وقعت إي آند الإمارات العربية المتحدة اتفاقيتين استراتيجيتين مع شركة إريكسون لتحويل شبكتها الأساسية وأنظمة دعم الأعمال والعمليات، مما يعزز البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة واستعدادها للابتكارات من الجيل التالي.

الاتفاقيتان ستُحدثان تأثيراً واسع النطاق على شبكة إي آند وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، حيث ستُسهم في تعزيز قدرات تحليلات البيانات المتقدمة وتقديم ابتكارات في السياسات والإشارات..

هذا التحول يعزز مرونة وذكاء شبكة إي آند بتمكين النشر التلقائي للخدمات وتسريع الاستجابة لديناميكيات السوق مع تحسين جودة تجربة العملاء.

على هامش مؤتمر جايتكس جلوبال 2025, وقعت مجموعة "إي آند" العالمية للتكنولوجيا اتفاقيات مع شركة إريكسون (المدرجة في ناسداك تحت الرمز: ERIC) لتحويل شبكتها الأساسية وبنيتها التحتية وأنظمة دعم العمليات والأعمال (OSS/BSS) في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام حلول إريكسون القائمة على السحابة المتطورة.

يهدف هذا التحوّل السحابي إلى تطوير بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة في دولة الإمارات، قادرة على التكيّف في الوقت الفعلي، وأتمتة العمليات المعقدة، وتوفير تجارب مخصصة وعالية الجودة لملايين المستخدمين.

كما يمثل هذا التحوّل السحابي خطوة استراتيجية في رحلة التطور الرقمي لشركة "إي آند", من خلال تسريع إطلاق خدمات مبتكرة، وتعزيز عائدات شبكات الجيل الخامس، ودعم التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحلول السحابية المؤسسية.

ستعتمد إي آند الإمارات على مجموعة متكاملة من منتجات وحلول إريكسون السحابية الأصلية (Ericsson’s Cloud Native Infrastructure Solution (CNIS)) من محفظة خدمات وبرمجيات السحابة من إريكسون (Ericsson Cloud Software and Services).

تشمل التطبيقات والمنتجات والحلول كلاً من Ericsson Charging، وCloud Core Policy Controller (CCPC)، وEricsson Signaling Controller، وEricsson Dynamic Activation، وEricsson Mediation حيث تعمل هذه الحلول معًا على تعزيز المرونة والكفاءة التشغيلية والذكاء الرقمي، مما يُمكّن من تسريع وتيرة الابتكار ودعم رؤية الإمارات 2031.

من جانبه علّق علي خلفان علي الشامسي، النائب الأول للرئيس لإدارة الإيرادات وأتمتة الشبكات في إي آند الإمارات: "من خلال تطوير البنية الأساسية ومنظومة تحقيق الإيرادات باستخدام منصات إريكسون السحابية، ستتمكن إي آند الإمارات من تسريع طرح خدمات الجيل الخامس المستقلة، وتقديم باقات متنوعة بمستويات خدمة مختلفة للمشتركين، وأتمتة عمليات التفعيل على نطاق واسع. إن دمج الشحن، والسياسات المركزية، والتوجيه المحسّن للإشارات يُسهم في تعزيز الأداء والموثوقية، وتحسين تجربة العملاء على امتداد شبكتنا الوطنية."

وقالت بيترا شيرين، رئيس إريكسون الخليج في إريكسون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تعتمد هذه الاتفاقيات على شراكتنا طويلة الأمد مع إي آند الإمارات لدفع المرحلة التالية من تطور شبكتها. وستوفّر حلولنا السحابية لـ"إي آند" الإمارات المرونة والكفاءة اللازمتين لتلبية متطلبات العالم الرقمي المتسارع، مع فتح آفاق جديدة للنمو."

يدا بيد، تضع إي آند الإمارات وإريكسون الأسس لجيل جديد من الاتصال الذكي، بما يسهم في تعزيز الابتكار الرقمي والتنافسية والمشهد التكنولوجي في دولة الإمارات.

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

-انتهى-

#بياناتشركات