تمكين الشركات الإماراتية بحلول متطورة لتهيئتها لاعتماد الفوترة الإلكترونية

تعزيز المستهدفات الوطنية للتحول الرقمي بالاعتماد على منصات تقنية سيادية آمنة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أوكسينوس" المتخصصة في حلول التكنولوجيا والتابعة لمجموعة "إنفينيا تكنولوجيز"، عن اختيارها رسمياً من وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أول خمس شركات معتمدة مبدئياً كمزوّد لخدمات الفوترة الإلكترونية على مستوى الدولة. ويؤكد هذا الإنجاز التزام الشركة بدعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق التحول الرقمي الآمن والسيادي والمتوافق مع الأطر والأنظمة الوطنية.

وبعد هذا الاعتماد المبدئي، أعلنت "أوكسينوس" عن مشروعها المشترك مع شركة "دروفا للاستشارات" (Dhruva Consultants)، إحدى أبرز الشركات الاستشارية المتخصصة في مجالات الضرائب والتشريعات التنظيمية في المنطقة، لتأسيس شركة "إيصال تك" بهدف مساعدة الشركات الإماراتية على تحقيق الجاهزية الكاملة لتطبيق أنظمة الفوترة الإلكترونية بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية المرتقبة.

حل متكامل للامتثال والابتكار التكنولوجي

تجمع "إيصال تك" بين التكنولوجيا السيادية الموثوقة من شركة "أوكسينوس" وخبرة "دروفا" الواسعة في مجالات الضرائب والتشريعات، لتقديم حل شامل للامتثال للمتطلبات التنظيمية. وتوفر "إيصال تك" خدمات الاستشارة والتنفيذ إلى جانب الدعم المستمر لضمان انتقال سلس للجهات والشركات العاملة في الدولة نحو تطبيق أنظمة الفوترة الإلكترونية.

وتعتمد المنصة على نظام حاصل على اعتماد شبكة Peppol العالمية، وتُستضاف على سحابة سيادية وطنية آمنة، بما يضمن الامتثال لمتطلبات وزارة المالية مع بقاء جميع البيانات داخل حدود الدولة.

تبسيط تجربة التحول إلى الفوترة الإلكترونية للشركات الإماراتية

تُقدّم "إيصال تك" نهجاً مبسّطاً لتبنّي حلول الفوترة الإلكترونية، حيث تتكامل المنصة بسلاسة مع أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية القائمة، وتضمن للشركات استضافة البيانات محلياً، بأعلى معايير الأمان والامتثال والموثوقية. ويجمع هذا النموذج الفريد بين التكنولوجيا والخبرات الاستشارية تحت مظلة واحدة، ليكون الشريك الموثوق للشركات الإماراتية في رحلتها نحو اعتماد الفوترة الإلكترونية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد مصطفى، مدير عام شركة "أوكسينوس": "يشكل اعتماد أوكسينوس ضمن أول خمس مزودين لخدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة إنجازاً مهماً، وهو مسؤولية نعتز بها. ويسرنا أن نتعاون مع دروفا لإطلاق إيصال تك التي تشكل حلاً متكاملاً يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الاستشارية تحت منصة واحدة. وبالاعتماد على نظام فيرينفو (Verinvo) الموثوق والمعتمد في أوروبا، نضمن للشركات الإماراتية انتقالاً سلساً وآمناً نحو الفوترة الإلكترونية بما يتوافق مع المعايير التنظيمية."

بدوره، قال نيميش غويل، الرئيس الإقليمي لشركة دروفا للاستشارات في الشرق الأوسط: "تجمع إيصال تك بين خبرة دروفا في الجوانب التنظيمية والضريبية وابتكارات أوكسينوس التقنية. ونقدم معاً حلاً مصمماً خصيصاً لبيئة الأعمال الإماراتية، يراعي المتطلبات المحلية ويطبق المعايير العالمية، ليُسهم في تعزيز الامتثال وترسيخ الثقة الرقمية وتحسين الكفاءة ودعم النمو المستدام."

دعم التحول الرقمي في دولة الإمارات

تُسهم "أوكسينوس" بدور محوري في تعزيز البنية الرقمية الآمنة والمتوافقة مع اللوائح التنظيمية في دولة الإمارات. ويؤكد تأسيس "إيصال تك" الالتزام المشترك بتطوير تكنولوجيا تمكّن الشركات من النمو والازدهار وترسخ الاقتصاد الرقمي في الدولة.

نبذة عن "أوكسينوس"

"أوكسينوس القابضة" هي شركة تكنولوجيا يقع مقرّها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتخصص في تطوير حلول رقمية سيادية آمنة ومرنة موجهة للحكومات والمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. تأسست الشركة في عام 2023 في أبوظبي، وتعمل ضمن منظومة "إنفينيا تكنولوجيز"، حيث تساهم في تمكين التحول الرقمي عبر مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول التي تشمل الفوترة الإلكترونية، والتوقيعات الرقمية، والمحافظ الرقمية للمواطنين، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصّات الشركات، وجميعها مستضافة على السحابة السيادية الوطنية في دولة الإمارات.

نبذة عن "إنفينيا تكنولوجيز"

"إنفينيا تكنولوجيز" هي شركة ابتكار رائدة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتختصّ في تطوير حلول متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا الصحية، والأنظمة التقنية المرنة القابلة للتخصيص، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. وترتكز رؤية الشركة على مبادئ الثقة، وتحقيق الأثر، والتميّز التكنولوجي، بما يتيح للمؤسسات والحكومات بناء منظومات أكثر ذكاءً وترابطاً وكفاءة.

