دبي: أعلنت شركة ألف للضيافة، أكبر شركة مستقلة لإدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع اتفاقية لإدارة فندق ديار الخالدية في مكة المكرمة مع شركة ديار الخالدية للخدمات الفندقية، وذلك في خطوة تعزز حضورها في قطاع الضيافة بالمملكة العربية السعودية.

وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى توسيع أعمالها في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة "ألف للضيافة" عن دخولها سوق مكة المكرمة من خلال إدارة فندق "ديار الخالدية"، ليكون ثاني فنادقها قيد التشغيل في المملكة بعد فندق "فور بوينتس باي شيراتون جدة". ويقع الفندق، الذي يضم 338 غرفة، في شارع إبراهيم الخليل بالقرب من الحرم المكي الشريف وأبراج البيت. وستتولى "ألف للضيافة" إدارة الفندق اعتباراً من أغسطس 2025، فيما تواصل الشركة مفاوضاتها مع علامات فندقية مرموقة لمنحه هوية تجارية عالمية تتناسب مع مكانته المميزة.

وتشهد مكة المكرمة التي تعتبر وجهة الشعيرة الأعظم في الإسلام، نمواً متسارعاً في سياحة الحج والعمرة، حيث تضاعفت أعداد الزوار تقريباً بين عامي 2022 و2023، فيما ارتفعت مؤشرات الإنفاق إلى أربعة أضعاف. وتشير التقديرات إلى أن قيمة قطاع سياحة الحج ستبلغ نحو 343.55 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 7.20%. وفي إطار رؤية السعودية 2030، تشهد البنية التحتية للضيافة في مكة المكرمة تطوراً ملحوظاً يشمل زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، واعتماد الأنظمة الذكية، وتعزيز شبكات النقل، بما يواكب الهدف المتمثل في استقبال 30 مليون حاج سنوياً بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة، قال رياض الحريبي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار الخالدية: "يسرنا التعاون مع شركة ألف للضيافة التي تتمتع بمكانة مرموقة وخبرة واسعة في إدارة الفنادق، وتمتلك سجل حافل بالكفاءة التشغيلية العالية والقدرة على تحقيق عوائد استثمارية قوية. ومع تنامي الطلب على قطاع الضيافة في مكة المكرمة، كان من الضروري أن نبحث عن شريك يمتلك فهماً عميقاً للسوق المحلي وخبرة كبيرة في هذا المجال. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في الارتقاء بتجربة الضيوف وتعزز من الأداء العام لفندق ديار الخالدية".

من جانبه، قال طارق دويدار، نائب رئيس شركة "ألف للضيافة" في المملكة العربية السعودية: "مع استعداد مكة المكرمة لاستقبال عشرات الملايين من الحجاج سنوياً، نفخر بتوظيف خبراتنا لدعم الفندق في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقديم تجارب متميزة لضيوفه على نطاق واسع. يجسد النمو المتسارع لأعمالنا في المملكة التزامنا الراسخ بدعم قطاع الضيافة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبما يضمن تحقيق عوائد قوية وقيمة مستدامة لمالكي الفندق".

نبذة عن شركة "ألف للضيافة"

تتخذ شركة ألف للضيافة من دبي مقراً رئيسياً لها، وتعد أكبر شركة مستقلة لإدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتميز ألف للضيافة بثقة كبرى العلامات التجارية العالمية، حيث تتولى إدارة الفنادق مباشرة لصالح أصحابها، سواء من خلال نظام الامتياز للفنادق ذات العلامات التجارية، أو كمشغل للعلامة البيضاء للفنادق المستقلة. وتوفر حلول الإدارة المصممة بعناية لأصحاب الفنادق مستوى أعلى من التحكم بأصولهم، ووضوحاً أكبر في العمليات التشغيلية، إلى جانب مرونة تعاقدية تناسب احتياجاتهم. تغطي خدمات ألف للضيافة كافة جوانب تشغيل الفنادق، في مختلف مراحل التطوير، بدءًا من اختيار الموقع والعلامة التجارية، مروراً بالدعم الفني ومرحلة ما قبل الافتتاح، وصولاً إلى العمليات اليومية. وتضم محفظة الشركة مجموعة متنوعة من المشاريع تتجاوز 30 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. لمعرفة المزيد، يرجى بزيارة www.alephhospitality.com.

