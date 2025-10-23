تُقدر قيمة هذا المشروع الطموح بنحو 3 مليارات درهم إماراتي، ويتمتع بموقع متميز في قلب جزر العالم، مع وحدات إقامة فندقية و وحدات سكنية عائمة . وهو أول فندق "بودا-بار" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يضم المشروع 162 من غرف الإقامة والأجنحة الفاخرة، و 24 وحدة إقامة سكنية عائمة، مع نادي "بودا-بار بيتش" الشهير الذي يجمع بين الموسيقى الحية والإطلالات الساحرة، في تجربة ضيافة لا تُضاهى.

من المتوقع أن تكتمل أعمال البناء بهذا المشروع الضخم والأول من نوعه بقلب المنطقة بحلول عام 2027.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسرّ شركة بودا-بار للتطوير العقاري، وهي مشروع مشترك تديره وتمثله شركة ييلدهاوس حصريًا، الكشف عن التصميم المرتقب لأول فندق بودا-بار و وحدات سكنية عائمة من بودا-بار في المنطقة، على جزر العالم بدبي. يُقدّم هذا المعلم الجديد علامة أسلوب الحياة العالمية الشهيرة إلى الشرق الأوسط بتصميمٍ فريدٍ تمامًا، يمزج بين أجواء الجزر والتصميم الغامر والتجارب المميزة من بودا-بار التي لم تشهدها المنطقة من قبل، والتي تضم فندق بودا-بار ومساكن عائمة من بودا-بار وشاطئ بودا-بار الشهير.

للمرة الأولى، يتم نقل مفهوم بودا-بار الأسطوري من الشواطئ إلى أجواء الجزيرة، مما يجلب مزيجه المميز من الموسيقى والتصميم إلى المناظر البحرية الهادئة في جزر العالم.

فندق بودا-بار

سيوفر أول فندق بودا-بار في المنطقة 162 غرفة، مع طابق كامل مخصص للشقق السكنية ذات العلامة التجارية، وسيعكس هوية العلامة التجارية الأيقونية من خلال دمج فني بين لمسات الشرق الأقصى والتصميم العصري الأنيق، لينقل الضيوف إلى عالمٍ زاخر بالألوان الحمراء الداكنة والذهبية، والزخارف الآسيوية، وأجواءٍ حسية مستوحاة من الصالات المزينة بالثريات والتحف. سيستمتع المسافرون بأجواء موسيقية منسقة بعناية وتجارب طهي عالمية غنية بنكهات منطقة المحيط الهادئ، تُقدم في أجواء تجمع بين التصميم والمأكولات والموسيقى. سيقدم السبا الداخلي مزيجًا من الطقوس المستوحاة من الشرق والعلاجات الحديثة، المصممة جميعها لتعزيز الاسترخاء الحقيقي.

وحدات سكنية عائمة من بودا-بار

تمتد مجموعة من 24 مسكنًا عائمًا متجاورة، تمتد خارج الفندق، لتطفو فوق سطح الماء، جامعةً بين الهندسة البحرية المتطورة والحياة تحت الماء وسط جمال البيئة المرجانية المحيطة الغني. تمتد كل فيلا على ثلاثة طوابق مميزة بمساحة 4000 قدم مربع، وتتسع لما يصل إلى ثمانية ضيوف، وتتميز بشرفة مشمسة على السطح مع جاكوزي وصالة طعام؛ ومساحة معيشة على مستوى سطح البحر مع نوافذ ممتدة من الأرضية حتى السقف، وأرجوحة شبكية كبيرة فوق الماء، وشرفة خاصة؛ وطابق تحت الماء يضم غرفتي نوم محاطتين بحدائق مرجانية.

صُممت كل وحدة، كأول مجموعة وحدات سكنية عائمة في العالم تحت علامة بودا-بار التجارية، كملاذ فريد من نوعه. تعكس المواد والتشطيبات فخامة هادئة: أثاث بنتلي هوم اختياري، وأخشاب ناعمة الملمس، وحجر معرق، وزجاج بحري، تم اختيارها بعناية لتجعل المناظر البحرية المحيطة بها محور الاهتمام. الوحدات السكنية العائمة ليست مجرد أماكن للعيش، بل هي تجارب مختارة بعناية.

