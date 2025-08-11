مدينة الكويت، الكويت: أعلنت كل من "أكوا باور"، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم والرائدة في مجال تحول الطاقة والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، وشريكها في التحالف "مؤسسة الخليج للاستثمار" اليوم، عن توقيع وثيقة الالتزام مع "هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص" و"وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة" لتطوير مشروع محطة الزور الشمالية الثانية والثالثة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بنظام المزود المستقل في منطقة الزور جنوب دولة الكويت.

وفي حين ستفوق تكلفة المشروع الاجمالية الـ4 مليار دولار أمريكي، سيتمتع المشروع بقدرة صافية لتوليد الطاقة لا تقل عن 2,700 ميغاواط وقدرة صافية لإنتاج المياه المحلاة لا تقل عن 120 مليون جالون يومياً (MIGD) . وسيساهم المشروع في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية ومنظومة الأمن المائي بدولة الكويت، إلى جانب توفير العديد من فرص التوظيف للكوادر الكويتية سواء خلال مراحل التطوير أو التشغيل.

وبموجب اتفاقية شراء الطاقة والماء ستمتد على مدار 25 سنة، سيتولى التحالف الذي تقوده "أكوا باور" تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المحطة إضافةً إلى المرافق الخاصة بالمشروع وفقاً لنظام الـ "البناء، التشغيل، نقل الملكية" (BOT). إذ سيبادر كل من التحالف وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تأسيس شركة للمشروع. كما ستقوم الهيئة بالاحتفاظ بحصة 60% من رأس مال شركة المشروع، على أن تقوم بتخصيص 50% من رأسمال الشركة للاكتتاب العام من قبل المواطنين بعد تشغيل المشروع وادراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار، إبراهيم علي القاضي: "نعتز بالمساهمة في تطوير مشاريع بنى تحتية استراتيجية في الكويت و ذلك من خلال تطوير مشروع محطة الزور الشمالية الثانية والثالثة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. ويعد مشروع محطة الزور الشمالية الثانية والثالثة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أحد أهم الاستثمارات النوعية حيث سيتم استخدام أحدث التقنيات وأعلى المعايير العالمية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. كما تلتزم مؤسسة الخليج للاستثمار بالمساهمة في ضمان توفير الموارد الكهربائية والمائية المستدامة بتكلفة اقتصادية تنافسية لتعزيز مسيرة الازدهار الاجتماعي والاقتصادي بالكويت".

بدوره، قال رعد السعدي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أكواباور: "تعكس هذه الاتفاقية التاريخية للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، التزام شركة أكوا باور إزاء تقديم الدعم للأجندة التنموية الطموحة لدولة الكويت، لا سيّما وأنه يحمل أهمية استراتيجية وطنية هائلة. إن هذا الاستثمار يؤكد التزامنا برؤية النمو التي تتبناها الدولة. وفي الوقت ذاته، نتطلع إلى نقل خبراتنا المستمدة من محفظة مشاريعنا المتنوعة حول العالم، وتطبيق معرفتنا في نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بالتعاون الوثيق مع شركائنا في الكويت. وسنعمل معاً على تعزيز توفير الكهرباء والمياه بشكل موثوق ومستدام فيها، بما يدعم جهودنا المشتركة نحو التحوّل في قطاع الطاقة وضمان أمن المياه".

نبذة حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 109 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 439 مليار ريال سعودي (117 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 94 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

-انتهى-

#بياناتشركات