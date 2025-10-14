كشفت علامة أمان عن أمان سنغافورة، أحدث وجهاتها الحضرية المرتقبة التي ستعيد تعريف مفهوم التميّز والرقي في المدينة. ففيما تجمع بين فندق استثنائي ومجموعة محدودة من الوحدات السكنية وبين نادٍ خاص للأعضاء في قلب سنغافورة، تُعدّ هذه الوجهة محطة فارقة وخطوة محورية في مسيرة العلامة، لا سيّما أنّها تقدّم أسلوب حياة أمان المميّز والقائم على الخصوصية، والتصميم المتناغم، والخدمة غير المسبوقة في واحدة من أكثر مدن العالم حيوية للمرة الأولى.

ووسط ضجيج المدينة، يقدّم أمان سنغافورة تجربة فريدة توازن ما بين السكينة والاسترخاء، وذلك من داخل مشروع ذا سكاي ووترز، أطول ناطحة سحاب وأبرز معالم سنغافورة الجديدة. وفي الواقع، نفّذ هذا المشروع اتحاد شركات بقيادة شركة "بيرينيال هولدنغز برايفت ليمتد" (Perennial Holdings Private Limited)، وهي شركة رائدة في مجالي الرعاية الصحية المتكاملة والعقارات مقرّها سنغافورة، إلى جانب شركة "سكيدمور أوينغز آند ميريل" (Skidmore, Owings & Merrill) المسؤولة عن التصميم المعماري الكامل للبرج. ويتّخذ ذا سكاي ووترز موقعًا استثنائيًا عند نقطة التقاء الحي المالي المركزي ومارينا باي والمشروع المستقبلي لمنطقة الواجهة الجنوبية الكبرى، ليشكّل أيقونة عمرانية جديدة في أفق المدينة.

يمتاز أمان سنغافورة بديكورات داخلية راقية وأجواء تنبض بالانسجام من إبداع شركة "كيري هيل آركيتكتس" (Kerry Hill Architects)، الشريك الدائم لعلامة أمان. ويضم المشروع نادي أمان العالمي الحصري المخصّص للأعضاء المدعوين فقط، إلى جانب مجموعة محدودة من مساكن أمان التي تطل على المدينة وبحر الصين الجنوبي. كما سيشمل طابقًا مخصصًا للأجنحة الفندقية الواسعة والمصممة بعناية، وهي لا تُعدّ من الأكبر في سنغافورة فقط، بل تضمن أيضًا استمتاع الضيوف بإطلالات بانورامية على أفق المدينة، وسط تفاصيل تغمرهم بإحساس عميق بالسكينة والرفاهية.

يوفّر أمان سنغافورة مجموعة من المرافق الراقية المصمّمة حصريًا لأصحاب المساكن وأعضاء النادي ونزلاء الفندق، بما يرتقي بتجربتهم إلى أعلى مستويات التميّز. كذلك، تضمّ الوجهة الجديدة منتجع أمان سبا الصحي الممتدّ على طابق كامل والمزوّد بمسبح لامتناهٍ مع إطلالة على الأفق، إلى جانب مساحات مخصّصة لتجارب الطعام العالمية والتفاعل الاجتماعي، حيث تتنوّع الخيارات بين المطاعم الراقية والمفاهيم الخاصة بتوقيع أمان.

وفي ما يتعلّق بالمجموعة المحدودة من مساكن أمان، فتوفّر ملاذًا راقيًا بين السحاب إذ تعلو فوق الحزام الأخضر النابض بالحياة في المدينة. وتتميّز هذه المساكن باتساع مساحاتها، وتنوّعها ما بين الشقق بغرفة نوم واحدة والشقق بخمس غرف، مع إطلالات أخاذة على أفق سنغافورة وحدائقها الوارفة، بما يمنح شعورًا نادرًا بالسكينة في قلب واحدة من أكثر المدن الآسيوية حيوية. ومع إطلاق أسلوب حياة أمان المميّز في سنغافورة للمرة الأولى، ستحظى كل وحدة سكنية بخدمات فندقية استثنائية وعناية دقيقة بأدق التفاصيل، إلى جانب مجموعة من المرافق ووسائل الراحة المتمحورة حول جوهر التميّز الذي تشتهر به العلامة.