"بودا-بار بيتش"

من المتوقع أن يصبح شاطئ بودا-بار المركز الاجتماعي لجزر العالم، وجهةً تتناغم فيها روعة شروق الشمس وغروبها وسحر ما بعد الظلام. يعمل الشاطئ كمطعم وصالة ونادي شاطئي مفتوح طوال اليوم والليل، وسيقدم جلسات يوغا عند شروق الشمس، ووجبات برانش على الشاطئ، وعروضًا موسيقية عند غروب الشمس يقدمها منسقو أغاني عالميون، والتي تتحول إلى حفلات شاطئية ليلية تحت النجوم.

يجمع المكان بين فخامة الحياة العصرية وروح البحر الأبيض المتوسط: مسبح ذو مناظر طبيعية خلابة ومسبح انفينيتي للبالغين، وجلسات غائرة في الماء، وكابانات خاصة، ومساحات خضراء مُجهزة خصيصًا للمناسبات، ووصول مباشر إلى الشاطئ. في النهار، يمكن للضيوف الاسترخاء مع كوكتيلات مُحضرة بمهارة ومأكولات بحرية فاخرة بمناظر مطلة على الخليج؛ وفي الليل، يتحول المكان إلى مطعم وصالة ونادي شاطئي نابض بالحياة، حيث تُحدد الموسيقى وفنون المزج إيقاعه. سيختبر الضيوف أسلوب حياة يتميز بالخصوصية التامة، مع خدمة غرف على مدار الساعة، ومناطق خارجية مُكيفة، ووصول مباشر إلى الشعاب المرجانية عبر أرصفة عائمة تربط الوحدات السكنية العائمة بالجزر المجاورة.

صرح نبيل سهيل، نائب رئيس شركة بودا-بار إنترناشيونال: "يُمثل فندق بودا-بار والوحدات السكنية العائمة في جزر العالم نقلة نوعية لعلامتنا التجارية. يُجسّد هذا المشروع تناغمًا بين هويتنا الأصيلة - الموسيقى والأجواء الساحرة - مع تصميم ضيافة راقٍ. سيُنقل الضيوف إلى بُعد جديد من الفخامة الحسية في وجهة فريدة من نوعها."

يضيف محمد عيسى، مؤسس و رئيس مجلس ادارة شركة ييلدهاوس: "تُمثل الشراكة في إطلاق أول فندق و وحدات سكنية عائمة من بودا-بار على جزر العالم لحظةً فارقةً في مجال العقارات ذات الطابع الفخم و النابع من التجربة في المنطقة. مهمتنا هي ربط المستثمرين المتميزين بمشاريع تتجاوز حدود العقارات التقليدية لتصبح أعمالاً فنيةً حية، وهذا التعاون يُجسّد هذه الفلسفة ببراعة."

تم الكشف عن تفاصيل المشروع الذي تبلغ قيمته 3 مليارات درهم إماراتي، للمرة الأولى في معرض "سوق السفر العربي" في أبريل 2025، ويتوقع الانتهاء من إنجاز هذا المشروع الضخم والأول من نوعه بقلب المنطقة بحلول عام 2027.

حول "بودا-بار بيتش"

يُعدّ "بودا-بار بيتش"، علامة تجارية مرموقة عالميًا، مستوحاة من أشهر الأماكن الشاطئية المتميزة خلال ثمانينيات القرن الماضي في كل من غوا وإيبيزا؛ إذ كانت من أبرز الوجهات المُفضلة للمسافرين، والمشاهير، وعشاق الوجهات الشاطئية. يُجسد "بودا-بار بيتش" نمط الحياة البوهيمي الأنيق، عبر دمج العناصر الطبيعية والتفاصيل العضوية الملونة بشكل أكثر سلاسة وانسجامًا مع البيئة المحيطة، ليخلق أجواء لا مثيل لها. يتميّز المكان بقدرته الاستثنائية على التحوّل المذهل من أجواء نهارية غير رسمية مفعمة بالحيوية لتجديد النشاط، إلى أجواء استرخاء راقية بالتشمس بجانب المسبح العصري، أو على الشاطئ الخلاب، أو ربما داخل ردهة الاستراحة الفاخرة "لاونج"، وصولًا إلى أمتع التجارب الليلية الساهرة على أنغام الموسيقى الراقصة والعروض الترفيهية الحية.

