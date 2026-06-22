القاهرة : أعلنت شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت عن التوقيع مع ثلاث علامات تجارية لبدء التشغيل المباشر على الواجهة الشاطئية لمشروع سيلڤر ساندز بالساحل الشمالي، وهي Crimson وTipsy Camel وElevate Gym، في خطوة تعكس تفعيل الشاطئ كمساحة تشغيلية نابضة بالحياة، وترسخ مكانة سيلڤر ساندز كوجهة ساحلية متكاملة، وليس مجرد مشروع قيد التطوير.

ويؤكد هذا التوقيع توجه سيلڤر ساندز لتقديم تجربة ساحلية متكاملة، تتحول فيها الواجهة البحرية إلى محور أساسي للحياة اليومية داخل المشروع، من خلال مفاهيم في الضيافة والترفيه والرياضة، مصممة لتلبية أنماط الاستخدام الفعلية خلال موسم الصيف وما بعده.

وتسهم العلامات الثلاث في إثراء تجربة سيلڤر ساندز من خلال مساحات تشغيلية صممت لتكون امتدادًا طبيعيًا للحياة اليومية داخل الوجهة. يقدم Crimson تجربة قائمة على المطبخ الحديث ضمن مساحة تشغيلية تمتد على نحو 1,750 مترًا مربعًا، في موقع مفتوح يطل على البحر ويجمع بين الأجواء الاجتماعية والتفاعل اليومي ليشكل نقطة التقاء رئيسية داخل المنطقة الساحلية.

فيما يضيف Tipsy Camel بعدًا ترفيهيًا غير رسمي من خلال مفهوم وجهة شاطئية اجتماعية تجمع بين تقديم المأكولات والمشروبات والأجواء الرياضية، تمتد على مساحة تقدر بنحو 1,750 مترًا مربعًا، وتوفر للزوار تجربة مشاهدة المباريات إلى جانب مجموعة من الألعاب المتاحة داخل المكان، مثل الفوسبول وغيرها من الأنشطة التفاعلية، في مساحة تعتمد على الموسيقى والأجواء الحيوية وتخلق بيئة ديناميكية للتجمع والتفاعل تعكس روح الصيف وتنسجم مع الإيقاع الاجتماعي للوجهة.

أما Elevate Gym فيمثل إضافة محورية لتجربة الصحة واللياقة داخل سيلڤر ساندز، حيث تستعد العلامة لافتتاح ما ينتظر أن يكون أكبر وأشمل مجمع للصحة واللياقة على الشاطئ في مصر، والأول من نوعه على الساحل الشمالي، يمتد على مساحة 1,400 متر مربع. ويضم مجمع Elevate حصص functional training جماعية، وناديًا رياضيًا مجهزًا بالكامل، واستوديو مات بيلاتس، وأول استوديو Mega Pro شاطئي في مصر، إلى جانب مرافق مخصصة للتعافي والسبا، ضمن تصميم يدمج التدريب وبرامج التعافي في سياق عملي يلائم وتيرة الحياة اليومية.

ويأتي إطلاق هذه الوجهات بالتوازي مع التقدم المحقق في تنفيذ المشروع، حيث بدأت أورا ديفلوبرز إيجيبت بالفعل في تسليم وحدات سكنية بتصاميم مدرّجة تطل على البحر، وواجهات بألوان مستوحاة من الطبيعة، وخامات طبيعية تنسجم مع الهوية المعمارية للمشروع، بما يعكس جاهزية سيلڤر ساندز للتشغيل والاستقبال خلال الموسم الصيفي.

وفي هذا السياق، قال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت: "يمثل التوقيع خطوة محورية في مسار سيلڤر ساندز، حيث نعمل على تفعيل الواجهة الشاطئية من خلال علامات تضيف قيمة حقيقية للتجربة، وتدعم رؤيتنا لتطوير وجهة ساحلية متكاملة تعاش يوميًا. نحرص على اختيار شركاء يقدمون مفاهيم تتماشى مع هوية سيلڤر ساندز وتلبي تطلعات المستخدمين، بما يضمن استمرارية التجربة وجاذبيتها على المدى الطويل."

ويمتد مشروع سيلڤر ساندز الساحل الشمالي، الوجهة الساحلية الأبرز لأورا ديفلوبرز إيجيبت، على مساحة 724 فدانًا، بواجهة بحرية طبيعية تمتد على 1.4 كيلومتر، وعلى بعد دقائق من الماظة باي. ويستمد المشروع إلهامه من تجارب أورا العالمية في غرينادا وميكونوس، جامعًا بين الهدوء الكاريبي والطابع المتوسطي، ويضم 88 ألف متر مربع من البحيرات، وأكثر من 10 آلاف متر مربع من المساحات التجارية، ونحو 5,600 وحدة سكنية، ليقدم نموذجًا معاصرًا للحياة الساحلية يرتكز على الاستخدام اليومي والتكامل بين السكن والخدمات.

عن مجموعة أورا ديفلوبرز:

تمتلك "أورا ديفلوبرز" سجلاً حافلًا من الخبرة في إنشاء وتطوير المشروعات الفريدة التي تحقق التوازن بين التفكير الاستثنائي العصري والتصميمات الخالدة وذلك في العديد من الأسواق مثل الامارات العربية المتحدة والعراق واليونان وقبرص وغرينادا وباكستان ومصر. وتتميز مشروعات "أورا" بالأجواء النابضة بالحياة التي توفر متعة الحياة الحضرية لمجتمع عصري يتيح الفرصة للجميع ويقدم مجموعة واسعة من تجارب أسلوب الحياة الممتعة.

دخلت مجموعة "أورا ديفلوبرز" السوق المصري في عام 2018، لتصبح أول شركة تقدم تجربة العيش بجانب المتنزه، مصاحب برؤية فريدة لتسخير جمال الطبيعة المصرية وإدارة قادرة على تحقيق عملية التنمية بدءً من مرحلة التخطيط وصولا إلى التنفيذ. تقوم مجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت بتطوير عدد من المشاريع السكنية والتجارية والرياضية والفندقية فى شرق وغرب القاهرة (زد الشيخ زايد، زد إيست، بيراميدز هيلز، سولانا ويست، سولانا ايست)، بالإضافة الى مشروع سيلڤر ساندس الساحل الشمالي Silversands North Coast)).

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