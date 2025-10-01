الكويت، أعلنت مجموعة "إس سي كابيتال بارتنرز"، الرائدة في إدارة الاستثمارات العقارية ومقرها سنغافورة، عن إطلاق "صندوق تنمية العقارات الصناعية في منطقة الخليجي" (GRID)، والذي تشارك في رعايته "كابيتالاند إنفستمنت ليمتد"، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الأصول العقارية؛ والتي تمتلك حصة 40% في "إس سي كابيتال بارتنرز". يمثل هذا الصندوق خطوة استراتيجية لدعم تطوير القطاعين الصناعي واللوجستي في منطقة الخليج، مع التركيز على مشاريع أولية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ستتعاون "إس سي كابيتال بارتنرز" مع شريكتها التابعة "تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع" (THi)، التي ستتولى مهام إدارة التطوير، وإدارة وتشغيل الأصول، وذلك من خلال تحالفٍ يجمع بين الخبرة المؤسسية في الاستثمار والقدرات الميدانية في التطوير لضمان نجاح الصندوق وتحقيق أهدافه.

وبهذه المناسبة، صرّح سوشاد تشيارانوساتي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة "إس سي كابيتال بارتنرز"، قائلاً: "يمثل إطلاق صندوق تنمية العقارات الصناعية في منطقة الخليج خطوة محورية في استراتيجيتنا للتوسع الإقليمي، حيث توفر دول الخليج فرصاً استثنائية لتحقيق قيمة على المدى الطويل، مدعومة بالمستهدفات الوطنية الطموحة والأنظمة الصناعية المتطورة. ومن خلال الجمع بين خبراتنا المؤسسية وقدرات التطوير التي تتمتع بها شركة "تي إتش آي" القابضة لإدارة المشاريع (THi)، نسعى إلى تحقيق قيمةٍ عاليةٍ لمستثمرينا، والمساهمة في إثراء التحول الصناعي في المنطقة."

ومن جهته، قال أندرو ليم، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "كابيتالاند إنفستمنت ليمتد": "تعكس رعاية كابيتالاند إنفستمنت ليمتد المشتركة لصندوق تنمية العقارات الصناعية في دول الخليج قدرتنا على إنشاء منصات تتيح الاستفادة من الفرص المناسبة، خاصة وأن دول الخليج أصبحت مركزاً لوجستياً متزايد الأهمية ضمن سلسلة الإمداد العالمية. وبفضل الميزات المشتركة التي سيوفرها التعاون بين "كابيتالاند إنفستمنت ليمتد" و"إس سي كابيتال بارتنرز" و "تي إتش آي" القابضة لإدارة المشاريع (THi) في إدارة الصناديق وتطوير الأصول وشبكات المستأجرين، نتمتع بالقدرات لتوفير لشركائنا فرص استثمارية مهمة عبر مختلف المناطق الجغرافية. ونتطلع قدماً للمساهمة في التحول الصناعي لدول الخليج."

وتعتبر "إس سي كابيتال بارتنرز" أن القطاعين الصناعي واللوجستي في دول مجلس التعاون الخليجي يمثلان فرصًا استراتيجية للنمو. ومن خلال تركيزها على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يهدف الصندوق إلى بناء محفظة متنوعة من الأصول الصناعية عالية الجودة والمدرّة للدخل في المنطقة. تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه القطاعان الصناعي واللوجستي في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا سريعًا، مدفوعًا بزيادة القوة الشرائية، وازدهار التجارة الإلكترونية، والأجندات الحكومية الطموحة للتحول.

من جهتها، صرحت "سارة هو"، الشريكة المؤسسة لشركة "تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع" (THi): "تقف دول الخليج عند مفترق طرق التجارة العالمية، وهذا يجعلها مركزاً مثالياً لمستقبل التصنيع والخدمات اللوجستية. ومن خلال صندوق تنمية العقارات الصناعية في دول الخليج، نعتزم الاستثمار في بنية تحتية صناعية عالمية المستوى، وتطوير منظوماتٍ اقتصاديةٍ مبتكرة ومبنية على أسسٍ متينة تعزز الروابط بين آسيا ومنطقة الخليج والاقتصاد العالمي الأوسع."