من المؤكد أن الانتشار العالمي لهذه العلامة التجارية يعكس مدى قدرتها على تخطي الحدود، لتقديم مختلف التجارب الاستثنائية؛ حيث يوفر "بودا-بار بيتش" أشهى التجارب الطهوية لزواره الكرام، مع أفخم قوائم الطعام العالمية والمحلية للاستمتاع بوجبة غداء مثالية برفقة الأحباب، أو الالتفاف بصحبة العائلة حول وليمة عشاء لا تُنسى، أو تناول ألذ وجبة فطور متأخر "برانش". يُمكن للزوار أيضًا قضاء أمسيات ساهرة وسط أجواء مُنعشة، مع أفخم المشروبات والكوكتيلات المُحضرة بعناية، بجانب أشهى المُقبلات التي يحلو معها المشاركة، لصنع ذكريات لا تُنسى.

تتواجد وجهات "بودا-بار بيتش" وسط أماكن ساحرة على أشهر الشواطئ العالمية، وتعكس مزيجًا فريدًا من فنون الطهي، والضيافة الفاخرة، وتجارب الصحة والعافية، والفعاليات والأنشطة الترفيهية، وإقامة مختلف الاحتفالات، وفن مزج وإعداد الكوكتيلات والموكتيلات؛ إذ تتميز كل وجهة بتقديم تجارب خاصة تتناغم مع حس الذواقة الباحثين عن اللحظات الاستثنائية.

تمثل "بودا-بار بيتش" رمزًا للعلامات التجارية المتميزة في فنون الطهي ونمط الحياة العصري، ليأخذ زواره في رحلة مذهلة تجمع بين أفضل التجارب الطهوية والترفيهية، مع التصاميم الفاخرة، وسط أجواء مترفة تحتفي بالأيام الصيفية الممتعة

مواقع وجهات "بودا-بار بيتش" المتميزة حول العالم: ميكونوس، والجبل الأسود، وجزيرة سانتوريني اليونانية الخلابة، وبودروم التركية، وكريت، وفيفي جوهرة الريفيرا السويسرية، وميلوس، وإمارة أبوظبي عاصمة الجمال والمعمار الفريد، ومازاغان، وموريشيوس الأكثر سحرًا، ومالطا، وتمودة باي بموقعها الأثري الذي يُعد جوهرة معمارية وسياحية.

حول فندق "بودا-بار"

فندق "بودا-بار"، وجهة تحتفي بأفخم تجارب الضيافة الشاملة للعلامة التجارية ذائعة الصيت عالميًا "بودا-بار"؛ حيث تلتقي الرفاهية ونمط الحياة العصري مع الثقافة العالمية والأصالة. يُعيد فندق "بودا-بار" تعريف مفهوم الإقامة الفندقية الفاخرة انطلاقًا من جوهر العلامة التجارية الذي يمثله التصميم المُتقن، والموسيقى الحية، وفنون الطهي، وفن مزج وإعداد الكوكتيلات، وتجارب الصحة والعافية. تأسس الفندق عام 2012، وافتُتح أول فرع له بقلب باريس، موسعًا مسار العلامة التجارية الأيقونية "بودا-بار" لتتحول إلى تجربة ضيافة متكاملة لنمط حياة يجمع بين الفخامة والحداثة.

مستلهمًا من بريق الحياة الكوزموبوليتانية والسكينة التي تمتاز بها الملاذات العالمية، يُعدّ كل فندق من فنادق "بودا-بار" وجهة تمزج بين سبل الراحة المتطورة والأجواء الثقافية الثرية. عالم زاخر بأفضل التجارب، مع الموسيقى الحية المُنسقة بعناية، والتصاميم الفنية الداخلية المذهلة، والإقامة المترفة، وتجارب الطهي غنية المذاق، كل هذا وأكثر بقلب وجهة سياحية لا تُضاهى.

مواقع وجهات فندق "بودا-بار": فندق "بودا-بار" براغ، وقريبًا سيتم الافتتاح في كاراكاس، ويريفان.

حول شركة (Yieldhaüs)

(Yieldhaüs) تُعد من أبرز شركات الاستشارات العقارية الرائدة. تتخذ دبي مقرًا لها، وتعقد شراكات بناءة مع المطورين لإنشاء مشاريع ضخمة. يتمركز عمل الشركة في كونها نقطة التقاء بين وضع الاستراتيجية، وسرد القصص، والمبيعات، وتعمل أيضًا على توفير المشاريع العقارية فائقة الفخامة لأبرز المستثمرين عالميًا. ومن خلال التمثيل الحصري، والجولات الترويجية العالمية، والمبيعات القائمة على الاستشارات، تحوّل الشركة العقارات ذات التصميم الرفيع إلى استثمارات ذات قيمة دائمة ومستدامة.

