الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت أكاديمية الشارقة للنقل البحري عن تعاون بيئي استراتيجي مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية لتنفيذ مشروع بحثي لزراعة أشجار القرم وبرنامج متكامل لمتابعتها على المدى الطويل في مدينة كلباء، وذلك ضمن مبادرتها المؤسسية "نرى الأثر: بشجرة قرم".

ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً بالحفاظ على البيئة البحرية وحماية النظم البيئية الساحلية، إلى جانب تعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم البحث التطبيقي، بما يسهم في إعداد كوادر بحرية واعية بدورها في تحقيق الاستدامة.

بموجب هذا التعاون، تشارك الأكاديمية بزراعة 300 شتلة قرم في محمية أشجار القرم والحفية ضمن فعالية الزراعة التي نظمتها الهيئة، على أن يتبع ذلك تنفيذ برنامج علمي للمراقبة يمتد لمدة عام كامل، يتضمن زيارات ميدانية دورية لرصد نمو الشتلات ومعدلات بقائها، إضافة إلى جمع البيانات وتحليلها بما يدعم مخرجات بحثية تسهم في تطوير المعرفة البيئية.

ويشمل المشروع إشراك الطلبة في عمليات الزراعة والمتابعة الميدانية وإعداد التقارير ضمن إطار علمي منظم، بما يعزز الوعي البيئي وروح المسؤولية المجتمعية، إلى جانب دعم إنشاء نادي طلابي متخصص يعنى بالاستدامة والقرم.

كما يُعد المشروع جزءاً من مبادرة «نرى الأثر: بشجرة قرم»، والتي تقوم على زراعة شجرة قرم باسم شركاء وضيوف الأكاديمية، بما يجسد نموذجاً يجمع بين التقدير المجتمعي والأثر البيئي المستدام.

وقال سعادة الدكتور هاشم الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري:

"يمثل هذا المشروع امتداداً لالتزام الأكاديمية بدمج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ضمن منظومة التعليم، وتمكين الطلبة من الإسهام الفعلي في حماية البيئة ودعم الجهود الوطنية في هذا المجال."

ومن جانبها، أكدت فاطمة الزعابي – مدير إدارة التنوع البيولوجي في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية:

"تعكس هذه المبادرة أهمية الشراكات المؤسسية في إشراك المجتمع، لا سيما فئة الشباب، في جهود الحفاظ على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة".

ويتماشى هذا المشروع مع توجهات دولة الإمارات في مجالات الاستدامة البيئية وتعزيز البحث العلمي، كما يمثل المرحلة الأولى من تعاون مستقبلي في مجالات حماية البيئة البحرية والمبادرات ذات الأثر المستدام .

مبادرة «نرى الأثر: بشجرة قرم»

تُجسد مبادرة «نرى الأثر: بشجرة قرم» التزام أكاديمية الشارقة للنقل البحري بإحداث أثر بيئي ومجتمعي مستدام يتجاوز حدود الفعاليات والبرامج التقليدية. وتقوم المبادرة على زراعة أشجار القرم تكريماً للمتحدثين والشركاء الاستراتيجيين والمتعاونين الدوليين وضيوف الأكاديمية، بما يحوّل مساهماتهم إلى إرث بيئي مستدام يدعم حماية النظم البيئية الساحلية للأجيال القادمة.

ويُعد مشروع زراعة ومتابعة 300 شتلة قرم في كلباء أحد المشاريع الرئيسة المنفذة ضمن هذه المبادرة، حيث يجمع بين الاستدامة البيئية والبحث العلمي ومشاركة الطلبة، بما يعزز الأثر طويل الأمد للمبادرة على المجتمع والبيئة.

نبذة عن أكاديمية الشارقة للنقل البحري



تُعد أكاديمية الشارقة للنقل البحري، ومقرها مدينة خورفكان، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في دراسة وتدريب وبحوث العلوم البحرية.

وتلتزم الأكاديمية بتعزيز التميّز والابتكار وتطبيق المعايير العالمية في قطاع النقل البحري، حيث تقدّم برامج بكالوريوس معتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA) في دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من الدورات التدريبية والشهادات المهنية المعترف بها من المنظمة البحرية الدولية (IMO).

وتوفّر الأكاديمية بيئة تعليمية متكاملة بمعايير عالمية، من خلال أحدث أجهزة المحاكاة والمختبرات الهندسية وورش العمل التطبيقية، بما يتيح للطلبة اكتساب خبرات عملية تتوافق مع متطلبات الصناعة البحرية الحديثة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sma.ac.ae

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