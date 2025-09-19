أعلنت شركة SIG، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ Egypt)، وبلاستيك بنك، وكارتا مصر، وتايل جرين، عن إطلاق أول نظام تشغيل متكامل في مصر لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المعقمة، ويحمل المشروع العلامة التجارية "Green Jobs from a Box"، فهو ثمرة جهود استمرت لعدة سنوات بهدف إحداث تحول في صناعة التغليف في مصر من خلال نظام إعادة تدوير متكامل – بدءًا من جمع المخلفات على مستوى المجتمع، مرورًا باستخلاص الألياف، وصولًا إلى إعادة استخدام مادة البولي ألومنيوم (PolyAl) – مع التركيز على خلق «وظائف خضراء»، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتمهيد الطريق لتطبيق مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة (EPR).

وتحظى المبادرة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، نيابةً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، من خلال برنامج develoPPP الممول من BMZ ومبادرة "استثمر من أجل الوظائف" "Invest for Jobs"، وتستهدف المبادرة جمع أكثر من 700 طن متري من عبوات المشروبات المستعملة خلال ثلاث سنوات، بجانب تحسين سبل العيش لأكثر من 1,000 جامع نفايات محلي.

شهد حفل الإطلاق حضور مسؤولين حكوميين وممثلين دبلوماسيين وقادة في القطاعين الصناعي والخاص، بما في ذلك عملاء إس آي جي الرئيسيون بيتي – إحدى شركات المراعي وجهينة، حيث تضمن الحفل عرضًا حيًا لآلية عمل المنظومة، وجلسة نقاش استراتيجية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين إس آي جي وكارتا مصر.

وفي تعليقها على هذه المناسبة، صرحت معالي الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، قائلة: "تعد مبادرة وظائف خضراء من الصندوق"Green Jobs from a Box" مثالًا قويًا على كيفية مساهمة الشراكات المبتكرة في دفع رؤيتنا نحو اقتصاد دائري في مصر. فهي تتماشى بشكل وثيق مع استراتيجيتنا الوطنية للاستدامة، وتدعم التحول نحو اقتصاد أخضر يوفّر وظائف لائقة، ويُمكّن المجتمعات المحلية، ويحمي مواردنا الطبيعية. ومن خلال تحويل النفايات إلى قيمة ودمج القطاع غير الرسمي، يساهم هذا النموذج في تحقيق أهدافنا الأوسع ضمن رؤية مصر 2030، ويُسرّع هذا التحول من تطبيق مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة. ونتطلع إلى ازدهار هذه المبادرة وإلهام جهود مماثلة في مختلف أنحاء الجمهورية".

من جانبه، صرّح الدكتور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)، قائلاً: "إن مبادرة إعادة تدوير عبوات الكرتون المعقمة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في مصر، حيث تهدف إلى جمع أكثر من 700 طن من عبوات الكرتون المستخدمة خلال ثلاث سنوات، وتحسين سبل عيش أكثر من 1,000 جامع مخلفات محلي، إلى جانب تأسيس نموذج دائري قابل للتوسع لإعادة التدوير."

وأضاف أن المبادرة تسهم بشكل مباشر في دعم تطبيق مبادئ مسؤولية المنتج الممتدة (EPR)، والتشريعات الوطنية المستدامة لإدارة المخلفات، بما يفتح المجال أمام خلق وظائف خضراء جديدة وتحقيق قيمة اقتصادية من خلال الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأشار عبد الله إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم خطط الدولة المصرية ووزارة البيئة لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تقليل التلوث البيئي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودفع الابتكار في الاقتصاد الدائري والبنية التحتية الخضراء. كما تسهم المبادرة في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة (8، 11، 12، 13)، بالإضافة إلى الاستعداد لتطبيق منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) وتنفيذ استراتيجية جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA).

ويمثل هذا النظام ابتكاراً فريداً من نوعه في مصر، حيث يعتمد على:

● منصة "بلاستيك بنك" بتقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" لتتبع جمع العبوات وتحفيز مشاركة جامعي النفايات المحليين.

● عمليات مصنع الورق لدى كارتا مصر لـ استخلاص الألياف عالية الجودة.

● التكنولوجيا المبتكرة و الحاصلة على براءة اختراع من شركة تايل جرين لتحويل مادة البولي ألمونيوم PolyAl إلى طوب إنشائي صديق للبيئة.

