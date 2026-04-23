مع انطلاق أعمال الحفر للمرة الأولى في موقع المشروع، يدخل أمان دبي مرحلة هامة في رحلة تطوّره، حيث بدأت أولى ملامحه تتشكّل على الواجهة البحرية للإمارة. ففي موقع مميّز على ساحل جميرا، تعلو الوجهة الفندقية والسكنية المرتقبة لتضفي طابعًا خاصًا على بينينسولا دبي وتوفّر للمهتمّين إقامة فريدة مع وصول مباشر إلى الشاطئ والمياه. ويمثّل المشروع، من موقعه الاستثنائي على امتداد الساحل، ملاذًا حضريًا متميّزًا يجمع ما بين الرحابة والخصوصية وهدوء الطبيعة، لا سيّما أنّه محاط بالحدائق على مساحة تسعة أفدنة، بما يشكّل إحدى أوسع البيئات الخضراء داخل المدينة. ولتكون تجارب الإقامة متمحورة حول السكينة والخصوصية ولتعزيز الصلة بالبيئة البحرية المحيطة، يضمّ المشروع مجموعة من الأفنية المظلّلة والمسطّحات المائية والممرّات الخفية.

يقدّم المشروع فندق أمان ومجموعة محدودة من المساكن الخاصة، وقد صُمّمت جميعها لتوفير أسلوب حياة متكامل الخدمات يعزّزه نهج أمان الفريد في الفخامة المطلقة. ومع تركيز خاص على الخصوصية وجودة العيش على المدى الطويل، توفّر الوحدات السكنية من أمان العديد من المزايا أبرزها مساحات المعيشة الرحبة، والشرفات الخارجية الواسعة المزوّدة بمسابح، مع الإطلالات غير المنقطعة على البحر وأفق دبي.

أمّا في قلب المشروع، فيقدّم نادي أمان العالمي تجربة متكاملة حصرية، حيث يجمع ما بين مرافق العافية والمطاعم والمساحات الاجتماعية. ويُعدّ هذا النادي الأكبر حتّى اليوم عبر مختلف مشاريع أمان، إذ يمتدّ على مساحة 9,500 متر مربع ويضمّ مجموعة واسعة ومتنوّعة من المرافق أبرزها السبا، والاستوديو الرياضي، وملاعب البادل الداخلية، وملاعب التنس الخارجية، إلى جانب عدد من المساحات الخاصة والمشتركة الحصرية للأعضاء والمقيمين وضيوفهم. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى المقيمون بأولوية الاستفادة من الخدمات والعلاجات المقدّمة في السبا ومركز العافية التابع لفندق أمان والممتدّ على مساحة 2,890 مترًا مربعًا، والاستمتاع أيضًا بمجموعة مختارة من تجارب الطعام ونمط الحياة.

في ما يتعلّق بتصميم المشروع، فيحمل توقيع مكتب كيري هيل للهندسة المعمارية (Kerry Hill Architects)، أحد شركاء أمان منذ سنوات، ويعكس إرث العلامة من خلال استخدام مواد طبيعية بسيطة والتركيز بشكل خاص على الإضاءة وتناسب الأبعاد والانسجام ما بين المساحات الداخلية والخارجية، بما يتوافق مع البيئة الساحلية المحيطة وأسلوب الحياة المحلي ويجسّد طابعًا تصميميًا معاصرًا متجذّرًا في المكان.

وتعليقًا على انطلاق الأعمال في مشروع أمان دبي، قال فلاد دورونين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أمان:"يعكس مشروع أمان دبي تركيزنا المستمرّ على ابتكار وجهات استثنائية في أكثر المدن حيوية حول العالم. وقد اخترنا لهذا المشروع خصيصًا موقعًا مميّزًا على ساحل جميرا، لنقدّم من خلال تجربة حضرية تجمع ما بين الحياة في المدينة والإقامة في منتجع فاخر، لا سيّما من خلال المساحات الشاسعة، والانسجام مع الطبيعة المحيطة، والطابع المعماري الهادئ والخالد. ومن أكثر ما يميّز هذا المشروع، وحدات أمان ريزيدنسز التي توفّر أسلوب حياة خاصًا، قائمًا على نهج متكامل الخدمات ومدعومًا بنادي أمان العالمي وأعلى معايير الخدمة التي لطالما ميّزت أمان في قطاع الضيافة. ولا بدّ من أن أعرب عن سعادتي بالعمل والتعاون مع السيد شهاب وشركة إتش آند إتش للتطوير العقاري، باعتبارها رائدة في سوق الفنادق والمنتجعات الراقية ومتمرّسة في مجالات التصميم والهندسة المعمارية".

يُنفّذ مشروع أمان دبي بالتعاون مع شركة إتش آند إتش للتطوير العقاري، وقد دخل مرحلة هامة من مراحل تطويره مع بدء أعمال الحفر في الموقع مؤخرًا. وتلتزم مجموعة أمان بمشاركة أي تحديثات ومستجدات حول التقدّم المحرز خلال الأشهر المقبلة.

من جهته، أضاف شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة إتش آند إتش للتطوير العقاري: "يشكّل أمان دبي ملاذًا هادئًا في المدينة، حيث يقدّم تجربة فريدة تتمحور في جوهرها حول بساطة التصميم، والاهتمام بأدق التفاصيل، والارتباط الوثيقة بالطبيعة وعناصرها. ويشكّل موقعه في بينينسولا دبي ركيزة أساسية من ركائز هذه الرؤية الفريدة، بما يتيح لنا ابتكار وجهة متميّزة في قطاع الضيافة ومستدامة في آن. وها قد بدأت هذه الرؤية الطموحة تتحوّل إلى واقع ملموس مع انطلاق الأعمال في الموقع، حيث يشكّل هذا التقدّم الأوّلي محطة هامة ويعكس التزامًا مشتركًا بالدقة والجودة والتنفيذ المدروس".

