• التوسع يدعم النمو المرتبط برؤية السعودية 2030 في مجال خدمات الأمن المُدارة ورعاية المواهب في جميع أنحاء المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أوديسي عن توسيع نطاق عملياتها في المملكة العربية السعودية، لتجدد بذلك التزامها الراسخ بدعم منظومة الأمن السيبراني المتنامية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأسست الشركة مركزين للبيانات في الرياض والدمام، ومركزاً محلياً للعمليات الأمنية مع فريق متخصص مقيم في المملكة، لتوفير أحدث تقنيات رصد التهديدات السيبرانية وتعزيز قدرات الاستجابة. وتأتي هذه العمليات مدعومة بمنصة كلير سكايز™ المعززة بالذكاء الاصطناعي لكشف التهديدات وتحديدها والاستجابة لها (TDIR)، والتي تعمل الآن من داخل المملكة بهدف تعزيز المرونة القائمة على الذكاء الاصطناعي وإرساء سيادة البيانات.

وتتزامن هذه الخطوة من أوديسي مع تسريع المؤسسات في المملكة لجهود التحول الرقمي ومواجهتها لتهديدات سيبرانية معقدة بشكل متنامٍ. وتشير التقديرات إلى وصول قيمة سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 13 مليار ريال سعودي في عام 2025، وسط توقعات بنموه بنسبة 10-12% سنوياً حتى عام 2030. إن الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام مسؤولة عن حوالي ثلث الطلب الإجمالي في السوق، مدفوعة بالبرامج الوطنية المحددة في إطار رؤية السعودية 2030، والجهود المبذولة لتحسين اللوائح التنظيمية بهدف الارتقاء بمستويات المرونة وسيادة البيانات.

تعزيز المرونة من خلال تشجيع الابتكار وترسيخ الحضور المحلي

يعكس الحضور المتنامي لشركة أوديسي في المملكة العربية السعودية التزامها الراسخ بتعزيز المرونة السيبرانية، من خلال توفير الحلول محلياً (وفق رؤية السعودية 2030)، والامتثال لأطر العمل الوطنية (مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والبنك المركزي السعودي). وتصمم الشركة حلولها لمساعدة المؤسسات في القطاعين العام والخاص على اكتشاف التهديدات والتحقق منها والاستجابة لها بشكل أكثر فعالية، مع ضمان التوافق مع اللوائح التنظيمية المحددة من قِبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والبنك المركزي السعودي. ومن خلال منصة كلير سكايز™ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح أوديسي للمؤسسات وفرق العمليات الأمنية الداخلية استخدام خدماتها المُدارة لتحديد التهديدات والتحقق منها واحتواء آثارها في الوقت الحقيقي، إلى جانب ضمان التحكم الكامل بالبيانات من خلال نماذج خاصة غير متصلة بالإنترنت ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. ووفقاً لتحليلات شركة أوديسي، فإن الاستثمار في تعزيز البنية التحتية للبيانات ورأس المال البشري، يعكس دورها في دعم قدرة المؤسسات السعودية على تعزيز قدراتها الدفاعية، والحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية وسط البيئة المتغيرة والمليئة بالتهديدات المحتملة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد منير، المدير العام لشركة أوديسي في المملكة العربية السعودية: "في ضوء مواصلة المملكة العربية السعودية لجهود تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية لرؤية السعودية 2030، تزداد أهمية الأمن السيبراني في تعزيز مستويات المرونة الوطنية وزيادة الثقة الاقتصادية. فمن خلال العمل مع مختلف الجهات المعنية المحلية وتزويد المؤسسات بقدرات حديثة لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها، نسعى إلى الإسهام في جعل المشهد السيبراني أكثر أماناً واستقلالية".

دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنمية الخبرات المحلية

تتمحور استراتيجية أوديسي في المملكة العربية السعودية حول توسيع علاقات الشراكة مع مزودي الخدمات المُدارة المحليين والجهات التي تتيح تكامل الأنظمة، وتنمية المواهب السعودية في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج التدريب ومنح شهادات الاعتماد، والاستثمار في البحث والتكنولوجيا بما ينسجم مع المعايير الوطنية للامتثال وسيادة البيانات. وتلعب منصة كلير سكايز™ المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكشف التهديدات وتحديدها والاستجابة لها دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، من خلال توفير القدرات الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي لمراكز العمليات الأمنية المتطورة، التي تعزز خدمات أوديسي المُدارة وتتيح نشر الحلول بالتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء المملكة.

وتشير الشركة إلى ارتفاع مستوى الطلب في مختلف القطاعات، بما يشمل التمويل والطاقة والرعاية الصحية والعقارات وغيرها، حيث تبرز أهمية المراقبة المستمرة والتوافق التام مع اللوائح التنظيمية. وتُظهر أحدث التحليلات الخاصة بالقطاع أن حوالي 80% من الهجمات السيبرانية في الشرق الأوسط قد أدت إلى حدوث خرق للبيانات، وكان أسلوب سرقة بيانات الاعتماد الأكثر اتباعاً، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى عمليات أمنية استباقية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف منير: "يتجاوز مفهوم الأمن السيبراني في الوقت الراهن مجرد الامتثال للوائح التنظيمية، إلى تعزيز المرونة والقدرة على توقع التهديدات والتعافي بسرعة من تبعاتها. وينصب تركيزنا على مساعدة المؤسسات السعودية على بناء المرونة المطلوبة من خلال المزيج المثالي من التكنولوجيا والخبرات والثقة المحلية".

في المرحلة القادمة من عملياتها في المملكة العربية السعودية، تخطط أوديسي إلى تعميق علاقات التعاون مع الشركاء المحليين، وتعزيز تغطية الخدمات المُدارة، وتحسين قدرات منصة كلير سكايز™ من خلال مواصلة البحث والتطوير والتدريب والانسجام مع اللوائح التنظيمية، مما يسهم في دعم الأهداف الوطنية للمملكة في مجاليّ الأمن السيبراني والابتكار. كما تسعى أوديسي إلى تعزيز مشاركة المعلومات المتعلقة بالتهديدات، ودعم جهود المملكة الرامية إلى إرساء اقتصاد رقمي آمن وقائم على الابتكار. وتواصل المملكة العربية السعودية الحلول في أوائل المراكز في مجال الاستعداد السيبراني عالمياً، وتحافظ على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، مما يعزز ريادة المملكة في مجال بناء بيئة رقمية متينة.

لمحة حول أوديسي:

تمتلك أوديسي خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً ورؤية طموحة لتعزيز مستويات الثقة الرقمية، وقد تطورت لتصبح شركة أوروبية رائدة في الأمن السيبراني، إذ تمتلك حضوراً في 4 دول وقاعدة عملاء واسعة حول العالم. وتستخدم منصتها كلير سكايز™ المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكشف التهديدات وتحديدها والاستجابة لها (TDIR) الذكاء الاصطناعي التوليدي، وستتضمن قريباً قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، بهدف مساعدة فرق العمليات الأمنية على اكتشاف التهديدات والاستجابة لها في الوقت الحقيقي، لتنتقل بذلك من الأسلوب الأمني التفاعلي إلى النهج الاستباقي والتنبؤي، مع ضمان سيادة البيانات والامتثال للوائح التنظيمية.

وتستخدم الشركة حالياً الذكاء الاصطناعي لتحسين عمل المحللين البشريين، وتسعى إلى جعل مراكز العمليات الأمنية ذاتية التشغيل بالكامل، مع الحفاظ على الإشراف البشري من أجل المساءلة.

وأثمر التزام أوديسي بالابتكار عن تكريمها من وكالة الأمن السيبراني الأمريكية ومجتمع الأمن السيبراني حول العالم.