هذا، ويخطط الصندوق مستقبلاً لتوسيع نطاقه من خلال تطوير مشاريع إضافية في المناطق الاقتصادية الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال التوافق الوثيق مع أولويات الحكومات الإقليمية، تهدف هذه المبادرة إلى تسريع التنوع الاقتصادي، وتعزيز التصنيع المتقدم، وتطوير قاعدةٍ صناعيةٍ مستدامةٍ ومجهزةٍ للمستقبل لتسهم في تحقيق الازدهار الوطني على المدى الطويل.

نبذة عن مجموعة إس سي كابيتال بارتنرز

تُعد مجموعة إس سي كابيتال بارتنرز واحدة من الشركات الرائدة في إدارة الاستثمارات العقارية، ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة. تأسست الشركة في عام 2004 وتدير أصولًا بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي، مع قاعدة متنوعة تضم أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا حول العالم. تستثمر إس سي كابيتال بارتنرز عبر نطاق واسع من استراتيجيات المخاطر والعوائد، بما في ذلك استراتيجيات الأسهم والديون. تركز الشركة على الاستثمارات الموجهة نحو النمو، معتمدة على نهج استثماري موضوعي يستفيد من منصاتها التشغيلية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا، والإسكان، والضيافة.

نبذة عن شركة كابيتالاند إنفستمنت ليمتد

يقع المقر الرئيسي لشركة كابيتالاند إنفستمنت ليمتد في سنغافورة، وتم إدراجها في البورصة عام 2021. تُعد الشركة واحدة من أبرز مديري الأصول العقارية العالمية، مع تركيزٍ واسعٍ على آسيا. واعتبارًا من 13 أغسطس 2025، تدير الشركة أصولًا بقيمة 117 مليار دولار سنغافوري (91 مليار دولار أمريكي) من خلال حصصٍ في ثمانية صناديق استثمار عقاري وصناديق أعمال مدرجة، بالإضافة إلى مجموعة من المركبات الاستثمارية الخاصة التي تركز على استراتيجيات مرتبطة بالديموغرافيا، والابتكار، والرقمنة.

تشمل فئات الأصول العقارية المتنوعة التي تديرها الشركة: التجزئة، والمكاتب، والإقامة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والمتنزهات التجارية، والعافية، والتخزين الذاتي، ومراكز البيانات، والائتمان الخاص، والفرص الخاصة.

تهدف كابيتالاند إنفستمنت ليمتد إلى توسيع نطاق أعمالها في إدارة الصناديق، وإدارة الإقامة، وإدارة العقارات التجارية على مستوى العالم، مع الحفاظ على إدارة فعالة لرأس المال. وبصفتها الذراع الاستثماري لمجموعة كابيتالاند، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى قدرات التطوير وفرص الاستثمار المستقبلية التي توفرها ذراع التطوير التابعة للمجموعة. وفي عام 2025، تحتفل مجموعة كابيتالاند بمرور 25 عامًا من التميز في مجال العقارات، مع استمرارها في الابتكار وتشكيل مستقبل الصناعة.

وبصفتها شركة مسؤولة، تضع كابيتالاند إنفستمنت ليمتد الاستدامة في صميم أعمالها، وقد التزمت بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية للنطاقين الأول والثاني بحلول عام 2050. كما تسهم الشركة في تعزيز الرفاه البيئي والاجتماعي للمجتمعات التي تعمل فيها، مع تقديم قيمة اقتصادية طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

نبذة عن شركة تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع

تُعد شركة تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع (THi) شركة استثمارية مؤسسية تركز على الاستثمارات التحويلية التي تضيف قيمة، بالإضافة إلى إدارة الأصول في قطاعات العقارات الصناعية عالية التقنية والبنية التحتية. تأسست الشركة في عام 2018 وتعمل في كل من الصين وسنغافورة واليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تشارك شركة تي إتش آي القابضة في الاستثمار المشترك وإدارة أكثر من 18 مشروعًا في الصين (حتى عام 2026)، بمساحة إجمالية تزيد عن 1,2 مليون متر مربع من العقارات الصناعية، وبإجمالي أصول مُدارة تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي. وتضع الشركة نفسها كواحدة من أفضل المطورين والمستثمرين في مجالات التصنيع عالي التقنية والمتنزهات الصناعية، سواء في الصين أو في الأسواق العالمية الرئيسية.

