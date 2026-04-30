دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) عن نجاح الاختبار العالمي العلني لتقنية الركن الذكي (VPD) المتقدّمة في ظروف واقعية، وذلك خلال قمّة شيري الدولية للأعمال، في خطوة بارزة تعكس توجّه العلامة نحو ترسيخ حضورها في عالم التنقّل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع احتفال العلامة بتجاوز مبيعاتها العالمية التراكمية حاجز المليون سيارة، ما يعزّز مسار نموّها المتسارع وريادتها في مجال الابتكار. ومن المتوقّع طرح هذا النظام من الجيل الجديد قريباً في الطرازات المقبلة من أومودا وجايكو في دولة الإمارات.

جرى العرض بحضور نخبة من وسائل الإعلام العالمية والوكلاء والمؤثّرين، بمن فيهم مشاركون من دولة الإمارات، ليسلّط الضوء على قدرة تقنية الركن الذكي على تحويل أحد أبرز التحديات اليومية في المدن إلى تجربة مؤتمتة وسلسة.

وخلافاً لأنظمة المساعدة التقليدية في الركن، تقدّم تقنية الركن الذكي حلاً متكاملاً ومؤتمتاً بالكامل لركن السيارة. فهي تمكّن السيارة من العثور على موقف شاغر، والتحرّك بسلاسة داخل المساحات المعقّدة، ثم الركن بدقّة عالية، من دون الحاجة إلى وجود السائق داخل السيارة أو بالقرب منها. ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، يستطيع المستخدم التحكّم بالنظام بالكامل، سواء لاستدعاء السيارة أو تفعيل ميزة الركن الذاتي بأمر واحد فقط.

تشمل أبرز مزايا النظام خاصية "Come When Called" التي تتيح للسيارة الوصول إلى المستخدم ذاتياً عند استدعائها عبر التطبيق، إلى جانب خاصية "Leave When Waved" التي تمكّن السيارة، بعد نزول السائق منها، من البحث عن موقف مناسب وركن نفسها بشكل مستقل.

أثبت الاختبار الواقعي كفاءة تقنية الركن الذكي في مجموعة من السيناريوهات الصعبة، بما في ذلك المواقف الضيّقة، والطرقات غير النافذة، وبيئات مراكز التسوّق المزدحمة التي تتطلّب استرجاع السيارة من مسافات بعيدة. وبفضل قدراته المتقدّمة على استشعار البيئة المحيطة، أظهر النظام قدرة عالية على رصد العوائق فورياً وتخطيط المسار بسلاسة، لينجز العملية كاملةً، من تحديد موقف السيارة والتوجّه نحوه، إلى الركن ثم العودة إلى صاحب السيارة.

في مقارنة لافتة بين الإنسان والتقنية، خضعت تقنية الركن الذكي لاختبار ضد سائق متمرّس يتمتّع بخبرة قيادة تتجاوز 15 عاماً. وحقّق النظام أداءً أفضل في جميع المعايير الأساسية، من سرعة إنجاز عملية الركن، وعدد مرات تعديل المقود، إلى دقّة الركن النهائية، مقدّماً تجربة أسرع وأكثر انسيابية وإتقاناً، من دون تعديلات غير ضرورية.

وفي دولة الإمارات، تبرز أهمية تقنية الركن الذكي بوضوح، خصوصاً في المدن التي تشهد ازدحاماً عالياً في مواقف السيارات مثل دبي وأبوظبي. وتقدّم هذه التقنية حلاً عملياً لتحديات مألوفة، من المواقف الضيّقة في مراكز التسوّق، إلى الزحمة في أوقات الذروة وقلّة المواقف المتاحة. ومن خلال استبعاد البحث عن موقف أو السير لمسافات طويلة، لاسيّما في الأيام شديدة الحرارة، تمنح التقنية المستخدمين تجربة أكثر راحة وسهولة، وتخفّف التوتّر المرتبط بعملية الركن، خصوصاً لدى السائقين الشباب أو الأقل خبرة.

يعزّز نجاح هذا العرض مكانة أومودا وجايكو كعلامة سيارات تضع التكنولوجيا في صميم هويتها وتخاطب الجيل الشاب، مع تركيز واضح على الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وفي إطار خططها للتوسّع عالمياً، تستهدف العلامة أسواقاً استراتيجية مثل دولة الإمارات، باعتبارها من أبرز الأسواق المؤهلة لتبنّي حلول التنقّل المتطوّرة من الجيل الجديد.

ومع تطلّعها إلى المستقبل، تواصل أومودا وجايكو دفع حدود التنقّل الذكي وتمهّد لمرحلة جديدة عنوانها "حرية الركن"، حيث يتخلّص السائقون من عناء البحث عن المواقف والتوتر الناتج عن عملية الركن ليستمتعوا بتجربة مؤتمتة سهلة ومريحة، بكبسة زر واحدة.

كما استعرضت العلامة خلال قمّة شيري الدولية للأعمال منظومة الروبوتات أيموغا (AiMOGA)، والتي تضم روبوتات تفاعلية صُمّمت للارتقاء بتجارب التنقّل الذكي من خلال الاستقبال الذكي، والتفاعل بين الإنسان والآلة، والتطبيقات المتطوّرة. ويعكس هذا التكامل طموح أومودا وجايكو الأوسع إلى الجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتنقّل الذكي ضمن منظومة واحدة مترابطة.

نبذة عن أومودا وجايكو

تُعدّ أومودا وجايكو علامة سيارات من الجيل الجديد تابعة لشركة شيري العالمية، وتهدف إلى إعادة رسم ملامح مستقبل التنقّل الذكي والمستدام. ترتكز فلسفتها على الابتكار، والتصميم حسب الطلب، والتعاون الإبداعي، لتلبّي تطلّعات العملاء حول العالم ممّن ينشدون التفرد، والتواصل الدائم، وحرية التنقّل بلا قيود.

تركّز أومودا على إنتاج سيارات حضرية مستقبلية تتميّز بالتكنولوجيا المتقدّمة والتصميم العصري، في حين تتخصّص جايكو في سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المستوحاة من روح الطرقات الوعرة، حيث تلتقي القوّة بالأناقة في تناغم فريد. معاً، تشكّل أومودا وجايكو منظومة عالمية رائدة في مجال التنقّل، تقدّم حلولاً ذكية وآمنة ومصمّمة بعناية لتواكب تطلّعات المستكشفين العصريين وأنماط الحياة المتجدّدة.

