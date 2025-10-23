يمكن لأعضاء برنامج أمازون "برايم" الحصول على توفير إضافي مع خصومات حصرية على خدمات التوصيل الأسرع من أمازون

تعزز أمازون تواجدها بالقرب من عملائها من خلال نشر مراكز لوجستية صغيرة داخل الأحياء في الإمارات لتقليل مسافات التوصيل وتخفيف الازدحام المروري

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أمازون اليوم عن توسيع نطاق خدمات التوصيل السريع لديها عبر خدمة "أمازون ناو" لتوصيل المستلزمات الأساسية اليومية للعملاء في غضون 15 دقيقة. وتقوم الشركة بتشغيل مراكز لوجستية صغيرة في جميع أنحاء دولة الإمارات لضمان توصيل المستلزمات اليومية بشكل أسرع، بدءاً من الخضروات والفواكه الطازجة، والمنتجات الغذائية، ومستلزمات العناية الشخصية، وصولاً إلى الإلكترونيات، كما تساهم هذه الخدمة في تقليل مسافات التوصيل وتخفيف الازدحام المروري. وتؤكد خدمة التوصيل فائقة السرعة التزام أمازون بتلبية الاحتياجات المتنامية والمتطورة للعملاء في الإمارات، إذ توفر لهم المزيد من خيارات التسوق السريع والمريح للمنتجات التي يحتاجونها، مدعومة بتجربة التسوق الموثوقة من أمازون.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "نواصل في أمازون تعزيز راحة العملاء والارتقاء بها إلى مستويات أعلى مع خدمة "أمازون ناو"، أسرع خدمة توصيل لدينا حتى الآن في دولة الإمارات. ترتكز ابتكاراتنا في أمازون على فهم احتياجات وتوقعات عملائنا، وقد قمنا بتصميم خدمة "أمازون ناو" لتتناسب مع وتيرة حياتهم، حيث نوفر المستلزمات اليومية للعملاء خلال دقائق، وقد تصل إليهم في بعض المواقع في غضون 6 دقائق فقط. نسعى دوماً لتلبية جميع احتياجات العملاء سواء كانت شاحن هاتف، أو منتجات غذائية يحتاجونها على الفور، أو مستلزمات رعاية الأطفال. "

وقد أطلقت أمازون مؤخراً خدمة التوصيل خلال ساعتين لعملائها في دولة الإمارات، لتوفير خيارات أكثر مرونة وسرعة في استلام مشترياتهم. وتشمل الخدمة مجموعة أوسع من المنتجات تضم أكثر من 30 فئة، وتتوفر حالياً في معظم المناطق الرئيسية في الدولة، مع خطط للتوسع لتشمل مزيداً من المواقع في الأشهر المقبلة.

"أمازون ناو": توصيل في دقائق، توصيل مجاني لأعضاء برنامج "برايم"

تتوفر خدمة "أمازون ناو" على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتضمن وصول جميع احتياجات العملاء الأساسية، حتى في الأوقات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الطلبات. ويمكن للعملاء الحصول على المنتجات التي يحتاجونها بشكل مستمر مع خدمة توصيل فائقة السرعة وبأسعار تنافسية، بما في ذلك الخضروات والفواكه الطازجة، والمنتجات الغذائية، والإلكترونيات، ومستلزمات الصحة والتجميل والعناية الشخصية، والإكسسوارات، والأدوات المنزلية، وأجهزة المطبخ، ومستلزمات رعاية الأطفال. وتتوفر خدمة "أمازون ناو" لجميع عملاء Amazon.ae، فيما يمكن لأعضاء برنامج "برايم" الاستفادة من التوصيل المجاني على الطلبات التي تزيد قيمتها عن 25 درهماً، أو دفع رسوم توصيل تبلغ 6 دراهم فقط للطلب الواحد.

وفي هذا السياق، أضاف رونالدو: "يحصل أعضاء برنامج "برايم" على قيمة أكبر، كما هو الحال دائماً، من خلال خصومات حصرية وتوصيل أسرع، إلى جانب المزايا الأخرى التي يتمتعون بها على مدار العام. وقد حققت الخدمة الجديدة إقبالاً كبيراً تجاوز توقعاتنا، حيث ارتفعت الطلبات اليومية بأكثر من 40% في المتوسط شهراً بعد شهر، كما تضاعف معدل تسوق أعضاء أمازون برايم بعد بدء استخدامهم لخدمة أمازون ناو."

