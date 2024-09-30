قيمة المشاريع 4.2 مليار دولار أمريكي وطاقتها الإجمالية 2.5 جيجاوات، و968 ميجاوات سعة تخزين البطاريات

الرياض، المملكة العربية السعودية: أبرمت شركة "أكوا باور"، المدرجة في البورصة السعودية، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في تحوّل الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، اتفاقية مع شركة سوميتومو اليابانية، وهي شركة تجارية واستثمارية مدرجة في قائمة فورتشن 500، تهدف إلى تطوير مشترك لعددٍ من مشاريع إنتاج وتخزين الطاقة المتجدّدة في جمهورية أوزبكستان.

وتضم هذه المشاريع؛ "سازاغان 1"، و"سازاغان 2"، في سمرقند، وبطاقة إنتاجية 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية لكل منهما، بالإضافة إلى 334 ميغاواط من سعة تخزين طاقة البطاريات. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لهذين المشروعين بين الربع الثاني من عام 2026، والربع الثاني من عام 2027.

وتضمّ المجموعة الثانية؛ "كونغراد 1 و2 و3 لطاقة الرياح"، وتقع في جمهورية كاراكالباكستان ذاتية الحكم في أوزبكستان. ويتألف كل مشروع فرعي من محطة لطاقة رياح بقدرة 500 ميغاواط، و100 ميغاواط من سعة تخزين طاقةالبطاريات، ويتوقّع بدء تشغيلها في الربع الثاني من عام 2028.

ويبلغ إجمالي استثمارات مشاريع سمرقند وكونغراد 4.2 مليار دولار أمريكي؛ حيث تعد من أكبر مشاريع الطاقة النظيفة والتخزين في جمهورية أوزبكستان.

وبموجب اتفاقية التطوير المشترك؛ ستبيع أكوا باور 49٪ من حصتها في مشاريع سمرقند وكونغراد لشركة سوميتومو. وتأتي هذه الشراكة في أعقاب الاتفاقيات التي أعلن عنها خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 الذي عقد في شهر مايو الماضي لتشجيع التعاون في مجال الطاقة المتجدّدة وحلول المياه.

تعليقاً على الشراكة الجديدة، قال توماس بروستروم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في أكوا باور: "تعكس اتفاقية التطوير المشترك مع سوميتومو التزامنا بدعم مساعي أوزبكستان بالتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز مكانتها في مجال الطاقة المستدامة. سيعزز دمج أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات مع مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في كل من سمرقند وكونغراد من مستوى اعتماديّة الشبكة، وذلك من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددّة. ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز جهود أكوا باور بتوسيع محفظتها في أوزبكستان، والتي تضم محطات طاقة الرياح في عدة مناطق، بالإضافة إلى أول محطة للهيدروجين الأخضر في البلاد، والذي سيقوم بإنتاج 3,000 طن متري سنوياً".

من جهته، قال نائب رئيس أكوا باور ورئيس تطوير الأعمال في آسيا الوسطى والقوقاز وتركيا، جاي بي تيواري: "تُعد أوزبكستان ثاني أكبر سوق للشركة من حيث حجم الاستثمارات بعد المملكة العربية السعودية، مما يؤكّد التزامنا المستمر بأهداف التحوّل في مجال الطاقة والتنمية المستدامة في أوزبكستان. ستعزز شراكتنا مع سوميتومو، من هذا الالتزام بينما نسعى إلى تنفيذ أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في أوزبكستان لنوفر توفير الطاقة بأسعار تنافسية ومستدامة لهذه البلاد".

من جهته، قال كويتشي تانيجوتشي، المدير العام لوحدة حلول الطاقة الخارجية في شركة سوميتومو: "هذا التطوير المشترك لمشاريع الطاقة المتجددة البارزة في أوزبكستان بالتعاون مع شركة أكوا باور، يتماشى مع هدف شركتنا في مجال توليد الكهرباء لتوفير إمدادات مستقرّة من الطاقة، وهو أمر ضروري للتنمية الاقتصادية والصناعية للمجتمعات المحلية، وذلك من خلال المشاريع التي تتماشى مع سياسة تحوّل الطاقة للبلدان المضيفة. من خلال هذا التعاون مع أكوا باور؛ سنواصل دورنا في تعزيز النمو المستدام لأوزبكستان ومجتمعاتها المحلية".

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها أكثر من 4,000 موظف، وهي حالياً موجودة في 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 90 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 77353. مليار ريال سعودي (.394 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 65.6 جيجاواط من الكهرباء، ونحو 8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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