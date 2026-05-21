المشاريع تعالج قضايا متنوعة تشمل السلامة المهنية والصحة النفسية والشمول

النسخة الثانية من الأكاديمية تلقت أكثر من 200 طلب مشاركة، بزيادة قدرها 39% مقارنة بعام 2025

دبي– أعلنت مؤسسة مدينة إكسبو دبي، عن اختيار عشرة مشاريع تهدف لتحقيق أثر إيجابي ضمن النسخة الثانية من أكاديمية صناع التغيير، وهي حاضنة للابتكار وريادة الأعمال للمبدعين الشباب، تهدف لتحفيز العمل على الحلول الإبداعية والمبتكرة للتحديات الاجتماعية والبيئية ذات الصلة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

من بين المشاريع المختارة نظام تفاعلي لتصحيح وضعية الجسم، وأداة ترجمة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للترجمة بين لغة الإشارة واللغة المحكية، ومنصة رقمية تقدم الدعم باللغة العربية للنساء في مرحلة انقطاع الطمث. وتمثل المشاريع الفائزة مجموعة متنوعة من مجالات التأثير المجتمعي، بما في ذلك السلامة المهنية، والصحة والعافية، والثقافة المالية، والشمول الاجتماعي، مع تركيز كبير على كسر الحواجز التي يواجهها أصحاب الهمم. وسيحصل كل من الفائزين العشرة على منحة تصل إلى 25,000 درهم إماراتي، إلى جانب التوجيه والإرشاد والدعم الفني، كما ستستفيد المشاريع المتقدمة من دعم إضافي في مجالات التراخيص والتأشيرات.

استقبلت الأكاديمية أكثر من 200 طلب قدمها طلاب من السنة الجامعية النهائية وخريجون جدد من جميع أنحاء الإمارات، مسجلة زيادة بنسبة 39% في عدد المشاركات مقارنة بعام 2025. ويبرز هذا الاهتمام جاذبية مرحلة الاختيار المصممة لتعزيز مهارات المبتكرين، وصقل الحدس الريادي، وتطوير الحلول لتحقيق أقصى قدر من الأثر، في تجسيدٍ لهدف أكاديمية صنّاع التغيير في تمكين رواد الأعمال الطموحين من دفع عجلة التغيير الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.

وقال يوسف كيرس، المدير التنفيذي لمؤسسة مدينة إكسبو دبي: "إن تنوع المواهب في المشاريع المتقدمة لأكاديمية صنّاع التغيير لهذا العام يبرز الدور الحيوي للعقول الشابة الطموحة في تحويل مجتمعاتنا وصياغة عالم أفضل. نلتزم في مدينة إكسبو دبي بدعم المبتكرين في كل مرحلة من مسيرتهم لتحويل رؤاهم إلى تغيير اجتماعي هادف. ونتطلع إلى توفير الأدوات والموارد اللازمة لمساعدة هؤلاء الشباب من رواد الأعمال الاجتماعيين المقيمين في الإمارات على توسيع نطاق حلولهم وخلق أثر إيجابي دائم."

تضمنت المسابقة في جوائز أكاديمية صناع التغيير عدة مراحل، بدأت بإعلان اختيار المرشحين من بين المشاركين المتقدمين ودعوتهم إلى فعالية عرض المشاركات الأولي في أبريل، تلتها مشاركة مجموع مختارة للانتقال إلى المرحلة التالية في معسكر تدريبي عملي يركّز علي تعليم المهارات الأساسية في عالم ريادة الأعمال الاجتماعية، والتعريف بدور المؤسسين والأثر المجتمعي. واختتمت المسابقة بعرض ختامي قدّم فيه المرشحون عروضهم النهائية أمام لجنة تحكيم مستقلة ضمت ممثلين عن مؤسسات اجتماعية محلية ودولية، وبلغ عدد المشاركات النهائية 24 مشروعاً اختير من بينها 10 فائزين.

وضمت لجنة التحكيم ممثلين عن "غولز يو ايه إي" وهي مُزوّد ​​لبرامج رياضية شاملة للمدارس والمجتمعات، و"نيوروباور ورلد" وهي مؤسسة تركز على علم الأعصاب والشمول والرفاه الإدراكي) و"أستاد موبايل" وهي عضو في مجتمع المؤسسة تقدم موارد تعليمية دو الحاجة للاتصال بالإنترنت.

أكاديمية صنّاع التغيير هي مبادرة من مؤسسة مدينة إكسبو دبي، والتي تهدف إلى سد الفجوة بين الأفراد والأفكار والموارد من خلال دعم المؤسسات الاجتماعية وحلالي المشكلات بفعالية لإيجاد وتطوير وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة لأكثر تحديات العالم إلحاحاً.

قائمة المشاريع الفائزة:

المشروع الوصف باكتريكس نظام ذكي يساعد على تصحيح وضعية الجسم مدمج بتقنيات تفاعلية ممتعة، تراقب السلوك وتحفز بناء عادات صحية مستدامة. فريفلو حل تنقّل مبتكر يهدف إلى تحسين الحركة، وتعزيز سهولة الوصول، يعزز جودة الحياة للمستخدمين. حياتي هيلث منصة رقمية تُعنى بتقديم محتوى تعليمي ودعم متكامل وموارد موثوقة موجهة لدعم التوعية والمعرفة لدى النساء في مرحلة انقطاع الطمث باللغة العربية. روتد فيوتشرز مبادرة مجتمعية تركّز على دعم التمكين الاقتصادي وترسيخ مبادئ الشمول. سيفغارد ايه آي برو نظام سلامة يعتمد على التحليلات التنبؤية والمراقبة اللحظية لتوقع المخاطر مبكراً وتقليل الحوادث في أماكن العمل. سيفستيب نظام ملاحة يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير توجيهات واضحة تتسهل الوصول للمستخدمين في المطارات. ساين بي آي منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز التواصل بين مستخدمي اللغة المنطوقة ومستخدمي لغة الإشارة عبر توفير ترجمة فورية ومتبادلة. ساين كويست منصة رقمية تفاعلية تتيح تعلم لغة الإشارة بطريقة تفاعلية مع مراعاة سهولة الاستخدام واحتياجات مختلف المستخدمين. سوتد برنامج تدريبي يركّز على تعليم المهارات المالية الأساسية لليافعين بهدف تعزيز القرارات الحياتية. فوكابدي أداة مساعدة للتواصل تحول المدخلات إلى كلام وتدعم التفاعل الفوري لمن يعانون من صعوبات في النطق.

لطلبات إجراء مقابلات مع أي من المشاريع المذكورة أعلاه، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: press.office@expocitydubai.ae

