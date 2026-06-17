أبوظبي: تواصل "ألف للتعليم"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، توسيع نطاق انتشار حلولها التعليمية الحائزة على جوائز والمدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر أبرز مجموعات المدارس الخاصة الرائدة في الدولة، حيث يستفيد حالياً 124,500 طالب وطالبة من منظومتها التعليمية المتكاملة. ويعكس هذا التوسع الزخم المتنامي الذي تحققه الشركة في قطاع التعليم الخاص، كما يعزز مكانتها في دفع عجلة الابتكار في مجال التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة.

وفي إطار هذا التوسُّع الاستراتيجي، سيتم اعتماد "أرابيتس"، الحل المتخصص في تعليم اللغة العربية من "ألف للتعليم"، في "المدرسة المركزية" ومجموعة مدارس "هابيتات" و"المدرسة الهندية العالمية الخاصة"، ليستفيد منه أكثر من 7,500 طالب وطالبة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إجادة اللغة العربية من خلال تجربة تعليمية رقمية غامرة وتفاعلية، تتوافق مع المناهج الدراسية وتسهم في زيادة تفاعل الطلبة وتحسين مخرجاتهم التعليمية.

وإلى جانب "أرابيتس"، تقدّم "ألف للتعليم" مجموعة من الحلول الرائدة والحائزة على جوائز، مساهمةً من خلالها في إحداث نقلةٍ نوعية في تجارب التعلُّم والمخرجات التعليمية، ومن بينها "منصة ألف" التي تتيح تجارب تعليمية مخصصة تستند إلى رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، و"مسارات ألف"، البرنامج المصمم لدعم جاهزية الطلبة للحياة المهنية وتنمية مهاراتهم المستقبلية، إضافة إلى "أبجديات"، المنصة التفاعلية لتعليم مهارات اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة "ألف للتعليم": "في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم، تتطلع المدارس إلى حلول قادرة على تحقيق نتائج تعليمية أفضل، ورفد الطلبة بالمهارات اللازمة لمواكبة المستقبل. وتتمحور رؤيتنا حول رسم ملامح مستقبل التعلُّم من خلال إتاحة تعليم عالي الجودة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يجمع بين التخصيص وسهولة الوصول والأثر الملموس لكل متعلم، وهو ما يتجلى في التوسع المتواصل لحلولنا في المدارس الخاصة بدولة الإمارات في ظل تنامي الثقة بالتعليم القائم على التكنولوجيا. واليوم، نمضي قدماً في تعزيز التعلُّم عالي الجودة للغة العربية، وتسهيل الوصول إليه وفق منهجياتٍ تفاعلية، من خلال توسيع نطاق «أرابيتس» في نخبة من المدارس الخاصة الرائدة بالدولة."

ويُعد "أرابيتس" منظومة متكاملة لتعلّم اللغة العربية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، طورها متخصصون في مجال التعليم لمساعدة الطلاب من مختلف الفئات العمرية على إتقان مهارات اللغة العربية. وتعتمد هذه المنظومة نهجاً تربوياً يتمحور حول الطالب في المقام الأول، وذلك عبر تقسيم المحتوى إلى وحدات صغيرة، وهي أجزاء معرفية مبسطة وسهلة الاستيعاب تتيح للطلاب بناء معارفهم بصورة تدريجية ومتسلسلة. ويدعم تقسيم المفاهيم المعقدة إلى وحدات تعليمية صغيرة الطلبة قي إتقان كل وحدة قبل الانتقال إلى التالية، بما يعزز الفهم العميق للغة العربية.

ويعزز هذا التوسع المستمر مكانة "ألف للتعليم" باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في دفع عجلة التحول التعليمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في وقت يتزايد فيه توجه المدارس في مختلف أنحاء دولة الإمارات نحو تبني الأدوات الرقمية المبتكرة للارتقاء بتجارب التعلم ورفد الطلبة بمهارات المستقبل.

نبذة عن "ألف للتعليم":

تأسست "ألف للتعليم" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز ALEFEDT) في العام 2016، وتعد شركةً حائزةً على جوائز ورائدةً في توفير الحلول التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلةٍ نوعية في منظومة التعلُّم للصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر. وتتخذ الشركة من إمارة أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتقدم خدماتها إلى قرابة 2 مليون من الطلبة و84 ألفاً من المعلمين ضمن 19 ألف مدرسة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وإندونيسيا.

وتوفر "منصة ألف"، وهي المنصة الرائدة للشركة، تجارب تعلُّم مخصصة تعزِّز مشاركة الطلبة ومُخرجات التعلُّم. وتتيح منصات "ألف" التكميلية، وهي "مسارات ألف" و"أبجديات" و"أرابيتس"، حلول تعلمٍ مبتكرة تغطي مواضيع ولغات متعددة.

وتتبنى "ألف للتعليم" نهجاً مبتكراً، يرتكز على الذكاء الاصطناعي والرؤى المستندة إلى البيانات والمحتوى الملائم للسياق الثقافي، وتسعى إلى تحقيق نقلةٍ شاملة في طُرُق التعليم والتعلُّم لضمان وصول جميع الطلبة إلى التعليم المتميز.

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للتواصل الإعلامي:

أحمد ياسين: مدير التسويق والاتصال

البريد الإلكتروني: ahmad.yassin@alefeducation.com

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الموقع الإلكتروني: www.orientplanet.com

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