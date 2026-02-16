دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أمنيات"، المطور الرائد في سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي، عن تحقيق إنجاز بارز في سير العمليات الإنشائية لمشروعها التجاري "إنارة من أمنيات"، عبر ترسية عقد المقاول الرئيسي على شركة "دوتكو"، وذلك عقب الانتهاء من الأعمال التحضيرية في الموقع.

يقع مشروع "إنارة" في منطقة "مراسي باي" ضمن منطقة برج خليفة، ويُعد المشروع التجاري الأيقوني لشركة "أمنيات" وحجر الزاوية في استراتيجيتها الطموحة لإعادة تعريف مفاهيم مساحات العمل فائقة الفخامة في دبي. ومنذ إطلاقه، حظي المشروع باستجابة استثنائية من السوق وتم بيع وحداته بالكامل، مما يعكس الطلب القوي على المساحات المكتبية الممتازة من الفئة الأولى (Grade A) في واحدة من أكثر وجهات الأعمال جذباً في المدينة.

وقد شارفت الأعمال التحضيرية (Enabling works) للمشروع على الانتهاء، حيث تم إنجاز أعمال الأساسات والدعامات (Piling) بنسبة 100%. ومع ترسية عقد الأعمال الرئيسية وبدء عمليات التحشيد وتجهيز الموقع، يواصل مشروع "إنارة" من أمنيات تقدمه بخطى ثابتة مع دخول البناء مرحلة الهيكل العلوي (Superstructure).

وخلال عام 2026، من المقرر ترسية جميع حزم عقود مقاولي الباطن. وسيرتفع الهيكل الخرساني ليصل إلى الطابق العاشر، بينما يُتوقع أن تتقدم الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP) والتشطيبات حتى الطابق الخامس. كما ستبدأ أعمال الواجهة في وقت لاحق من العام، مما يمثل المحطة البارزة التالية في رحلة إنجاز هذا البرج المعماري المميز.

وبهذه المناسبة، قال بيتر ستيفنسون، المدير التنفيذي المشارك في شركة "أمنيات": "يمثل مشروع ’ إنارة‘ علامة فارقة في استراتيجيتنا للعقارات التجارية وفي مسيرة تطور ’مراسي باي‘ كوجهة عالمية للأعمال الفاخرة. إن استكمال الأعمال التحضيرية وتعيين ’دوتكو‘ كمقاول رئيسي يمثلان محطتين هامتين في رحلتنا لتنفيذ برج تجاري عالمي المستوى يعكس التزام ’أمنيات‘ بالجودة، والتميز في التصميم، والقيمة طويلة الأمد. ومع بيع كامل وحدات ’ إنارة‘، تعزز هذه المرحلة الجديدة من البناء الثقة الكبيرة التي منحها السوق لهذا المشروع الاستثنائي".

صُمم مشروع "إنارة" لإعادة صياغة بيئة العمل المؤسسي، حيث يجمع بين وسائل الراحة المستوحاة من قطاع الضيافة من فئة الخمس نجوم والتصميم المستدام. سيوفر المشروع طوابق حصرية (Single-tenant floorplates)، ومصاعد خاصة، وشرفات ذات مناظر طبيعية، وبنية تحتية رقمية متطورة. وقد حصل المشروع بالفعل على شهادة LEED البلاتينية المسبقة، وشهادتي WiredScore وSmartScore البلاتينيتين، بوصفه المشروع الرائد لمباني المكاتب في دولة الإمارات يحقق هذا التصنيف البلاتيني الثلاثي. كما يستهدف المبنى الحصول على شهادة WELL البلاتينية، مما يؤكد التزام "أمنيات" بالرفاهية وسعيها للوصول إلى قمة اعتمادات الصحة والسلامة لمبانيها.

وكجزء من رؤية "أمنيات" الأوسع لـمنطقة "مراسي باي"، يعزز "إنارة" تحول المنطقة إلى أرقى وجهة بحرية فائقة الفخامة في دبي، لينضم إلى محفظة من المشاريع الأيقونية التي تشمل "ذا لانا" (The Lana)، و"ڤيلا" (VELA)، و" ڤيلا ڤينتو" (VELA Viento).

ومع سير العمليات الإنشائية وفق الجدول الزمني والزخم القوي في الموقع، يسير مشروع "إنارة" على المسار الصحيح ليصبح أحد أكثر عناوين الأعمال التجارية تميزاً في دبي، مرسخاً معياراً جديداً لمساحات العمل من الفئة الأولى (Grade A) فائقة الفخامة في المنطقة.

عن شركة "أمنيات"

تُعد "أمنيات" شركة تطوير عقاري رائدة محلياً ذات رؤية استشرافية، تساهم في تشكيل المشهد الجمالي والثقافي والاقتصادي في دبي. ومن خلال إتقانها لـ "فن الارتقاء" (The Art of Elevation) والمزج بين الفخامة الفائقة وأنماط الحياة المنتقاة بعناية، تقدم الشركة تصاميم وتجارب مصممة خصيصاً لتشمل المساحات السكنية ومرافق الضيافة وقطاع التجزئة.

وترتكز فلسفة "أمنيات" على تجاوز الحدود الفنية المألوفة في التصميم والحرفية والتميز للارتقاء بالتجربة الإنسانية. وقد نجحت الشركة في تسليم تحف معمارية أيقونية مثل "ذا أوبوس" (The Opus)، و"ون آت بالم جميرا" (One at Palm Jumeirah)، و"أورلا" (ORLA)، و"ذا لانا" (The Lana).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.omniyat.com

