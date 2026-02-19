الشارقة، أعلنت أسواق الجبيل في مدينة الشارقة، الذيد، وكلباء عن مواعيد العمل الخاصة بها خلال شهر رمضان المبارك، مع استعداداتها المتكاملة لتقديم أفضل الخدمات لزوارها، وتوفير تجربة تسوق مريحة وفريدة من نوعها، تلبي احتياجات جميع الزوار تحت سقف واحد.

وتواصل أسواق الجبيل التزامها بتوفير بيئة تسوق متكاملة وعصرية، حيث ستعمل الأسواق على مدار أيام الشهر المبارك وفق مواعيد مرنة، لتلبية احتياجات الزوار بكافة أنواعهم وتوفير ما يناسب مختلف الأذواق هذا إلى جانب تقديم خدمات متنوعة من المنتجات الطازجة والمستوردة ذات الجودة العالية، لضمان تجربة تسوق مميزة ومريحة خلال الشهر الفضيل.

سوق الجبيل بمدينة الشارقة

وأكد المهندس عبدالله الشامسي، مدير أسواق الشارقة، أن سوق الجبيل في الشارقة سيكون جاهزًا لاستقبال الزوار طيلة أيام الأسبوع، حيث ستبدأ ساعات العمل من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 12:00 ليلاً، مع استراحة يومية للإفطار من الساعة 6:00 مساءً حتى 7:00 مساءً، وفي يوم الجمعة، سيكون السوق مفتوحاً من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 12:00 ليلاً، مع إغلاق السوق أثناء فترة صلاة الجمعة من الساعة 11:30 صباحاً وحتى 1:30 ظهراً.

سوق الجبيل في الذيد:

أما في سوق الجبيل في الذيد، أكد طلال محمد، مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى، أن السوق سيعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 7:00 صباحاً وحتى منتصف الليل، مع استراحة للإفطار، وفي يوم الجمعة، يبدأ السوق العمل من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، ثم يغلق لفترة صلاة الجمعة، ليعاود استقبال الزوار من الساعة 1:15 ظهراً حتى 12:00 منتصف الليل.

سوق الجبيل في كلباء

وفي سوق الجبيل في كلباء، أكد هلال النقبي، مدير أسواق المنطقة الشرقية، أن سوق الجبيل في كلباء سيكون جاهزًا لاستقبال الزوار طيلة أيام الأسبوع من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 12:00 ليلاً، مع فترة استراحة للإفطار، أما في يوم الجمعة، سيكون السوق مفتوحًا من الساعة 7:00 صباحاً حتى 11:30 صباحاً، ثم يغلق لفترة الصلاة، ليعاود العمل من الساعة 1:00 ظهراً حتى 12:00 ليلاً.

سوق الجبيل في مدينة الشارقة

ويضم سوق الجبيل في مدينة الشارقة 261 محلاً موزعين على ثلاثة أقسام رئيسية: قسم الخضروات والفواكه ويحتوي على 174 محلاً، منها 22 محلاً للتمور، وقسم اللحوم الذي يضم 65 محلاً، وقسم الأسماك الطازجة ويحتوي على 35 محلاً لبيع الأسماك والأطعمة البحرية، كما يتوفر في السوق خدمات متنوعة ومرافق أخرى مثل أجهزة الصراف الآلي وهايبر ماركت وصيدلية وغيرها ليتمتع المتسوقون بأعلى مستوى من الراحة والخدمة، كما يضم السوق مطعم الجبيل 1441 الذي يقدم مجموعة مختارة من الأطباق العربية والغربية إلى جانب وصفات لأشهى المأكولات البحرية، والمشروبات الساخنة و أشهى وأفخر أنواع القهوة العربية والعالمية والعصائر المصنوعة من أجود الأنواع وغيرها الكثير من المشروبات التي تتناسب مع ذائقة مختلف الزوار.

سوق الجبيل - الذيد

ويضم سوق الجبيل في الذيد،4 أقسام مختلفة وهي قسم اللحوم وقسم الخضراوات والفواكه وقسم الاسماك و الفناء الوسطي، بالإضافة إلى مستودعات التخزين والتبريد التي تضمن جودة المواد الغذائية للمستهلك، بالإضافة إلى 86 محلاً تجارياً متنوعاً بواقع 24 محل للحوم والدواجن مزودة ببرادات للعرض والتخزين وممر خلفي للخدمة، و45 محل للخضار والفواكه والتمور، بالإضافة إلى تخصيص مساحة جانبية في نفس القسم لاستخدامها كفرع للجمعية التعاونية أو سوبرماركت، فيما يضم قسم الأسماك 16 محل.

كما يضم السوق أماكن مخصصة لتقطيع وتنظيف السمك وأماكن انتظار لمرتادي السوق وأماكن خاصة لشوي الاسماك الذي تم افتتاحه مؤخراً، أما الفناء الوسطي فيضم مطاعم متخصصة ومقهى شعبي، صراف آلي ومكتب استقبال ومرافق صحية ومصليات للرجال والنساء، مما يجعله وجهة تسويقية وخدمية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في منطقة الذيد والمناطق القريبة منها.

سوق الجبيل في كلباء

ويضم سوق الجبيل - كلباء الواقع في منطقة البحايص بمدينة كلباء، 3 أقسام رئيسية، وهي قسم اللحوم، وقسم الاسماك، وقسم الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى فناء وسطي ومنطقة مزاد داخلية لعرض وبيع المنتجات البحرية الطازجة.

يتمتع السوق بمساحة إجمالية تبلغ 33 ألف متر مربع، يضم مبنى السوق ومواقف السيارات، ويتضمن 16 محلاً للحوم والدواجن، و22 محلاً للأسماك، و31 محلاً للخضار والفواكه. يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات سكان المدينة من المنتجات الطازجة عالية الجودة، وتوفير فرص عمل للصيادين والتجار والمزارعين ومربي الماشية.

كما يتميز التصميم المعماري للسوق بالطابع الإسلامي والزخارف الداخلية والخارجية. ويحتوي المبنى على تشطيبات تتناغم مع الثقافة والبيئة المحلية، ويشمل مناطق تحميل وتفريغ البضائع وثلاجات لحفظ الطعام ومصنع للثلج وأماكن مخصصة لشواء الأسماك، بالإضافة إلى دورات المياه ومناطق للصلاة للرجال والنساء.

ومن الجدير بالذكر أن أسواق الجبيل في إمارة الشارقة، مشاريع تابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