وفي هذا السياق، قال فلاد دورونين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أمان: "تُعدّ سنغافورة من أبرز المدن العالمية التي تتميّز بثراء ثقافتها وحيوية اقتصادها. ويشكّل إطلاق أمان سنغافورة ضمن مشروع ذا سكاي ووترز محطة فارقة طال انتظارها من مجتمع أمان حول العالم. ومع التوسّع المستمرّ في وجهاتنا الجديدة، بما في ذلك دبي والرياض وبيفرلي هيلز، إلى جانب وجهاتنا الراسخة في كل بانكوك وطوكيو ونيويورك، سيجسّد أمان سنغافورة جوهر ملاذاتنا الحضرية، بدءًا من الخدمة الراقية والتصميم الهادئ وصولًا إلى الخصوصية والمواقع المتميّزة. كما سيشكّل محورًا رئيسيًا يربط ضيوفنا العالميين بوجهات أمان المختلفة عبر آسيا".

من جهته، قال بوا سيك غوان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيرينيال هولدنغز: "يمثّل مشروع ذا سكاي ووترز فصلًا جديدًا وجريئًا في سنغافورة، باعتباره معلمًا يجمع بين روح الابتكار وأناقة التصميم الخالدة. ويعكس تعاوننا مع علامة أمان في أوّل مشروع لها في سنغافورة ضمن ذا سكاي ووترز المستوى الاستثنائي لجودة هذا التطوير المتكامل. كما ويعزّز ذلك مكانة البرج الذي سيصبح الأعلى في البلاد، بينما نعمل على إنشاء ملاذ فريد في قلب مدينة الحدائق، لتقديم تجربة فريدة تعيد تعريف مفهوم العيش الفاخر في المدن الحديثة".

تُعدّ علامة أمان رائدة عالميًا في ابتكار ملاذات تنبض بالهدوء بعيدًا عن صخب الحياة اليومية، وقد اكتسبت مكانتها المرموقة بفضل ما تقدّمه من عزلة فاخرة، وعناية شاملة بالصحة، وتصميم استثنائي، وخدمة لا مثيل لها. وتدير العلامة اليوم 36 منتجعًا وفندقًا في أكثر من 20 وجهة حول العالم، من بينها 15 موقعًا داخل أو مجاور لمواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ومع انضمام سنغافورة إلى قائمة وجهات أمان، مثل ميامي بيتش وبيفرلي هيلز والرياض ودبي وجزر المالديف، تواصل العلامة تحقيق خطتها الطموحة لتوسيع محفظتها المستقبلية من الوجهات المتميزة.

تأسست علامة أمان عام 1988 لإطلاق مجموعة من المنتجعات الهادئة التي تجمع بين الخصوصية والضيافة الدافئة والبسيطة التي تميّز البيوت الخاصة الراقية، وقد شكّل منتجع أمانبوري (أي "مكان السلام") في جزيرة فوكيت التايلاندية أوّل تجسيد لهذه الرؤية الفريدة. وبمرور السنوات، توسّعت أمان لتشمل 36 فندقًا ومنتجعًا ومقرًا سكنيًا يحمل علامتها، وذلك في مواقع متنوّعة ما بين المناطق الحضرية والنائية في 20 دولة حول العالم. وتخطّط أمان حاليًا لافتتاح العديد من المشاريع المستقبلية التي لا تزال قيد الإنشاء.

شهدت مجموعة أمان، خلال السنوات الأخيرة، توسّعًا لافتًا تجاوز حدود منتجعاتها، حيث تقدّم أسلوب حياة مثاليًا من خلال عدد من العلامات التجارية المكمّلة، من بينها: أمان سكين كير للعناية بالبشرة (2018)، ومجموعة المكملات الصحية "سڤا" (2020)، وعطور "أمان فاين فريغرينس" الفاخرة (2020)، ومجموعة الأزياء الجاهزة "زي ايسينشالز" (2021)، ومجموعة العناية الفعّالة بالبشرة "ايسينشيال سكين" (2023)، بالإضافة إلى "أمان إنتيريورز" (2023) المتخصّصة في تصميم قطع أثاث حسب الطلب مستوحاة من عالم أمان الفريد.

وانطلاقًا من التزامها بالابتكار باعتباره ركيزة من ركائز فلسفتها الأساسية، أطلقت أمان عام 2020 علامتها الجديدة "جانو" (أي "الروح" باللغة السنسكريتية) لتقدّم من خلالها تجربة ضيافة فريدة تقوم على التفاعل الإنساني الصادق، والتعبير المرح، والصحة النفسية والاجتماعية كجوهر لتجربة الضيوف. وتهدف "جانو" إلى إحداث توازن بين العقل والقلب، وإيقاظ الروح من جديد. افتُتح أوّل فنادق "جانو" في طوكيو في مارس 2024، ويجري العمل حاليًا على تطوير عدد من الفنادق الجديدة ضمن العلامة في مواقع عالمية مميزة.

