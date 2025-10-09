دبي، الإمارات العربية المتحدة – حققت أوبجكت ون، شركة التطوير العقاري الرائدة في الإمارات، إنجازاً جديداً وذلك بإطلاق سلسلة مشاريعها، "إيلاريس سكاي" و "إيلاريس رايز"، خلال حفل عشاء فاخر وحصري في فندق أتلانتس ذا رويال. استضاف الحدث، الذي قدّمه الإعلامي والإذاعي كريس فيد، نخبة من الوسطاء العقاريين في أمسية عكست التأثير المتنامي لشركة أوبجكت ون في قطاع العقارات بدبي. يقع كلا البرجين في المنطقة الثالثة من مثلث قرية جميرا، حيث تُعد أوبجكت ون من بين أفضل ثلاثة مطورين عقاريين.

أكد هذا الإطلاق على رؤية أوبجكت ون لإعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية في مثلث قرية جميرا، من خلال طرح مشاريع تُحقق التوازن بين الحياة المجتمعية، وأناقة التصميم، وراحة نمط الحياة، وجاذبية المستثمرين على المدى الطويل. يستلهم كلا المشروعين من عناصر الهواء والضوء والحياة، ليُجسدا ملاذاً من التوازن والهدوء والتناغم الطبيعي. في إطار هندستها المعمارية المتدفقة، تتعايش مساحات المعيشة والعمل والتجمع بسلاسة، مما يعزز التزام أوبجكت ون بإنشاء مساحات حيث يمكن للسكان العيش والتواصل والازدهار.

تقول تاتيانا تونو، الرئيس التنفيذية لشركة أوبجكت ون: "يُعدّ إطلاق مشروعي "إيلاريس سكاي" و "إيلاريس رايز" لحظة فخر واعتزاز لنا، إذ يُجسّد المشروعان رؤيتنا في بناء مجتمعات تلتقي فيها عناصر التصميم وأسلوب الحياة وإمكانات الاستثمار. نحن نؤمن أن مثلث قرية جميرا من أبرز المراكز السكنية الواعدة في دبي، وقد صُمّمت هذه المشاريع لتحقيق قيمة طويلة الأجل لكل من السكان والمستثمرين. يعكس الإقبال الكبير خلال حفل الإطلاق ثقة السوق بمشاريع أوبجكت ون."

يقع مشروع "إيلاريس سكاي" في الحي الثالث من مثلث قرية جميرا، ويغطي 43 طابق، مقدّماً 402 وحدة سكنية تتراوح بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفتي نوم؛ بينما يُضيف مشروع "إيلاريس رايز" 198 وحدة سكنية إلى جانب مساحات تجارية ومكاتب على امتداد 24 طابق. تشكل هذه المرافق مجتمعة بيئة نابضة بالحياة داخل المجتمع، حيث توفر وسائل راحة متميزة مثل حمامات سباحة إنفينيتي والحدائق المورقة والنوادي والصالات الرياضية ومناطق اللياقة البدنية الخارجية ومساحات لعب الأطفال والصالات الخارجية وأنظمة المنزل الذكي المتكاملة، وتجمع بين الراحة والترفيه والمعيشة العائلية مع الراحة الحديثة.

مع استمرار الأداء القوي لمنطقة مثلث قرية جميرا، شهدت المنطقة ارتفاعاً في أسعار الإيجارات بنسبة تزيد عن 20%، مع عوائد سنوية تتراوح بين 6% و 8%، في حين ارتفع حجم التصرفات العقارية بنسبة 62% في أوائل عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. بدعم من دبي القابضة وهيئة الطرق والمواصلات، بما في ذلك خط المترو البنفسجي القادم، تتحول منطقة مثلث قرية جميرا بسرعة إلى واحدة من أكثر المناطق السكنية نمواً وازدهاراً في دبي. تعزز إضافة مشروعي "إيلاريس سكاي" و "إيلاريس رايز" من هذا النمو، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040، ويعزز مكانة أوبجكت ون بين أفضل عشرة شركة تطوير عقاري في دبي.

من المتوقع تسليم كلا المشروعين في عام 2028، مما يضيف إلى محفظة أوبجكت ون سريعة النمو من المشاريع السكنية التي تركز على المستثمرين والعائلات في جميع أنحاء دبي.

عن أوبجكت ون

تتخصص أوبجكت ون، شركة التطوير العقاري وجزء من مجموعة “TSZ” الدولية، في التطويرات المعمارية الراقية التي تتميز بالاستدامة والابتكار. في غضون ثلاثة أعوام فقط، أثبتت الشركة مكانتها بسرعة كمطور من الدرجة الأولى، حيث تقدم مشاريع عالية الجودة في أهم المناطق الرئيسية مثل قرية جميرا الدائرية ومثلث قرية جميرا، وضمن أبرز 20 مطور معماري في دبي.

بتركيزها الخاص على المعيشة الحضرية الحديثة والخدمات الصديقة للمستثمرين، تواصل أوبجكت ون تشكيل أفق المنطقة بتصاميم متطورة وعملية. حصلت الشركة على مجموعة من الجوائز المرموقة في القطاع، بما في ذلك جائزة المطور الحضري الناشئ لهذا العام في حفل توزيع جوائز الإمارات العقارية، بالإضافة إلى جوائز العقارات العربية عن أبراج لومينار ومشروعها الرائد المستدام إيفرغرين هاوس.

