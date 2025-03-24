أعلنت أكسيونا، الشركة العالمية الرائدة في الطاقة المتجددة وحلول البنية التحتية المستدامة، عن حصول مطار صلالة الدولي ومطار مسقط الدولي على لقب "أنظف المطارات في الشرق الأوسط"، حيث تتولى الشركة تقديم خدمات التنظيف فيهما. وقد لعبت أكسيونا دورًا أساسيًا في تحقيق هذا التكريم المرموق، الذي مُنح للمطارين، وهما من أكثر المطارات ازدحامًا في سلطنة عُمان، ضمن فئتيهما في برنامج جودة خدمة المطارات (ASQ) المعتمد من مجلس المطارات الدولي (ACI).

وقد حصل كل من مطار مسقط الدولي، الذي يستقبل ما بين 5 و15 مليون مسافر سنويًا، ومطار صلالة الدولي، الذي يخدم نحو 2 مليون مسافر سنويًا، على هذه الجوائز تقديرًا لجهودهما المتميزة في المحافظة على معايير نظافة استثنائية، ما يعكس التزام مطارات سلطنة عُمان بتوفير تجربة سفر لا مثيل لها للمسافرين.

وكانت أكسيونا قد بدأت بتقديم خدمات التنظيف في مطار صلالة الدولي منذ عام 2025، وتوسعت لتشمل مطار مسقط الدولي في 2017، وعلى مدار هذه السنوات، تعاون فريق الشركة المحترف بشكل وثيق مع مطارات عُمان، لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة ومرحبة بملايين المسافرين سنويًا.

وقال لويس كارلوس باروسو، المدير الإقليمي لأعمال إدارة المرافق في أكسيونا: "نحن فخورون بمواصلة دعم مطارات عمان من خلال خدماتنا المتخصصة في التنظيف، حيث يعكس حصول مطاري مسقط الدولي وصلالة الدولي على لقب أنظف المطارات في الشرق الأوسط، التزامنا بتطبيق أعلى معايير النظافة في هذه المطارات، كما تجسد جهودنا المستمرة في تقديم أعلى مستويات التميز".

ويمثل برنامج جودة خدمة المطارات الذي يُقيم رضا العملاء في قطاع المطارات، معيارًا أساسيًا للتميز في المطارات على مستوى العالم، حيث تعتمد هذه الجوائز على آراء المسافرين التي يتم جمعها من خلال استبيانات المغادرين والقادمين التي ينفذها البرامج، ما يؤكد أهمية المحافظة على بيئة نظيفة وآمنة ومريحة للمسافرين.

وتلعب الشراكة طويلة الأمد بين أكسيونا ومطارات عُمان، القائمة على الثقة المتبادلة والأهداف المشتركة، دوراً محورياً في ضمان تلبية خدمات التنظيف في المطارات للتوقعات العالية للمسافرين ومعايير القطاع، ومع استمرار هذه الشراكة، تلتزم أكسيونا بتعزيز خدماتها والمساهمة في تحقيق النجاح لمطارات عُمان الدولية.

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