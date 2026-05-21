أعلنت أسواق المواشي في كلباء وخورفكان اكتمال جاهزيتها التشغيلية بنسبة 100% استعداداً لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ضمان انسيابية العمل، ورفع كفاءة المرافق والخدمات المقدمة للمتعاملين خلال فترة العيد.

وأكد هلال النقبي، مدير أول أسواق المنطقة الشرقية، حرصنا على رفع مستوى الجاهزية التشغيلية للأسواق بما يواكب حجم الإقبال المتوقع خلال موسم عيد الأضحى المبارك، من خلال تطبيق خطة تنظيمية متكاملة تضمن سرعة إنجاز الخدمات وتوفير تجربة مريحة وآمنة للمتعاملين.

وقال النقبي: "شملت الاستعدادات تعزيز الجوانب التنظيمية والتشغيلية داخل الأسواق، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتهيئة المرافق بما يسهم في تقليل الازدحام وضمان سلامة الجمهور، إلى جانب توفير فرق عمل ميدانية تعمل بكامل طاقتها خلال فترة العيد".

مواعيد العمل خلال وقفة عرفة وأيام العيد

وأشار النقبي إلى أن الأسواق ستعمل خلال يوم عرفة من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً، فيما ستكون ساعات العمل خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية واستيعاب الإقبال المتوقع خلال فترة العيد.

ويذكر أن أسواق المواشي في كلباء وخورفكان تعد من المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

