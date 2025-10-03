دمشق، الجمهورية العربية السورية ، أعلنت شركة أورباكون القابضة (UCC Holding) ، بالنيابة عن الشركاء في التحالف ومن خلال شركتها التابعة أورباكون للمطارات (Urbacon Airports) ، عن توقيع خمس اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة في مجالات التصميم والاستشارات الهندسية ضمن المشروع الشامل لإعادة تطوير مطار دمشق الدولي.

يشمل نطاق العمل إعادة تطوير المطار وجميع المرافق التابعة له، في إطار برنامج تطوير مرحلي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 31 مليون مسافر سنوياً. ويتضمن المشروع تجديد مباني الركاب القائمة والمباني الخدمية، إلى جانب تصميم وإنشاء فندق جديد من فئة الخمس نجوم ملحق بالمطار يضم 200 غرفة فاخرة وعدداً من المطاعم والمرافق الترفيهية، مع اتصال مباشر بمبنى الركاب. وسيتولى إدارة الفندق وتشغيله علامة عالمية مرموقة لضمان تجربة إقامة استثنائية.

وقد بدأت الأعمال فعلياً في عدد من الحزم الرئيسية، تشمل تجميل وتطوير طريق المطار — الممر الحيوي الذي يربط الحدود السورية–اللبنانية بمطار دمشق الدولي — عبر تحسين المداخل والمخارج وتعزيز معايير السلامة والربط المروري وتحديث الإنارة وأعمال التجميل والتشجير على امتداد الطري، وتشكل هذه المبادرات جزءاً من برنامج تطوير متكامل متعدد المراحل يهدف إلى تحويل المطار إلى مركز طيران حديث وفعّال ومستدام، يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

تم توقيع الاتفاقيات بين أورباكون للمطارات و كل من:

شركة هيسكو للاستشارات والخدمات الهندسية (HESCO): مسؤولة عن المخطط العام للمطار الجديد، وتصميم وتأهيل مبنيي الركاب 1 و2، بالإضافة إلى تصميم مبنى الركاب الجديد 3 وجميع المرافق التابعة. تمتلك الشركة خبرة واسعة من خلال تنفيذ أكثر من 25 مشروع بنية تحتية ومطاراً رئيسياً في المنطقة، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة الهندسية والتصميم وفق المعايير الدولية .

ويُنفّذ مشروع تطوير مطار دمشق الدولي بقيادة أورباكون للمطارات (Urbacon Airports)، وبالتعاون مع شركتي جنكيز للإنشاءات (Cengiz İnşaat) وكالْيون للإنشاءات (Kalyon İnşaat) من تركيا، وأسِتس إنفستمنتس (Assets Investments) من الولايات المتحدة، لتوحيد الخبرات الدولية في تنفيذ بوابة جوية عصرية تربط سوريا بالعالم.

ومن خلال هذا التحالف الاستراتيجي، يتقدم المشروع نحو تشييد بنية تحتية عالمية المستوى تُسهم في تعزيز الربط الإقليمي والدولي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة دمشق كمحور رئيسي على خريطة الطيران العالمية