تتوفر خدمة "أمازون ناو" حالياً في جميع المناطق الرئيسية في الدولة، بما في ذلك دبي مارينا، وجميرا بيتش ريزيدنس، وأبراج بحيرات جميرا، وواحة دبي للسيليكون، والبرشاء، وقرية جميرا الدائرية، والكرامة، والمزهر، والورقاء، والخليج التجاري، والنهدة، ومجمع دبي للاستثمار، وفستيفال سيتي، وأرجان، وجبل علي، والصفوح، والبدع، والرفاع، والراشدية، وميدان، وأبوظبي سنترال، والروضة، والعين، والخان. ويمكن للعملاء في المواقع المؤهلة الوصول إلى الخدمة عبر الضغط على شعار "أمازون ناو" في الشريط الرئيسي لتطبيق أمازون، أو زيارة www.amazon.ae/now للاستمتاع بخدمة توصيل فائقة السرعة إلى منازلهم.

كيف تعمل خدمة "أمازون ناو": تجربة قائمة على التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية المتكاملة

تعتمد خدمة "أمازون ناو" على مراكز لوجستية مصغرة في مواقع استراتيجية، وهي عبارة عن منشآت ذكية ومجهزة بتكنولوجيا مصممة خصيصاً لتوفير عمليات توصيل فائقة السرعة. وتقع هذه المراكز بالقرب من الأحياء التي يتواجد فيها العملاء، وتستخدم أنظمة جرد متطورة تسهم في تحسين عرض المنتجات بناءً على الطلب المحلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والسرعة مع الحفاظ على معايير السلامة. وتجمع هذه المراكز بين الخبرة الواسعة في عمليات أمازون التشغيلية وخدمة التوصيل للمناطق القريبة، مما يوفر تجربة سلسة في توصيل الطلبات إلى باب المنزل في غضون دقائق.

تسليم آلاف المنتجات خلال ساعتين، وتوصيل مجاني لأعضاء "برايم"

تقدم أمازون الإمارات لعملائها تجربة توصيل أسرع في نفس اليوم من خلال خدمة التوصيل الجديدة خلال ساعتين، والتي تشمل أكثر من 30 فئة من المنتجات بما في ذلك الإلكترونيات، والمواد الغذائية، ومستلزمات الصحة والتجميل والعناية الشخصية، والتغذية، ومنتجات رعاية الأطفال. ويمكن للعملاء التسوق كالمعتاد عبر موقعAmazon.ae أو التطبيق للاستمتاع بتوصيل أكثر سرعة وموثوقية إلى باب المنزل، حيث تتميز المنتجات المؤهلة بعلامة "احصل عليه اليوم قبل الساعة XX:XX مساءً" ورمز ضوئي لسهولة التعرف عليها. وتتوفر هذه الخدمة لجميع العملاء على Amazon.ae، ويمكن لأعضاء برايم الاستفادة من التوصيل المجاني خلال ساعتين للطلبات التي تزيد قيمتها عن 100 درهم، أو دفع رسوم توصيل قدرها 3 دراهم للطلبات التي تقل عن هذه القيمة.

ويجسد إطلاق خدمة "أمازون ناو" وخدمة التوصيل خلال ساعتين في دولة الإمارات، التزام أمازون بمواصلة الابتكار لتقديم أفضل خدمة توصيل سريع للعملاء، مدعوم بتجربة تسوق موثوقة تشمل سهولة إرجاع المنتجات واسترداد الأموال، وخدمة عملاء متميزة، دون وجود أي تكاليف خفية.

معلومات عن أمازون

تقوم مبادئ أمازون على أربع ركائز رئيسية، هي التركيز على خدمة العملاء بدلاً عن المنافسة، والشغف بالابتكار، والالتزام بالتميز التنفيذي، والتخطيط طويل الأمد. وتسعى أمازون لتكون أفضل شركة عالمية من حيث التركيز على العملاء، ولترسيخ مكانتها باعتبارها أفضل جهة توظيف مع بيئة العمل الأكثر أماناً في العالم. كما تضم الشركة مجموعةً فريدةً من الخدمات والمنتجات الرائدة، بما فيها تقييمات العملاء (Customer reviews)، والتسوق بنقرة واحدة (1-Click shopping)، والتوصيات الشخصية (personalized recommendations)، وبرايم (Prime)، وتُشحن من قبل أمازون (Fulfillment by Amazon)، وخدمات الشبكات (AWS)، والنشر المباشر من كيندل أمازون (Kindle Direct Publishing)، وقارئ الكتب الإلكترونية كيندل (Kindle)، واختيار المسار الوظيفي (Career Choice)، وجهاز أمازون فاير اللوحي (Fire tablets)، وتلفاز أمازون فاير (Fire TV)، وجهاز أمازون إيكو (Amazon Echo)، وجهاز أليكسا (Alexa)، وتقنية جست ووك أوت (Just Walk Out technology)، وأستوديوهات أمازون (Amazon Studios)، وتعهد أمازون للمناخ (The Climate Pledge). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني aboutamazon.com، ومتابعة حساب الشركة على موقع تويتر عبر AmazonNews@.

-انتهى-

#بياناتشركات