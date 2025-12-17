المملكة العربية السعودية، في إطار التزامها المتواصل برقمنة عمليات البناء، طوّرت شركة أكسيونا (ACCIONA) منصة رقمية جديدة لمراقبة جودة الخرسانة ودرجة نضجها في مشاريعها الإنشائية، تحت اسم DIGICONCRETE.

تسهم هذه الأداة الرقمية في تحسين كفاءة عمليات مراقبة الجودة وتتبع الخرسانة الإنشائية في مواقع العمل، كما تتيح المراقبة الفورية لأعمال صب الخرسانة من خلال إتاحة الوصول عن بُعد إلى معلومات تتعلق بقوة الخرسانة وتطورها.

ومن خلال لوحات معلومات تفاعلية، تعمل منصة DIGICONCRETE على تسريع عمليات مراقبة الجودة والتتبع للخرسانة الإنشائية في المواقع، عبر رقمنة جمع البيانات وتسهيل التحقق من الامتثال للأنظمة المعمول بها (مثل الكود الإنشائي الجديد). كما تُمكّن فرق العمل من متابعة مستوى نضج كل عنصر إنشائي في الوقت الفعلي، ما يساهم في تقليل فترات القوالب وعمليات فكّها، وتحسين تنسيق الأنشطة داخل الموقع.

ولتحقيق هذه الأهداف، تعتمد DIGICONCRETE على تقنيات مبتكرة لجمع البيانات، مثل تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، وأجهزة لاسلكية مزودة بحساسات حرارة عالية الدقة. وتتوفر المنصة على جميع الأجهزة الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر، بما يضمن تعاونًا سلسًا بين فرق العمل في الموقع والمكاتب الفنية.

وتُعد DIGICONCRETE مناسبة بشكل خاص لمشاريع الشرق الأوسط، حيث تجعل درجات الحرارة المرتفعة والظروف البيئية القاسية من المراقبة الدقيقة لعمليات معالجة الخرسانة وتطور مقاومتها أمرًا بالغ الأهمية. وتدعم المنصة اتخاذ قرارات أفضل في بيئات البناء ذات المناخ الحار، من خلال الحد من المخاطر المرتبطة بسرعة التصلب، وتعزيز ضمان الجودة، وتحسين الجداول الزمنية للمشاريع. كما تضيف إمكانيات المراقبة عن بُعد قيمة إضافية لمشاريع البنية التحتية والمباني واسعة النطاق المنتشرة في المنطقة.

وقد قامت أكسيونا بالفعل بتطبيق منصة DIGICONCRETE في عدد من المشاريع الإنشائية في إسبانيا، من بينها المقر الجديد لوكالة الضرائب في فالنسيا، وتحديث مبنى الركاب في مطار بالما دي مايوركا، وأحد مشاريع الطرق في سرقسطة، مع التوجه لتوسيع نطاق استخدامها في مشاريع دولية أخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط.

عن أكسيونا

أكسيونا شركة عالمية ورائدة في تقديم حلول مستدامة لاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية. وتشمل مجالات أعمالها الطاقة المتجددة، ومعالجة وإدارة المياه، وأنظمة النقل والحركة الصديقة للبيئة، والبنية التحتية المرنة، وغيرها. وقد حققت الشركة الحياد الكربوني منذ عام 2016. وبلغت إيرادات أكسيونا 19.190 مليار يورو في عام 2024، مع حضور تشغيلي في أكثر من 40 دولة حول العالم.