صرّح عبد الغني الأديب، رئيس ومدير عام شركة SIG في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "يُعد هذا إنجازًا نفخر به في SIG وجميع شركائنا على امتداد سلسلة القيمة. فما حققناه هنا يتجاوز مجرد إعادة تدوير العبوات؛ إنه يتعلق ببناء نظام قابل للتكرار يحوّل نفايات التغليف إلى فرص. ومع إطلاق أول نظام متكامل لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية في مصر، أثبتنا أنه من الممكن إنشاء بنية تحتية مستدامة تحقق أثرًا إيجابيًا على الناس والأعمال والكوكب. لكن هذا يجب أن يكون مجرد بداية. طموحنا هو أن نرى هذا النموذج يُطبَّق ويتوسع عبر قطاع التغليف بأكمله، ليُمكّن من مستقبل تصبح فيه كل عبوة – سواء كانت كرتونية أو كيسًا أو غيرها – جزءًا من نظام متجدد يخلق قيمة في كل مرحلة. هذا هو التطبيق العملي لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، ونحن فخورون بالمساهمة في صياغة مستقبل التغليف الدائري في مصر وخارجها".

من جانبه، علق أندرياس روب، رئيس مجموعة الأعمال والتحول الأخضر في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ Egypt)، قائلا: "يسعدنا في GIZ أن ندعم هذه الشراكة المؤثرة من خلال برنامج develoPPP ومبادرة "استثمر من أجل الوظائف" "Invest for Jobs" الممولة من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). إن هذا التعاون الرائد يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا يقتصر على مواجهة التحديات البيئية الملحة فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر توفير وظائف خضراء. ويُبرز المشروع الإمكانات الكبيرة للنماذج المبتكرة والشاملة في إدارة مخلفات التغليف وتحويلها إلى قيمة اجتماعية واقتصادية. كما أن هذا النظام يتماشى مع أولوياتنا العالمية لتحقيق انتقال عادل، ونأمل أن يكون مصدر إلهام لمزيد من التعاون في مصر وخارجها لدفع عجلة الاقتصاد الدائري."

وشهدت الاحتفالية جلسة نقاش استراتيجية جمعت بين إس آي جي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، و بلاستيك بنك، وبيتي - احدى شركات المراعي، وجهينة، حيث تركزت النقاشات حول سبل توسيع نطاق تطبيق المنظومة لتشمل أنواع أخرى من مواد التعبئة والتغليف، وتوحيد جهود الأطراف المعنية لتفعيل مسؤولية المنتج الممتدة على المستوى الوطني.

من جانبه، صرّح سيف ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جهينه، قائلاً: "في جهينة، ندرك مدى الحاجة إلى بناء حلول مستدامة تخدم الإنسان والكوكب على حد سواء. إن تعاوننا مع SIG وبقية الشركاء في هذا النظام الدائري يتماشى تمامًا مع رؤيتنا طويلة الأمد نحو اقتصاد دائري. فالأمر لا يتعلق بعبوات المشروبات فقط، بل بإثبات أن أنظمة إعادة التدوير الذكية والشاملة ممكنة وقابلة للتوسع ومفيدة لجميع الأطراف المعنية. ونحن فخورون بمساهمتنا في نموذج يحقق أثرًا بيئيًا حقيقيًا، وفي الوقت ذاته يخلق فرص عمل خضراء، مما يعزز دورنا كقوة دافعة للتنمية المستدامة في مصر."

وصرح كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي – إحدى شركات المراعي: "في شركة بيتي – احدى شركات المراعي، تتمحور استراتيجيتنا للاستدامة حول "أداء أفضل كل يوم"، وتقوم على ثلاثة محاور رئيسية: رعاية الإنسان ، حماية البيئة، وتطوير منتجات آمنة يوميًا. تمثّل مبادرة "وظائف خضراء من صندوق" ‘Green Jobs from a Box’ التي أطلقتها SIG خطوة مهمة نحو تعزيز ممارسات إعادة التدوير المسؤولة ودعم الاقتصاد الدائري في مصر. فمن خلال تحويل عبوات المشروبات المستعملة إلى فرص جديدة، تسهم هذه المبادرة ليس فقط في تقليل المخلفات، بل في خلق فرص عمل خضراء ذات قيمة تعود بالنفع على المجتمعات المحلية. وبصفتنا من روّاد صناعة الألبان والعصائر في مصر، نلتزم في شركة بيتي بدمج الاستدامة في جميع جوانب عملياتنا لدعم مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع، وذلك تماشيًا مع رؤيتنا لعام 2030 التي تهدف إلى صفر نفايات إلى المدافن (Zero Waste to Landfill)، وزيادة كفاءة استخدام الموارد بنسبة 20%، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 25%، وتمهيد الطريق لتصبح شركة بيتي العلامة الخضراء الرائدة في مصر بحلول عام 2030."

