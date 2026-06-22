الرياض، فازت أكسيونا، من خلال وحدة خدمات المرافق التابعة لها، بعقد مدته ثلاث سنوات لتقديم خدمات التنظيف الفني للقطارات وخدمات النظافة والإشراف الداخلي في المرافق الرئيسية لقطار الحرمين السريع، أحد أكثر أنظمة النقل تطوراً في المملكة العربية السعودية.

وبموجب العقد، ستعمل أكسيونا في عدد من المواقع الحيوية للسكة الحديدية، تشمل مستودع مكة المكرمة، ومستودع المدينة المنورة، ومرفق مكة المكرمة، ومرفق المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بما يضمن أعلى معايير النظافة وتعزيز تجربة الركاب في مختلف أنحاء الشبكة.

ويمثّل قطار الحرمين السريع نقلة نوعية في منظومة النقل بالمملكة العربية السعودية، إذ يوفّر تنقلاً آمناً ومريحاً بسرعات تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة على مسار يمتد لمسافة 450 كيلومتراً يربط بين الحرمين الشريفين مروراً بجدة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويعزّز هذا العقد مكانة أكسيونا كشريك موثوق في مشاريع البنية التحتية الحيوية بالمملكة العربية السعودية، ويعكس خبرة الشركة في تقديم خدمات عالية الجودة تدعم التميّز التشغيلي عبر شبكات النقل واسعة النطاق.

الحضور الإقليمي

تعمل أكسيونا في المملكة العربية السعودية منذ عام 2014. وإلى جانب حضورها المتنامي في قطاع المرافق، يمتد حضور أكسيونا الأوسع في المملكة ليشمل قطاع المياه — من خلال مشاريع تحلية كبرى تشمل محطات الشقيق، والخبر، ومحطة جبيل 3B البارزة — وقطاع الثقافة، حيث تنفّذ "أكسيونا كولتورا" مشاريع تجهيز ومعارض رفيعة المستوى في مختلف أنحاء المنطقة، من بينها فندق ذا إديشن من ماريوت في وجهة البحر الأحمر.

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