يعكس المكتب الجديد التزام أمازون بتمكين العملاء والبائعين والموظفين في المملكة العربية السعودية، والمساهمة في نموها الاجتماعي والاقتصادي

الرياض: افتتحت شركة أمازون السعودية عن مكاتبها الرئيسية الجديدة في مدينة الرياض، والذي يضم أكثر من 250 موظفاً من مختلف القطاعات التي تعمل بها الشركة في المملكة العربية السعودية كالتجارة الإلكترونية، الأجهزة الذكية، أمازون لخدمات المدفوعات، أمازون لخدمات الإنترنت، وأمازون للإعلانات.

وبهذه المناسبة، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا افتتاح مكاتبنا الرئيسية الجديدة في عاصمة المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكد التزامنا بخدمة عملائنا وشركائنا البائعين وموظفينا ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030"، مضيفاً: "إن استثمارنا في المملكة سيستمر بالنمو في مختلف القطاعات كالتجارة الإلكترونية، الأجهزة الذكية، أمازون لخدمات المدفوعات، وغيرها"

وقد تم اختيار برج واجهة الرياض ليضم المكاتب الرئيسية الجديدة لشركة أمازون، وهو أكبر مباني الوجهة المميزة في المدينة لاعتبارها غير تقليدية تجمع بين العمل والترفيه وتناول الطعام لتشكل بيئة العمل المثالية لجذب والحفاظ على المواهب بما يتماشى مع مهمة أمازون لتكون أفضل صاحب عمل على وجه الأرض.

ومنذ انطلاق أمازون السعودية في 2020، ساهمت الشركة في توظيف أكثر من 1400 من المواهب في قطاعاتها المختلفة، لتشكل المكاتب الجديدة مساحة لضم المزيد من المواهب المحلية في بيئة عمل مثالية تساهم في تمكينهم لمساعدة أمازون على الابتكار بالنيابة عن العملاء.

ومع افتتاح المكاتب الجديدة، تعمل الشركة على إطلاق مبادرة لتمكين وتدريب المواهب السعودية عبر التقائهم بالموظفين في مجالات الشركة المختلفة، على أن تعلن عن هذه المبادرة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال عبده شلالا، مدير أمازون في دول الخليج: "نواصل في أمازون دعم فريق العمل بكوادر مميزة تسهم في ابتكار مزيد من الخدمات والحلول التي توفر تجربة تسوق سهلة ومريحة للعملاء، والذي يتوافق مع مساعينا الهادفة إلى الاستثمار في الكوادر المؤهلة المزودة بالمهارات الكافية والتي تحرص على تحسين التجربة المقدمة للعملاء بشكل مستمر. ويسعدنا الترحيب بفريق العمل الحالي في مكاتبنا الجديدة في الرياض، كما نتطلع إلى استقطاب المزيد من الكفاءات والارتقاء بمستوى أدائها من خلال برنامجنا المقبل للمواهب."

ومنذ إطلاق عمليتاها في السعودية عام 2020، قامت شركة أمازون بتعزيز استثماراتها في المملكة وتوسيع نشاطاتها في مختلف قطاعات الأعمال، مساهمة في توفير المئات من الوظائف، وإطلاق العديد من البرامج والمنتجات المخصصة للسعودية مثل برنامج "أمازون برايم" الذي يقدم التوصيل المجاني في نفس اليوم في مدينتي الرياض وجدة، وأجهزة أليكسا الذي أطلق لأول مرة باللغة العربية وباللهجة الخليجية.

وخلال شهر مارس الماضي، وقعت أمازون السعودية مذكرات تفاهم مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" من أجل تعزيز تواجد أمازون في السوق المحلي وتمكين عشرات الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى ملايين العملاء بالإضافة لتمكين عشرات رواد الأعمال من تأسيس شركاتهم اللوجستية.