نبذة عن شركة "أس آي جي"

تُعد "أس آي جي" (SIG) مزودًا رائدًا لحلول التعبئة والتغليف من أجل الأفضل — الأفضل لعملائنا، وللمستهلكين، وللعالم. ومن خلال محفظتنا الفريدة التي تضم عبوات الكرتون المعقمة، وحلول "الحقيبة داخل الصندوق"، والأكياس المزودة بفوهات، نعمل بشراكة وثيقة مع عملائنا لتقديم المنتجات الغذائية والمشروبات للمستهلكين حول العالم بطريقة آمنة، ومستدامة، وميسورة التكلفة. وتُمكننا تقنيتنا وقدراتنا المتميزة في الابتكار من تزويد عملائنا بحلول متكاملة لمنتجات متمايزة، ومصانع أكثر ذكاءً، وعبوات متصلة، وكل ذلك لمواكبة الاحتياجات المتغيرة باستمرار للمستهلكين. كما تُعد الاستدامة جزءًا أساسيًا من أعمالنا، حيث نسعى إلى إنشاء نظام تعبئة وتغليف غذائي متجدد.

تأسست "أس آي جي" في عام 1853، ويقع مقرها الرئيسي في نوهاوزن، سويسرا، وهي مدرجة في بورصة SIX السويسرية. وتُمكننا مهارات وخبرات نحو 9,600 موظف حول العالم من الاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات عملائنا في أكثر من 100 دولة. وفي عام 2024، أنتجت الشركة نحو 57 مليار عبوة، وحققت إيرادات بقيمة 3.3 مليار يورو. كما حصلت على تصنيف AAA في الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من MSCI، وتصنيف بلاتيني في المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) من EcoVadis، وهي أيضاً مدرجة في مؤشر "FTSE4Good".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: www.sig.biz

نبذة عن "شركة السعودي القابضة" و"كارتا مصر"

تعد "شركة السعودي القابضة" واحدة من الشركات الرائدة في مصر والمتخصصة في صناعة الورق وحلول التعبئة والتغليف، حيث تتمتع بحضور قوي في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. تلتزم الشركة بتقديم منتجات ورقية عالية الجودة من خلال تبني ممارسات مبتكرة ومستدامة. برزت "شركة السعودي القابضة" كإحدى الشركات الرائدة في صناعة الورق، حيث تمتلك شبكة واسعة من مرافق الإنتاج المتطورة، وتواصل استثماراتها المستمرة في البحث والتطوير لتلبية احتياجات عملائها المتزايدة.

تأسست "كارتا مصر" في عام 1997، وسرعان ما أصبحت من الشركات البارزة في قطاع الورق والتغليف. وفي عام 2019، استحوذت "شركة السعودي القابضة" عليها، مما ساعد في تعزيز طاقتها الإنتاجية. تواصل "كارتا مصر" تعزيز موقعها الريادي في السوق من خلال تقديم حلول ورقية متطورة ذات أداء عالي ومستدام بفضل كفاءات فريقها المتخصص واستخدام أحدث التقنيات والمرافق الإنتاجية المتطورة في مدينة 6 أكتوبر.

تعمل شركة "السعودي القابضة" و"كارتا مصر" معاً على تعزيز الابتكار والجودة والمسؤولية البيئية في صناعة الورق، مع خدمة الأسواق الإقليمية والدولية.

نبذة عن "بلاستيك بنك"

