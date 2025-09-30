عمّان، الأردن: أطلقت أنا اختار™، منصة تكنولوجيا التعليم ثنائية اللغة المعنية بتطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية والسلوكية، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، نسختها الكاملة رسمياً. تعمل المنصة حالياً بكامل طاقتها عقب اتمام مرحلتها التجريبية بنجاح وإبرام شراكات مع مختلف المؤسسات والحصول على الاعتمادات اللازمة لتقدم أول حل متكامل ومتخصص في المنطقة يركز على التطوير الاجتماعي والعاطفي والسلوكي لتنمية مهارات الطلاب خارج الإطار الأكاديمي التقليدي.

واحتفت المنصة بإطلاق نسختها الكاملة خلال اجتماع المؤسسين في مكتب "أنا اختار" في عمّان بحضور إيمان العتيبي، وحسام بن طلال الغزاوي، وإياد ديب، المؤسسين المشاركين للمنصة. خلال الاجتماع، استعرض عمر عبد الهادي، مسؤول تطوير المنصة، الإصدار الكامل من "أنا أختار" مسلّطاً الضوء على قدراتها المحسّنة ثنائية اللغة، وقابليتها الفائقة للتوسع، وإمكانات التخصيص غير المحدودة، حيث إنها قد صُممت بنفس مستوى الابتكار والتأثير الذي يميز حلول تكنولوجيا التعليم العالمية.

وقالت إيمان العتيبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "أنا اختار": "هذا ليس مجرد إطلاق تقليدي، بل هو اللحظة التي حملتها منذ مرحلة الفكرة مروراً بالرؤية وانتهاءً بتجسيدها على أرض الواقع – إنها نقطة تحوّل في قطاع التعليم داخل منطقتنا. تعكس "أنا أختار" إيماني العميق بأن كل طفل يستحق فرصة للنمو والازدهار خارج حدود الفصول والدرجات. ما يهمني حقاً هو مساعدة الطلاب على مواجهة التحديات الخفية في الحياة بأدوات حقيقية تعزز مهارات المرونة، والتعاطف واتخاذ القرارات المسؤولة. إنني ممتنة لفريقنا الذي عمل بإخلاص في الميدان وخلف الكواليس لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة. معًا، نبني حلاً مستداماً في صورة أول منصة لتكنولوجيا التعليم ثنائية اللغة تختص بتطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية والسلوكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل أطفالنا ومستقبلنا."

عصر جديد لتطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية والسلوكية

يقدّم الإطلاق الكامل لمنصة "أنا اختار" حلاً رائداً ثنائي اللغة تم تطويره في المنطقة خصيصاً من أجل أبنائها مع مناهج تفاعلية واستباقية مُعتمدة ومبنية حول سيناريوهات مستوحاة من واقع الحياة لتمكين الطلاب، وإشراك أولياء الأمور، وإرشاد المعلّمين وتطوير المجتمعات المدرسية في ربوع المنطقة.

ومن خلال الدمج بين البحوث العالمية والتصميم المتوافق مع الثقافة المحلية، ترسي منصة "أنا اختار" معياراً جديداً يساعد المدارس والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تعزيز مهارات الطلاب الاجتماعية والعاطفية والسلوكية.

وقال حسام الغزاوي، المؤسس المشارك لمنصة "أنا اختار": "إنني فخور بهذه اللحظة. لم نستثمر في منصة تعليمية فحسب، بل في رؤية تترك أثراً فريداً في منطقتنا يتجاوز حدود التعليم التقليدي. تحمل منصة "أنا أختار" دلالة خاصة، حيث تم تصميمها بعناية لتعكس جميع ثقافات منطقتنا، الأمر الذي يمنح المنصة معناها الحقيقي وتأثيرها الملموس."

من جانبه، قال إياد ديب، المؤسس المشارك لمنصة "أنا اختار": "هذه ليست مجرد أداة رقمية، بل نوع جديد من تكنولوجيا التعليم للمهارات الاجتماعية والعاطفية والسلوكية بما يتجاوز الفصول الدراسية والدرجات والأسواق. تنفرد منصة "أنا اختار" بسلاستها وقابليتها للتوسع، حيث إنها مصممة لتنمو مع المؤسسات وتتكيف مع احتياجاتها. تقدم المنصة حلاً فريداً ومتكاملاً يمكّن الشباب في ربوع المنطقة من تحقيق النمو والازدهار."

بهذا الإطلاق، تدخل منصة "أنا أختار" مرحلة جديدة تعكس التزامها بتغيير مستقبل التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حول أنا اختار™

تُعد "أنا اختار" منصة تكنولوجيا تعليمية ثنائية اللغة ومعنية بتطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية والسلوكية. تعتمد المنصة على نظام الاشتراك وتعمل على تحويل المجتمعات المدرسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتزوّد المنصة المدارس بمناهج تفاعلية معتمدة وأدوات استباقية تمكّن الطلاب من الازدهار داخل الفصول وخارجها، مع التركيز على تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية والسلوكية.

ومع إطلاق نسختها الكاملة، تستعد "أنا اختار" لتوسع نطاق خدماتها لتشمل الفصول الدراسية من الصف الأول إلى الثاني عشر، بعد أن كانت مخصصة للصفوف من السادس إلى الثاني عشر، لتصل بذلك إلى آلاف الطلاب وتمهد الطريق للتوسع في أنحاء المنطقة. صُممت المنصة في المنطقة من أجل خدمة أبنائها، وهي أول منصة من نوعها تمنح المدارس والشركاء والمستثمرين فرصة فريدة للمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم في المنطقة.

