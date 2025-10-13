ستُمهّد القدرات الجديدة لشبكة الجيل الخامس الأساسية الطريق لإطلاق خدمات جديدة، بما في ذلك الألعاب الغامرة وتطبيقات إنترنت الأشياء للمهام الحرجة.

وقّعت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) اتفاقية متعددة السنوات مع شركة "إي آند الإمارات" لتحديث شبكة الجيل الخامس الأساسية التابعة لها في الدولة، وذلك من خلال نشر تقنيات إريكسون السحابية المتقدمة.

وتشمل الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش معرض جيتكس جلوبال 2025، تحديث تطبيقات شبكة الجيل الخامس الأساسية من حلول إريكسون مزدوجة الوضع، مثل إدارة البيانات الموحدة (UDM)، ونظام الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (IMS)، وتوحيد بيانات المستخدم (UDC)، وخادم الاستحقاق الآمن (SES) على شبكة "إي آند الإمارات"، والتي تشغل مزيجاً من حلول البنية التحتية السحابية الأصلية من إريكسون وسحابة "إي آند" الخاصة. وسيتيح هذا التحديث لشركة "إي آند الإمارات" الاستفادة من أحدث إمكانات شبكة الجيل الخامس مع ضمان استقرار قوي لهذه الشبكة من خلال الأتمتة والتحديثات والتحسينات المستمرة للبرمجيات.

هذا ويساهم هذا التحديث في تقريب شركة "إي آند الإمارات" خطوة أخرى من النشر الكامل لشبكة الجيل الخامس الأساسية السحابية من الجيل التالي، والتي تُتيح اتصالاً موثوقًا وآمنًا فائق السرعة مُصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء. كما سيُتيح التحديث تحقيق زمن استجابة منخفض، وجودة رفيعة المستوى للخدمة، وعروض شبكات مُخصصة للغاية، وتعد هذه العناصر ضرورية للغاية لتشغيل تطبيقات متقدمة مثل الألعاب الغامرة وخدمات إنترنت الأشياء للمهام الحرجة.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال خالد السويدي، نائب الرئيس الأول للشبكات والمنصات الأساسية في "إي آند الإمارات": «نهدف من تحديث شبكة الجيل الخامس الأساسية بالتعاون مع إريكسون إلى جعل الاتصال اليومي أسهل وأسرع وأكثر موثوقية للجميع في دولة الإمارات، كما أنه يتيح لنا إطلاق خدمات جديدة في وقت أسرع، وتقليل التأخير وتحسين جودة المكالمات. ويعزز هذا التحديث كيفية دعمنا للشركات، بدءاً من الصناعات الذكية ووصولاً إلى الخدمات العامة، وذلك من خلال توفير اتصال آمن وموثوق.»

من جانبها، قالت بيترا شيرين، رئيس إريكسون الخليج في إريكسون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تعكس شراكتنا مع "إي آند الإمارات" التزامنا المشترك بدعم الرؤية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتحول الرقمي وتحقيق الريادة التكنولوجية. وسنقوم بموجب هذه الاتفاقية، بتوفير الاتصال الآمن وعالي الأداء الذي يعد ضرورة قصوى لتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، وتسريع إطلاق استخدامات جديدة لشبكة الجيل الخامس. كما تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا المستمر تجاه "إي آند الإمارات"، فضلاً عن أنها تسلط الضوء على الدور الهام للشبكات المتقدمة في تعزيز التنافسية والنمو المستدام.»

هذا وترتبط إريكسون مع "إي آند الإمارات" بشراكة قوية لعبت دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية للاتصالات في دولة الإمارات. وقد تعاونت الشركتان على مر السنين وتمكنتا من تحقيق العديد من الإنجازات التكنولوجية، بما في ذلك إطلاق شبكات الجيل الرابع والخامس المتطورة، وتوسيع قدرات الشبكة الأساسية لتعزيز الاتصال، وإتاحة قدرات شبكة الجيل الخامس لمطوري التطبيقات، وتمكين خدمات رقمية مبتكرة في جميع أنحاء الإمارات. وتستند الاتفاقية الجديدة إلى عقد إدارة البيانات الموحدة (UDM) لشبكة الجيل الخامس والذي تم توقيعه في عام 2020، ما يعزز مكانة إريكسون كشريك رئيسي لشبكات "إي آند الإمارات" الأساسية.

نبذة عن إريكسون:

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة، الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

حول "إي آند الإمارات"

"إي آند الإمارات" هي ركيزة الاتصالات التابعة لمجموعة "إي آند" في دولة الإمارات العربية المتحدة، مبنية على إرث يمتد لخمسة عقود من التميز في قطاع الاتصالات. تتمثل مهمتنا في تقديم تجارب اتصال فائقة الجودة وذات مستوى عالمي لدفع عجلة الابتكار والمساهمة في تحقيق تطلعات دولة الإمارات للمستقبل.

باستخدام أحدث التقنيات العالمية، تهدف "إي آند الإمارات" إلى الارتقاء بحياة الناس وقطاعات الأعمال، حيث يصبح كل اتصال فرصة للنمو، وكل تفاعل بوابة لإمكانيات جديدة ومبتكرة.

نسعى إلى تطوير الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق بنية رقمية حاضنة للأعمال من خلال الارتقاء بالحلول التي تلبي أنماط الحياة الجديدة والمتطلبات المتغيرة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما يشمل قطاعات الصحة والتأمين وصناعة الألعاب الرقمية.

وبصفتها شريكاً موثوقاً في مجال دعم المؤسسات، تواصل "إي آند الإمارات" دعم كافة قطاعات الأعمال باستخدام تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تقديم منظومة حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الاتصال الخاصة بهذه القطاعات، وتمكينها من الأتمتة والابتكار والتحول والتوسع.

وتعزيزاً لمكانتها كشركة رائدة في مجال الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحرص "إي آند الإمارات" على توفير حلولاً سلسة للاتصال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتقديم ابتكارات مستدامة للارتقاء بمستوى حياة الأفراد والمجتمعات وتمكين الشركات وقطاعات الأعمال، ليتمكن الجميع من تحقيق الازدهار في عالم رقمي.

-انتهى-

