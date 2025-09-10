الدوحة، قطر – أعلنت اليوم عملاقة التقنية العالمية "إس إيه بي" SAP عن مشروع تحول رقمي جديد في قطاع الطاقة من خلال تعزيز شراكتها مع شركة نفط الشمال. وتعتزم "إس إيه بي"، بموجب هذه الاتفاقية، تقديم حلول متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لرفع الكفاءة وتعزيز الابتكار في مختلف جوانب العمليات التشغيلية لدى شركة نفط الشمال، وضمان جاهزيتها للمستقبل.

تتمتّع "إس إيه بي" بخبرات تقنية واسعة، لا سيما في قطاع الطاقة، حيث ستتيح حلولها القابلة للتوسع، والتي سيتم تطبيقها في معظم عمليات شركة نفط الشمال، توحيد المعايير وأتمتة العمليات ضمن بنية أساسية مرنة وبسيطة تتميز بأدنى مستويات التخصيص والتعقيد.

وتشمل مجموعة الحلول الشاملة التي اختيرت لتعزيز العمليات التجارية لدى شركة نفط الشمال، كل من منصة "رايز ويذ إس إيه بي" RISE with SAP، ومنصة "أريبا" Ariba، ومنصة "سيغنافيو" Signavio، وحل إدارة الأساطيل اللوجستية "فليت لوجيستيكس مانيجمينت" Fleet Logistic Management، وغيرها من حلول "إس إيه بي" المتقدمة. وتتيح منصة "رايز" انتقالاً سلساً وآمناً وسريعاً، ما يضمن استمرارية الأعمال أثناء تحديث العمليات.

ومن المقرر أن تتم استضافة البيانات الناتجة عن عملية توظيف الحلول الجديدة في مركز بيانات في قطر، وذلك استجابة لمتطلبات سيادة البيانات وأمنها.

وفي هذه المناسبة، قال علاء جابر، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في قطر وأسواق النمو السريع، إن الاتفاقية مع شركة نفط الشمال "تُعد إحدى أكثر عمليات التحول الرقمي شمولًا في قطاع الطاقة القطري". وأضاف: "ترسي شركة نفط الشمال، بتبنيها منصة "رايز" ومجموعة الحلول الذكية من "إس إيه بي"، معيارًا جديدًا للكفاءة والأتمتة والتميز التشغيلي، فيما تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزامنا الراسخ بتمكين الابتكار والنمو لعملائنا".

وتساعد "إس إيه بي" الشركات على تبني نهج أعمال أكثر مرونة وذكاءً ومعيارية، ما يضمن استمرارية العمليات وقوتها وتنافسيتها، الأمر الذي يُعد بالغ الأهمية في ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع الطاقة.

