المتحدة لإدارة الفنادق القائم على ريادة الأعمال والمدعوم بفريق عمل من ذوي الخبرة في قطاع الضيافة، تتمتع الشركة بمرونة في نموذج أعمالها الذي يركز على المللاك والعملاء. وتتصف المتحدة لإدارة الفنادق بانفتاحها على الابتكارات وتكيفها مع احتياجات الضيوف، وتتميز عن المنافسين بحيويتها وقدرتها على إجراء تغييرات وتحسينات سريعة مع الضيوف والشركاء، وإدارة الفنادق والمنتجعات من منظور المالك والقيمة المضافة.

وتمتلك المتحدة لإدارة الفنادق أيضاً علامة Serenity Spa الحائزة على عدة جوائز والتي تعمل حالياً في أوروبا. وسيتم افتتاح أول فرع للسبا في الشرق الأوسط داخل فندق فيرمونت النخلة في يناير 2024. يذكر أن Serenity Spa حصلت مؤخراً على جوائز مرموقة ضمن جوائز World Luxury Spa Awards.

وفاز سبا Serenity – The Art of Well Being in Lisbon الذي يقع داخل فندق حياة ريجنسي لشبونة، بجوائز في فئتي "أفضل سبا فاخر" على مستوى البرتغال و"أفضل تصميم سبا" على مستوى العالم. وبالإضافة إلى ذلك، حصل Serenity Spa الذي يقع في منتجع باين كليفس في منطقة الغرب البرتغالية على لقب "أفضل سبا فاخر" في أوروبا و"أفضل مركز فاخر للعناية بالصحة" في جنوب أوروبا. يذكر أنه تم اختيار ماريا دوري، المدير الإقليمي لعلامة Serenity ضمن قائمة أفضل 100 مدير يتمتع بسمعة جيدة في البرتغال وذلك وفقاً لنتائج دراسة ميركو – شركات وقادة 2023 المرموقة والمتخصصة في تقييم سمعة الشركات.

وتركز المتحدة لإدارة الفنادق بشكل كبير على تنمية العلاقات والشراكات طويلة الأمد. وجرى اختيار فريق العمل العالمي الخاص بالشركة لخبرته في مجال الضيافة وسعيه الدائم لضمان تحقيق قيمة من العلاقات والشراكات الخاصة بالشركة. ويضم مجلس الإدارة أعضاء مخضرمين في الصناعة وشخصيات ذات ثقل في مجال الضيافة مثل كارلوس ليل، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة المتحدة لإدارة الفنادق، والذي يقود استراتيجيات وعمليات الشركة. وتمتد خبرة كارلوس لأكثر من 30 عاماً تشمل معرفة وخبرات دولية واسعة في مجال الاستثمار والتطوير وإدارة الأصول لمشاريع الضيافة والترفيه الكبرى مثل منتجع باين كليفس باي لاكشري كوليكشن ومنتجع حياة ريجنسي لشبونة.

وفي معرض حديثه عن رؤية الشركة، قال كارلوس ليل: "نطمح إلى صياغة مستقبل قطاع الضيافة من خلال الشراكات والعلاقات الاستثنائية التي تكمن في صميم كل ما نقوم به. وتتمحور أنشطة المتحدة لإدارة الفنادق حول خدمات الضيافة المميزة التي لا تنسى بهدف خلق انطباعات إيجابية دائمة لدى ضيوفنا وتحقيق أفضل قيمة لمستثمرينا. ونحن نؤمن أنه من خلال التعاون الاستراتيجي وخلق الانطباعات الدائمة، يمكننا تحقيق رؤيتنا في أن نكون الأفضل والأكثر إلهاماً على مستوى العالم في مجال تقديم خدمات الضيافة المتكاملة".

ويعد الإعلان عن الاتفاقيتين الأخيرتين لشركة المتحدة لإدارة الفنادق مع منتجع ذا8 النخلة دبي وفندق شاطئ أرابيلا الكويت، وكلاهما جزء من العلامة التجارية Vignette Collection من IHG، مجرد انطلاقة لحضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط، مع وجود خطط لتوقيع المزيد من الاتفاقيات خلال الربع الأخير من العام الجاري وما بعده. وتواصل المتحدة لإدارة الفنادق الوفاء بالتزامها بتقديم تجارب استثنائية للضيوف وخدمة لا مثيل لها في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم. وتستعد الشركة من خلال مكاتبها الرئيسية في كل من دبي ولشبونة، لتحقيق نمو مستمر في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

