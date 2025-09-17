القاهرة: أطلقت مجموعة شركات أليانز بمصر، الرائدة في قطاع التأمين والتابعة لتحالف سانلام أليانز، النسخة الثانية من حملتها التوعوية بالتعاون مع أحمد الغندور "الدحيح"، الممتدة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2025، وذلك استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته نسختها الأولى خلال رمضان 2024.

تعد هذه الحملة خطوة استراتيجية في إطار مواصلة الشركة لمسيرتها الريادية في تعزيز الثقافة التأمينية وتبسيط مفاهيم التأمين للجمهور المصري، عبر تصحيح المفاهيم الخاطئة وتوضيح أهمية التأمين كخدمة مالية أساسية. ويأتي ذلك انطلاقًا من ايمان الشركة بمسؤوليتها تجاه تثقيف المجتمع وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية سليمة وواعية، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق ومستثمر مسؤول يسعى لخلق قيمة حقيقية ومستدامة للمجتمع.

كما تجسد الحملة رؤية الشركة في تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائها، وبناء علاقات قائمة على الثقة مع عملائها وموظفيها وشركائها، في إطار سعيها لدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الشمول التأميني والمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، عبر نشر ثقافة الحماية المالية.

وفي إطار هذا الالتزام، تم تصميم الحملة الجديدة بخطة متكاملة تجمع بين المحتوى الرقمي المبتكر والانتشار الواسع عبر الإعلانات الخارجية. كما ركزت الحملة بشكل أساسي على إيصال هذه الرسائل بفاعلية إلى مختلف فئات المجتمع، وهو ما يعكس التزام شركة أليانز بمصر بابتكار استراتيجيات تسويقية فعالة.

عن مجموعة شركات أليانز:

تنتمي مجموعة شركات أليانز-مصر لتحالف "سانلام-أليانز" إفريقيا، وهو تحالف استراتيجي بين مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقيا، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا، ومجموعة "أليانز" العالمية، وهي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات. يأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعتين للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

تأسست شركة أليانز للتأمين في مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2001 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل مجموعة أليانز العالمية لتتحول في 2004 تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز للتأمين، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين الطبي وتأمين الممتلكات للأفراد والشركات، وشركة أليانز لتأمينات الحياة، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين على الحياة للأفراد والشركات، في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

