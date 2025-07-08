الإمارات العربية المتحدة، دبي - أعلنت أمنكس إنترناشونال، الشركة الرائدة في التحول الرقمي وحلول التكنولوجيا المبتكرة، عن إطلاق عروضها الجديدة من الخدمات المدارة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تُعد الجيل التالي من خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات. وتستند هذه العروض إلى الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والذكاء المعتمد على البيانات في صميم تقديم الخدمة، ما يعيد تشكيل الطريقة التي تعتمدها المؤسسات لإدارة عملياتها التقنية. وتُجسد هذه الخطوة رؤية أمنكس في تقديم خدمات مستقبلية تركز على تحقيق القيمة وتتجاوز النماذج التقليدية للدعم المُدار.

ومع استمرار المؤسسات في مسيرتها نحو التحول الرقمي، فإنها تواجه تحديات متزايدة تشمل ارتفاع التكاليف التشغيلية والموارد المحدودة ومتطلبات الامتثال وتهديدات الأمن السيبراني، إلى جانب الضغوط المتعلقة بالوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة. وقد صُممت خدمات أمنكس المدارة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لمعالجة هذه التحديات من خلال توفير دعم استباقي متطور ذو رؤي عميقة بما يضمن التميز التشغيلي طويل الأمد ويحقق تأثيرًا ملموسًا على الأعمال.

وفي تعليقه على الأمر قال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنكس إنترناشونال: "مع تزايد تعقيد بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة والحاجة إلى المرونة المستمرة على مدار الساعة، أصبح من الواضح أن النماذج التقليدية للدعم لم تعد كافية. ويمثل انتقالنا نحو الخدمات المدارة بالذكاء الاصطناعي تطورًا استراتيجيًا يمكننا من بناء الشراكات التشغيلية طويلة الأمد، مما يمكّن عملاءنا من تسريع التحول الرقمي مع الحفاظ على المرونة والرؤية الشاملة والتحكم الكامل."

ومن جانبه قال باسل كاشفه، مدير الحلول الرقمية في أمنكس إنترناشيونال: " يمثل هذا الإطلاق ثمرة استراتيجية واضحة تستند إلى خبراتنا المتخصصة وإمكانات فريقنا وفهمنا الدقيق للسوق. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة عبر جميع طبقات الخدمة فإننا نتيح إجراء العمليات الذكية والقابلة للتكيّف والتي تنمو بالتزامن مع تطور أعمال عملائنا واحتياجاتهم التقنية."

تستهدف هذه العروض الجديدة قطاعات مؤثرة منها القطاع الحكومي والرعاية الصحية والتعليم والمرافق والطاقة والمصارف والتمويل والنقل. وتشمل مجموعة كاملة من الخدمات، من بينها:

مكتب الخدمة ودعم المستخدم النهائي (في الموقع وعن بُعد)

عمليات الشبكة والبنية التحتية (NOC)

إدارة المنصات والبنية السحابية (العامة والخاصة والهجينة)

مراقبة الأمن السيبراني والدعم (SOC)

عمليات إدارة قواعد البيانات والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث

إدارة عمليات خدمة تقنية المعلومات والأتمتة (ITSM)

عمليات تكنولوجيا المعلومات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي (AIOps)

وتعتمد أمنكس في جوهر خدماتها على إطار عمل متكامل قائم على الذكاء الاصطناعي ، مدعومًا بتقنيات ذكاء الوكيل والمراقبة التنبؤية والأتمتة المتقدمة. وتُعزز هذه القدرات العمليات الحيوية في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل إدارة البلاغات عن المشاكل والأعطال وتحليل الأسباب الجذرية وتتبع اتفاقيات مستوى الخدمة واتخاذ القرارات. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في دورة حياة الدعم، تضمن أمنكس تقديم الخدمة بشكل استباقي - ما يُسهم في تسريع معالجة المشكلات وضمان موثوقية تشغيلية أعلى.

من الجدير بالذكر أن ما يميز أمنكس هو تركيزها على الدعم الذكي والاستباقي، وتشمل أبرز نقاط التمايز البنية التحتية ذاتية الإصلاح والرؤى التنبؤية والتوجيهية، ونماذج الذكاء الاصطناعي المُفصّلة وفق بيئة العمل لدى كل عميل. ويعزز ذلك وجود مركز التميز المتخصص والشراكات الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا، إلى جانب استخدام أدوات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي التحاوري ومنصات إدارة خدمات تقنية المعلومات وأنظمة المراقبة اللحظية. وتتكامل هذه العناصر لتحقيق التحسين المستمر وضمان الحوكمة وتحقيق نتائج قابلة للقياس تتماشى مع أهداف الأعمال.

نبذة عن أمنكس إنترناشونال

أمنكس إنترناشونال هي شركة رائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، متخصصة في تقديم حلول البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي والهندسة بالحاسوب والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والخدمات المدارة. تتمتع الشركة بأكثر من 30 عامًا من الخبرة وسجل حافل بالنجاحات عالميًا، وتحتل مكانة مرموقة كمزود موثوق للحلول الشاملة التي تلبي مختلف الاحتياجات التشغيلية للمؤسسات على اختلاف أحجامها، مما يمكّن العملاء من تحقيق مستويات جديدة من الابتكار في الخدمة، وتجربة العملاء، وتحقيق الإيرادات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: https://omnix.com/.

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