جديرٌ بالذكر أنّ بينينسولا دبي يُعتبر منطقة حضرية عصرية تجتمع فيها الفنادق والوحدات السكنية على طول خط ساحل جميرا. صُمّم هذا المشروع حول حديقة مركزية ومسارات مخصّصة للمشاة ليوفّر بيئة بحرية تحفّز الحركة والنشاط، مع ممرات خاصة للوصول إلى الشاطئ والمرسى ومختلف الأرجاء سيرًا على الأقدام. ومن المرتقب أن يضمّ مشروع بينينسولا دبي مرسى لليخوت الفاخرة، ومحلات تجارية ومطاعم على الواجهة البحرية، إلى جانب وجهات ضيافة متميّزة ومساحات خضراء منسّقة.

يشهد مشروع أمان دبي طلبًا استثنائيًا، وقد سبق وتم بيع وحدتين من وحدات البنتهاوس، بما يثبت تفرّد نهج أمان ورؤيتها لأسلوب الحياة الفريد في الوجهات الحضرية.

لأي استفسارات متعلّقة ببيع وحدات أمان ريزيدنسز، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني residences@aman.com.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

نانسي كينغهام، المديرة الإقليمية للتسويق والتواصل في شؤون الشقق السكنية – أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

البريد الإلكتروني: nkingham@aman.com

نبذة عن مجموعة أمان

تأسست علامة أمان عام 1988 لإطلاق مجموعة من المنتجعات الهادئة التي تجمع بين الخصوصية والضيافة الدافئة والبسيطة التي تميّز البيوت الخاصة الراقية، وقد شكّل منتجع أمانبوري (أي "مكان السلام") في جزيرة فوكيت التايلاندية أوّل تجسيد لهذه الرؤية الفريدة. وبمرور السنوات، توسّعت أمان لتشمل 35 فندقًا ومنتجعًا ومقرًا سكنيًا يحمل علامتها، وذلك في مواقع متنوّعة ما بين المناطق الحضرية والنائية في 20 دولة حول العالم. وتخطّط أمان حاليًا لافتتاح العديد من المشاريع المستقبلية التي لا تزال قيد الإنشاء.

شهدت مجموعة أمان، خلال السنوات الأخيرة، توسّعًا لافتًا تجاوز حدود منتجعاتها، حيث تقدّم أسلوب حياة مثاليًا من خلال عدد من العلامات التجارية المكمّلة، من بينها: أمان سكين كير للعناية بالبشرة (2018)، ومجموعة المكملات الصحية "سڤا" (2020)، وعطور "أمان فاين فريغرينس" الفاخرة (2020)، ومجموعة الأزياء الجاهزة "زي ايسينشالز" (2021)، ومجموعة العناية الفعّالة بالبشرة "ايسينشيال سكين" (2023)، بالإضافة إلى "أمان إنتيريورز" (2023) المتخصّصة في تصميم قطع أثاث حسب الطلب مستوحاة من عالم أمان الفريد.

وانطلاقًا من التزامها بالابتكار باعتباره ركيزة من ركائز فلسفتها الأساسية، أطلقت أمان عام 2020 علامتها الجديدة "جانو" (أي "الروح" باللغة السنسكريتية) لتقدّم من خلالها تجربة ضيافة فريدة تقوم على التفاعل الإنساني الصادق، والتعبير المرح، والصحة النفسية والاجتماعية كجوهر لتجربة الضيوف. وتهدف "جانو" إلى إحداث توازن بين العقل والقلب، وإيقاظ الروح من جديد. افتُتح أوّل فنادق "جانو" في طوكيو في مارس 2024، ويجري العمل حاليًا على تطوير عدد من الفنادق الجديدة ضمن العلامة في مواقع عالمية مميزة.

نبذة عن شركة إتش آند إتش للتطوير العقاري

شركة إتش آند إتش للتطوير العقاري هي شركة متخصّصة في تطوير وإدارة الأصول مقرّها دبي، وتُعدّ رائدة في وضع معايير جديدة للمشاريع العقارية الراقية والمنسّقة. ومنذ عام 2007، رسّخت الشركة مكانتها من خلال التميّز في التصميم، والقيمة المستدامة، والالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة.

وتقدّم محفظتها الانتقائية مشاريع ذات أثر راقٍ وواضح، بالاستناد إلى حرفية استثنائية، ومواقع استراتيجية، وشراكات قيّمة. تنفّذ الشركة كل مشروع برؤية مدروسة تعكس نهجًا استراتيجيًا في الاختيار، وتسعى باستمرار إلى إطلاق علامات عالمية مرموقة في دولة الإمارات، بهدف إرساء معيار جديد للتميّز القائم على القيمة في مشاريع الشقق السكنية.

ومع تقدّم دبي نحو رؤيتها لعام 2040، تواصل الشركة دورها الريادي في تشكيل المستقبل عبر مشاريع مدروسة وذات أثر طويل الأمد. وتشمل محفظة الشركة شقق سكنية خاصة، ومشاريع تجارية، ووجهات ضيافة، حيث تعمل بنهج استثماري طويل المدى، ملتزمة بابتكار معالم حضرية فريدة، وتقديم وجهات استثنائية وتجارب معيشية غير مسبوقة، بما يسهم بشكل ملموس في تطوّر المشهد العمراني في دبي.

-انتهى-

#بياناتشركات