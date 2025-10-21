الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أماديوس، الرائدة عالمياً في مجال تقنيات السفر، عن شراكة جديدة مع وكالة مطار الشارقة للسفر (SATA)، إحدى أقدم وأبرز شركات السفر في الدولة، بهدف توفير حلول تقنية متطورة تعزز تجربة العملاء وتدعم استراتيجية النمو للوكالة.

وبموجب هذه الشراكة، ستعتمد وكالة SATA مجموعة من حلول أماديوس المتقدمة المصممة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم قيمة مضافة للعملاء. وتشمل هذه الحلول: خدمات الويب (Web Services)، ونظام ماستر برايسر ترافل بورد (Master Pricer Travel Board – MPTB)، وأداة تحسين الأسعار (Fare Optimizer)، وحلول إعادة الإصدار والاسترداد (ATC Reissue & Refunds)، بالإضافة إلى منصة NDC[X]، ما يمكّن الوكالة من توسيع خدماتها وتقديم تجارب سفر أكثر تخصيصاً وفعالية وتنافسية.

وقال محمد الجداوي، المدير العام لوكالة مطار الشارقة للسفر:

“تتيح لنا الشراكة مع أماديوس مواصلة الابتكار وتقديم قيمة أكبر لعملائنا. ومن خلال هذه الحلول التقنية المتقدمة، يمكننا تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق خدماتنا وضمان بقاء عروضنا من بين الأكثر تنافسية في سوق السفر الإماراتي.”

ومن جانبه، قال إرنستو سانشيز بومونت، المدير العام لشركة أماديوس الخليج:

“نحن فخورون ببدء تعاوننا مع وكالة مطار الشارقة للسفر، الشريك الرائد الذي يشاركنا الرؤية ذاتها نحو الابتكار في قطاع السفر. ومن خلال حلولنا التقنية المتقدمة، ستكون SATA مجهزة بشكل مثالي لتعزيز عروضها للعملاء، والحفاظ على مكانتها القوية في السوق، ومواصلة نموها كإحدى أبرز مزودي خدمات السفر في دولة الإمارات.”

تأسست وكالة مطار الشارقة للسفر (SATA) عام 2001 وهي مملوكة لهيئة مطار الشارقة، وتدير حالياً 10 فروع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما تُعد الوكالة وكيل مبيعات الركاب لشركة فلاي ناس، الناقلة السعودية الخاصة، ووكيل مبيعات وخدمات الركاب لشركة مصر للطيران (في الشارقة والإمارات الشمالية)، ووكيل مبيعات الركاب لشركة الخطوط الجوية الأوزبكية، والوكيل العام للمبيعات لشركة الخطوط الجوية الباكستانية (PIA) في الشارقة والإمارات الشمالية.

وانطلاقاً من رؤيتها في أن تكون رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، تواصل SATA تبني أحدث التقنيات لضمان تقديم خدمات متميزة تجمع بين الجودة والقيمة.

وتؤكد هذه الشراكة التزام شركة أماديوس بدعم شركات السفر الرائدة في دولة الإمارات من خلال تزويدها بتقنيات الجيل القادم، وتعزيز دورها كشريك موثوق في رسم مستقبل قطاع السفر في المنطقة.

