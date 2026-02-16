مجموعة الظفرة أنجزت أكثر من 100 مشروع متنوع بقيمة 100 مليار درهم ومعدل تسليم 97%

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة — أعلنت شركة "أوربان كابيتال للتطوير العقاري"، ومقرها العاصمة أبوظبي، عن انطلاقتها الرسمية في السوق العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، متبنيةً رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تقديم مشاريع استثنائية تمزج ببراعة بين التراث الأصيل والابتكار المعماري الحديث، لتضع بذلك معايير جديدة للحياة الحضرية الراقية التي تليق بمكانة العاصمة.

وتأتي هذه الانطلاقة القوية مدعومة بشراكة استراتيجية محورية مع "مجموعة الظفرة للمشاريع العالمية"، التي تعد ركيزة أساسية في قطاع التشييد والبنية التحتية منذ تأسيسها في عام 1973. وتستمد "أوربان كابيتال" قوتها ومصداقيتها من الإرث العريق لهذه المجموعة الذي يمتد لأكثر من 50 عاماً، حافلة بالإنجازات التي ساهمت بأكثر من 100 مليار درهم في الناتج الاقتصادي، حيث نجحت المجموعة في إنجاز ما يزيد عن 100 مشروع متنوع بنسبة تسليم قياسية بلغت 97%، وبجهود كادر بشري متخصص يضم أكثر من 3000 موظف.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد إبراهيم جفال، رئيس مجلس إدارة شركة "أوربان كابيتال للتطوير العقاري"، أن سجل الإنجازات الحافل للشريك الاستراتيجي، مجموعة الظفرة للمشاريع العالمية، يمثل الضمانة العملية والواقعية لقدرة الشركة على الوفاء بكافة التزاماتها ووعودها تجاه عملائها ومستثمريها، مشيراً إلى أن هذا التاريخ الطويل يؤكد بوضوح أن التميز بالنسبة للشركة ليس مجرد خيار، بل هو المعيار الأساسي والمنطلق لكل مشاريعها.

وأوضح جفال أن هذه الخبرة العريقة تتجسد اليوم في مشاريع "أوربان كابيتال" المستقبلية عبر محفظة ضخمة من الإنجازات الميدانية المتميزة، والتي يشهد لها الجميع بالدقة والجودة، ومن أبرزها تشييد وجهات ضيافة عالمية فاخرة مثل فندق "ريتز بارك" في أبوظبي، وهو فندق من فئة 5 نجوم مكون من 3 طوابق سفلية ودور ميزانين و14 طابقاً علوياً تم إنجازه بين عامي 2016 و2019، بالإضافة إلى فندق "كونكورد الفجيرة" الذي أُنجز بين عامي 2006 و2008.

كما تتسع قائمة الإنجازات لتشمل قطاع الإسكان الفاخر، وفي مقدمتها فيلا كبار الشخصيات الحصرية في جزيرة ناريل بأبوظبي بمساحة مبنية تبلغ 2500 متر مربع، والمجمعات السكنية الواسعة مثل مشروع إنشاء "واحة خليفة" في مدينة خليفة (أ)، الذي يضم 84 فيلا وتم تسليمه بنجاح بين عامي 2010 و2011. وتعزز المجموعة بصمتها الراسخة في المشاريع الحيوية والمجتمعية بأبوظبي من خلال إنجاز مبانٍ حكومية بارزة مثل المقر الرئيسي لـ "صندوق الزكاة" في منطقة الروضة، والمساهمة الفعالة في برنامج مدرسة "أبوظبي المستقبلية" الذي استوعب 3500 طالب وتم تسليمه بين عامي 2018 و2019، فضلاً عن المسجد والمركز الإسلامي في مدينة العين.

وتمتد هذه النجاحات لتشمل تشييد مجمعات تجارية ضخمة متعددة الطوابق في مناطق حيوية مثل منطقة "الراحة" وشارع "الفلاح"، ومن أبرزها مبنى السيد أحمد الجابر في الراحة الذي تم تنفيذه بين عامي 2019 و2021. ويضمن هذا التراكم المعرفي والتنفيذي الاستثنائي أن كل تفصيل في مشاريع "أوربان كابيتال" سيتم تنفيذه بدقة متناهية وحرفية عالية ونزاهة تامة، بالتعاون الوثيق مع كبار المهندسين والمصممين والمقاولين.

وانطلاقاً من هذه الخلفية التنفيذية القوية، تتبنى "أوربان كابيتال" فلسفة معمارية متقدمة تُولي الأولوية القصوى للراحة والتواصل والرفاهية، لضمان أن تُحسن كل مساحة يتم تصميمها جودة الحياة اليومية للسكان، من خلال تصميمات مدروسة بعناية تستفيد من الإضاءة الطبيعية وتعزز التفاعل الإنساني البناء والشعور الحقيقي بالانتماء للمجتمع. ولضمان بناء مستدام للمستقبل، تضع الشركة الابتكار والاستدامة في صميم استراتيجيتها طويلة الأمد، إيماناً منها بأن الاستدامة هي التعريف المعاصر والذكي للرفاهية الفاخرة.

لذلك، تحرص الشركة على دمج مواد صديقة للبيئة وأنظمة طاقة ذكية تتماشى بدقة مع أهداف أبوظبي الطموحة للاستدامة، وتوظف تقنيات متطورة تشمل البنية التحتية الموفرة للطاقة، والتنقل الذكي، والاتصال الرقمي، بهدف خلق بيئات مستقبلية تتكيف بمرونة مع الاحتياجات المتطورة للمجتمعات الحضرية؛ وهو ما يجسد الهدف الاستراتيجي الأسمى لـ "أوربان كابيتال" في المساهمة في تحويل مدن الإمارات إلى بيئات مزدهرة تركز على الإنسان وتخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.

ولتأكيد دخولها القوي والمدروس إلى قطاع العقارات في العاصمة، أعلنت "أوربان كابيتال للتطوير العقاري" عن استعدادها الكامل لإطلاق مشروع سكني وتجاري متميز في جزيرة الريم بأبوظبي قريباً، حيث سيشكل هذا المشروع أول تطبيق فعلي لرؤية الشركة المتكاملة، وسيعكس أعلى معايير الجودة والابتكار المستمدة من خبرة شريكها الاستراتيجي. كما تهدف الشركة في رؤيتها الطموحة إلى التوسع بمشاريع مستقبلية نوعية في وجهات عالمية مثل جزيرة السعديات، وجزيرة ياس، ومدينة مصدر.

نبذة عن أوربان كابيتال للتطوير العقاري:

"أوربان كابيتال للتطوير العقاري" هي شركة تطوير عقاري حديثة مقرها أبوظبي، تأسست برؤية استراتيجية لتقديم مشاريع فاخرة تجمع بين الهوية الثقافية والابتكار المعماري والاستدامة البيئية. ومن خلال شراكتها مع "مجموعة الظفرة للمشاريع العالمية"، تلتزم الشركة بتنفيذ مشاريعها بأعلى معايير الدقة والالتزام، لخلق بيئات حضرية متكاملة تعزز جودة الحياة وتحقق قيمة استثمارية مستدامة في سوق العقارات الإماراتي.