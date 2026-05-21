عُمان : لعبت أكسيونا، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية المتجددة، دوراً محورياً في حصول اثنين من أكثر مطارات سلطنة عُمان ازدحاماً على لقب «أنظف المطارات في "الشرق الأوسط".

وحصد كلٌ من مطار صلالة الدولي ومطار مسقط الدولي، حيث تتولى أكسيونا تقديم خدمات النظافة، هذا التكريم ضمن فئتيهما في إطار برنامج جودة خدمات المطارات (ASQ)، المعتمد من المجلس الدولي للمطارات (ACI).

وحصد مطار مسقط الدولي، الذي يستقبل ما بين 5 و15 مليون مسافر سنوياً، ومطار صلالة الدولي، الذي يخدم نحو مليوني مسافر سنوياً، هذا التكريم تقديراً لالتزامهما المستمر بتطبيق أعلى معايير النظافة والارتقاء بتجربة المسافرين. ويُعد هذا الإنجاز ثاني تتويج متتالٍ لمطار مسقط الدولي بهذه الجائزة.

ويعكس إدراج المطارين ضمن «قائمة التميّز للرؤساء التنفيذيين» التابعة للمجلس الدولي للمطارات (ACI World Director General’s Roll of Excellence) التزامهما الراسخ بجودة الخدمات، وهي واحدة من أرفع الجوائز في قطاع الطيران، تُمنح للمطارات التي تحافظ على مستويات استثنائية من الأداء بشكل مستمر على مدى السنوات.

منذ عام 2015 في مطار صلالة الدولي، ومنذ عام 2017 في مطار مسقط الدولي، تواصل أكسيونا تقديم خدمات النظافة بالتعاون مع مطارات عُمان، عبر فرق متخصصة تعمل وفق أعلى المعايير التشغيلية. وقد ساهم هذا التعاون المستمر على مدار السنوات في توفير بيئة تتميز بالنظافة والراحة لملايين المسافرين سنوياً، بما يعزز جودة تجربة السفر في كلا المطارين.

وقال لويس كارلوس باروسو، المدير الإقليمي لأعمال إدارة المرافق في أكسيونا بمنطقة الشرق الأوسط: «يعكس حصول مطاري مسقط الدولي وصلالة الدولي على لقب "أنظف المطارات في الشرق الأوسط" مستوى المعايير العالية والجهود المستمرة المبذولة لتحقيق التميّز. كما يؤكد فوز مطار مسقط الدولي بهذا التكريم للعام الثاني على التوالي، إلى جانب إدراج المطارين ضمن "قائمة التميّز للرؤساء التنفيذيين" التابعة للمجلس الدولي للمطارات، التزام فرق العمل واحترافيتها في تقديم أفضل مستويات الخدمة.

ويُعد برنامج جودة خدمات المطارات (ASQ)، المتخصص في قياس مستوى رضا المسافرين في قطاع الطيران، أحد أبرز المعايير العالمية لتقييم التميّز في أداء المطارات. وتعتمد هذه الجوائز على آراء المسافرين التي يتم جمعها من خلال استطلاعات المغادرة والوصول التابعة للبرنامج، بما يسلّط الضوء على أهمية توفير بيئة نظيفة وآمنة ومريحة تعزز تجربة السفر للمسافرين.

ويُعد التعاون الممتد بين أكسيونا ومطارات عُمان، والمبني على الثقة المتبادلة وتوحّد الرؤى، عاملاً رئيسياً في الحفاظ على مستويات متقدمة من خدمات النظافة بما يواكب تطلعات المسافرين وأفضل المعايير المعتمدة في قطاع الطيران. ويجسد استمرار هذا التقدير للمطارين التزاماً طويل الأمد بالتميّز التشغيلي وتقديم تجربة سفر ترتقي بأعلى معايير الجودة.

عن شركة اكسيونا

تُعد ACCIONA شركة عالمية رائدة في تقديم الحلول المتجددة الداعمة لاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية. وتشمل أعمالها مجالات الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وإدارتها، وأنظمة النقل والتنقل المستدامة، والبنية التحتية المرنة، وغيرها من الحلول الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة. وتتمتع الشركة بالحياد الكربوني منذ عام 2016، كما سجلت إيرادات بلغت 20.24 مليار يورو خلال عام 2025، مع حضور تشغيلي يمتد إلى أكثر من 40 دولة حول العالم.

