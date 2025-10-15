يستند هذا التعاون إلى حلول إريكسون لشبكة الجيل الخامس الخاصة، لدفع عجلة التحول الرقمي وتوفير فرص جديدة للاتصال المؤسسي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تسريع تحقيق الربح من شبكة الجيل الخامس وتمكين الشركات في دولة الإمارات من الاستفادة من شبكات جيل خامس خاصة قابلة للتطوير وعالية الأداء.

وقّعت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) مذكرة تفاهم مع شركة "إي آند" على هامش معرض جيتكس جلوبال 2025 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، للتعاون في مجال الاتصال المؤسسي من خلال نشر حل شبكة الجيل الخامس الخاصة من إريكسون.

وتعد شبكة الجيل الخامس الخاصة من إريكسون حل شبكات خاصة من الجيل التالي، يوفر اتصالاً آمنًا وموثوقًا لشبكات الجيلين الرابع والخامس. وتم تصميم هذا الحل خصيصًا للاتصالات الحرجة للأعمال، وهو حل مُدمج مسبقًا ما يضمن سرعة تقديم الخدمة، ويُتيح عمليات متطورة وذكية في أي بيئة، مع الحفاظ على أمان بيانات الشركات في الموقع. كما أن هذا الحل يدعم ويتكيف مع مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام والقطاعات ومستويات التعقيد لدى الشركات.

ويهدف هذا التعاون الذي يستند إلى خبرة إريكسون في مجال حلول الشبكات الخاصة والتزام "إي آند" بتقديم خدمات اتصال متطورة، إلى إطلاق العنان لحالات استخدام مبتكرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع التحول الرقمي للمؤسسات. وستقدم الشركتان معًا حلول اتصال متطورة ومخصصة للقطاعات، مصممة لتلبية متطلبات أعمالهما المتطورة. وتعكس مذكرة التفاهم بين الطرفين الرؤية المشتركة للشركتين لدفع عجلة تحقيق الربح من شبكة الجيل الخامس، وتمكين المؤسسات في جميع أنحاء الإمارات من الاستفادة الكاملة من إمكانات الشبكات الخاصة في البلاد.

وفي معرض تعليقه هذا التعاون، قال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي بالإنابة للتكنولوجيا والمعلومات في "إي آند الإمارات": "تأتي شراكتنا مع إريكسون في ظل تسارع نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، لتُمثل خطوةً مهمةً في سياق تطوير الشبكات الخاصة للمؤسسات. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى دعم وتمكين المؤسسات من خلال توفير اتصال عالي الأداء وقابل للتطوير، إضافةً إلى إطلاق العنان للابتكار وخلق فرص تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات والقطاعات في جميع أنحاء الدولة. كما سنتمكن عبر توحيد نقاط قوتنا، من دفع عجلة التقدم في مجال الاتصال بما يدعم رؤية الإمارات لبناء مستقبل قائم على التكنولوجيا."

من جانبها، قالت بيترا شيرين، رئيس إريكسون الخليج في إريكسون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يهدف تعاوننا مع "إي آند" إلى إحداث نقلة نوعية في مجال اتصالات الشركات في الإمارات، عبر استغلال حلول إريكسون لشبكة الجيل الخامس الخاصة. ويُمكننا بفضل الإمكانات المتقدمة في مجال الشبكات الخاصة القابلة للتوسع وعالية الأداء، تمكين حالات استخدام جديدة للأعمال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع التحول الرقمي في القطاعات الرئيسية. وتُرسي مذكرة التفاهم هذه أساسًا متينًا للابتكار، كما تعكس بوضوح التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة طويلة الأجل للشركات والمجتمع ككل."

هذا وترتبط إريكسون مع "إي آند" بشراكة قوية ساهمت في تطوير قطاع الاتصالات في دولة الإمارات. وقد تعاونت الشركتان على مر السنين وتمكنتا من تحقيق العديد من الإنجازات التكنولوجية، بما في ذلك إطلاق شبكات الجيل الرابع والخامس في جميع أنحاء الدولة. وستلعب مذكرة التفاهم الجديدة بين الطرفين دورًا محوريًا في تعزيز اتصال المؤسسات، وتمكين خدمات رقمية مبتكرة، ودعم رؤية الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

نبذة عن إريكسون:

حول مجموعة "إي آند"

تعد "إي آند" مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة ملتزمة بتطوير المستقبل الرقمي عبر الأسواق التي تعمل بها في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. وحققت المجموعة أداءً مالياً قياسياً في العام 2024، حيث بلغت قيمة الإيرادات الموحدة 59.2 مليار درهم وبلغت قيمة صافي الأرباح الموحدة 10.8 مليار درهم، إلى جانب تصنيفها الائتماني الممتاز، مما يعكس قوة ميزانيتها العمومية وسجلها الحافل بالنجاح.

تأسست المجموعة في أبوظبي منذ أكثر من 48 عاماً، وتطورت من شركة رائدة في مجال الاتصالات إلى مجموعة متنوعة من التقنيات والاستثمار. ويمتد نطاق عملياتها الآن إلى 38 دولة، تقدم فيها مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تتنوع بين الاتصال المتقدم والترفيه والبث والخدمات المالية، وصولاً إلى الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني ومنصات إنترنت الأشياء.

تمتلك المجموعة خمسة ركائز أعمال أساسية هي: "إي آند الإمارات"، و"إي آند إنترناشونال"، و"إي آند لايف"، و"إي آند إنتربرايز"، و"إي آند كابيتال"، وتلبي كل ركيزة من هذه الركائز احتياجات العملاء والأسواق المتنوعة. وتساهم هذه الركائز في تمكين "إي آند" من الريادة في مختلف القطاعات، من الاتصالات وأسلوب الحياة الرقمي إلى خدمات الشركات والاستثمارات الجريئة. وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية ريادتها في المشهد التكنولوجي العالمي، الأمر الذي يقود مستقبل الاتصال الذكي والابتكار.

وبفضل الابتكار والاستدامة والالتزام بالتمكين الرقمي، تسعى مجموعة "إي آند" إلى بناء مستقبلٍ أكثر ذكاءً واتصالاً للأفراد والشركات والمجتمعات.

