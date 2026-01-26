• شراكة استراتيجية لاستكشاف فرص تطوير مشاريع واسعة النطاق للطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة في الفلبين

• المشروع يهدف إلى تمكين القطاعات عالية الاستهلاك للطاقة والموجهة نحو الاستدامة من الحصول على إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة بأسعار تنافسية في مدينة نيو كلارك

• اتفاقية حجز لمساحة تقارب 500 هكتار تمثل خطوة محورية نحو توقيع عقود إيجار طويلة الأمد وتنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "أكوا باور"، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، اعن توقيعها اتفاقية مع هيئة تحويل وتطوير القواعد في الفلبين بهدف حجز مساحات مخصصة لتطوير مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في مدينة نيو كلارك الفلبينية، وتم توقيع اتفاقية الحجز على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون "أكوا باور" مع الهيئة لتطوير مشروع ضخم للطاقة الشمسية مع إمكانية تزويده بنظام متقدم لتخزين الطاقة بالبطاريات، وذلك ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة في نيو كلارك وهى المدينة الذكية والخضراء النموذجية الواقعة شمال العاصمة مانيلا. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة المدينة كوجهة مفضّلة للقطاعات عالية الاستهلاك للطاقة والموجّهة نحو الاستدامة، وذلك عبر توفير إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة بتكلفة تنافسية.

تستند هذه الشراكة إلى محفظة "أكوا باور" العالمية للطاقة المتجددة التي تبلغ قدرتها الإجمالية 52 جيجاواط، بالإضافة إلى قدرة متوقعة لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات تصل إلى 5.6 جيجاواط/ساعة.

وبهذه المناسبة، قال ماركو أرسيللي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "تُمثل اتفاقية الحجز مع هيئة تحويل وتطوير القواعد خطوة استراتيجية لتعزيز حضور أكوا باور في الفلبين ودعم جهود هذه الدولة لتسريع تحول قطاع الطاقة. ومن خلال الجمع بين خبراتنا العالمية الواسعة بنشر حلول الطاقة المتجددة على مستوى المرافق العامة وحلول تخزين الطاقة المتقدمة من جهة، ورؤية مدينة نيو كلارك لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً متقدماً قادراً على مواجهة تحديات التغير المناخي من جهة ثانية، ونسعى إلى توفير منصة قوية للنمو الصناعي الأخضر من خلال هذا التعاون الذي يعكس التزامنا الراسخ في أكوا باور بإقامة شراكات طويلة الأمد لتطوير استثمارات مستدامة تُوفّر وظائف عالية الجودة، وتدعم مستقبلاً منخفض الكربون للفلبين، والذي يتماشى مع طموحنا بمضاعفة قاعدة أصولنا العالمية الخاضعة للإدارة ثلاث مرات لتصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030".

وعقب توقيع مذكرة التفاهم الأولية في الرياض بتاريخ 27 نوفمبر 2025، شرع الطرفان في تحديد واختيار مواقع استراتيجية ضمن مدينة نيو كلارك لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. ووقع الاختيار على موقع تبلغ مساحته نحو 500 هكتار داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة في نيو كلارك لإجراء دراسات ما قبل الجدوى. وسيستكشف الطرفان نموذجاً مبتكراً يجمع بين الطاقة الشمسية على مستوى المرافق وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، مما يساعد على تمديد فترات إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية.

من المتوقع أن يساهم المشروع المقترح في تعزيز رؤية مدينة نيو كلارك كنموذج رائد للتنمية الحضرية المستدامة والقادرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، إلى جانب دعم استراتيجية الفلبين لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات الخضراء طويلة الأمد. كما تبرز هذه الشراكة الدور المحوري للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تسريع نشر البنية التحتية للطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة. وبالاستفادة من خبرة "أكوا باور" في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، وكذلك جهود هيئة تحويل وتطوير مراكز للنمو الاقتصادي، ويسعى الطرفان إلى ترسيخ قاعدة متينة لمنظومات صناعية منخفضة الكربون في مدينة نيو كلارك وخارجها.

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4,000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 110 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 431.25 مليار ريال سعودي (115 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 93 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