يهدف بلاستيك بنك إلى خلق عالم خالٍ من النفايات عن طريق تمكين المجتمعات والشركات والأفراد من جمع المواد المهملة واستخدامها للقضاء على الفقر. تقوم مجتمعات جمع المخلفات لدينا بتبادل البلاستيك كعملة لتحقيق الدخل والفوائد الاجتماعية، بما في ذلك التأمين الصحي والوظيفي والتأمين على الحياة والاتصال الرقمي وقسائم البقالة واللوازم المدرسية وخدمات التكنولوجيا المالية وغيرها. يتم تسجيل عمليات التبادل من خلال منصة "البلوك تشين" الآمنة الخاصة بنا، مما يتيح عمليات جمع يمكن تتبعها ودخل مضمون وإعداد تقارير موثوقة. تقوم الشركات والأفراد بالاشتراك في أرصدتنا البلاستيكية وشرائها لتقليل بصمتها البيئية وتعزيز الاقتصاد الدائري ودعم المجتمعات. ويمكن للشركات المشارِكة الوصول إلى مجموعة من الأدوات لإثبات الأثر الحقيقي لجهودها، بالإضافة إلى شبكات التوريد الأخلاقية والقابلة للتتبع من أجل توفير مطالبات مرخصة للمواد المعاد تدويرها. بالإضافة إلى ذلك، يقدم "بنك البلاستيك" المواد البلاستيكية الأولية المعاد تدويرها ( (Social Plasticلشركاء محددين، ويعمل البنك حالياً في الفلبين وإندونيسيا وتايلاند والبرازيل ومصر والكاميرون. ويعد كل من PlasticBank® وSocial Plastic® علامتان تجاريتان تابعتان لشركة "بنك البلاستيك" لإعادة التدوير ((Plastic Bank Recycling Corporation. تعرف على المزيد من خلال زيارة: www.plasticbank.com

نبذة عن "تايل جرين"

قامت شركة "تايل جرين" بتطوير تقنية ميكانيكية حرارية مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وحاصلة على براءة اختراع (WO2024173900) لمعالجة تحديين عالميين في غاية الأهمية: إدارة النفايات البلاستيكية والحاجة الملحة إلى مواد بناء مستدامة. من بين أكثر من 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية التي يتم إنتاجها سنوياً، لا يتم إعادة تدوير سوى 14٪ منها، بينما يعتبر الجزء الأكبر غير قابل لإعادة التدوير وينتهي به المطاف في مدافن النفايات أو يتم حرقه. وفي الوقت ذاته، يعاني قطاع مواد البناء الذي تقدر قيمته بتريليون دولار من صعوبة توسيع نطاق الحلول البيئية التي تحقق المعادلة المثالية المتمثلة في كونها صديقة للبيئة، عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة.

تعمل تقنية "تايل جرين" على تحويل المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير إلى جيل جديد من مواد البوليمر المجمعة المعاد تدويرها، مما يساهم في إنتاج مواد بناء متينة واقتصادية وصديقة للبيئة. على عكس الطرق التقليدية، يعالج حل "تايل جرين" جميع أنواع النفايات البلاستيكية محلياً دون الحاجة إلى الفرز أو المعالجة المبدئية، مما يوفر نهجاً مبسطاً وقابلاً للتوسع.

لا يقتصر هذا الابتكار على الحد من عملية طمر النفايات وتقليص انبعاثات الكربون فحسب، بل يساهم أيضاً في خلق فرص عمل وتقليل استهلاك المياه ودعم الطلب المتزايد على حلول البناء المستدامة. من خلال تحويل النفايات إلى قيمة حقيقية، تمهد "تايل جرين" الطريق نحو اقتصاد دائري في قطاع البناء، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية للابتكار الأخضر على نطاق واسع. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: http://www.tilegreen.org

نبذة عن شركة بيتي:

تم تأسيس شركة بيتي – إحدى شركات المراعي ، عام 1998 كشركة متخصصة في تصنيع المواد الغذائية، وتعد شركة بيتي من الشركات الرائدة في قطاع المواد الغذائية في السوق المصري فهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة والمصدرة للألبان والعصائر والزبادي في مصر التي توفر منتجاتها الرائدة من ألبان المراعي، وزبادي المراعي، والمراعي تريتس Almarai Treats، والمراعي يوجو Almarai Yogo ، وعصير المراعي، وكريمة المراعي، وجبنة المراعي بالإضافة إلى ألبان وعصائر بيتي.

نبذة عن شركة جهينه:

تأسست جهينه للصناعات الغذائية عام 1983، وهي شركة مصرية تتخصص في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر و المبردات وكذلك منتجات الطهي. وقد نجحت الشركة في احتلال مرتبة الصدارة بأسواق الألبان والعصائر في مصر والتوسع بأسواق الشرق الأوسط وتصدير منتجاتها إلى 64 دولة حول العالم بفضل التزامها المتواصل بتقديم باقة واسعة من المنتجات الغذائية الصحية والآمنة التي تتميز بجودتها الفائقة، مما جعلها العلامة التجارية المفضلة في كل البيوت المصرية.

#بياناتشركات

- انتهى -