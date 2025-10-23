المشروع الفاخر يحمل اسم أستون مارتن ريزدنسز دايتونا بيتش شورز ويتألف من 18 طابقاً بالقرب من حلبة دايتونا الدولية الشهيرة

المساكن الفاخرة الجديدة ستكون جاهزة بحلول عام 2029

المكسيك: أعلنت أستون مارتن اليوم عن توقيع شراكة جديدة مع شركة فالور للتطوير العقاري، لإنشاء مشروع أستون مارتن ريزدنسز دايتونا بيتش شورز السكني الفاخر على شاطئ دايتونا في ولاية فلوريدا الأمريكية، والذي يطلّ على المحيط الأطلسي ويحتضن 86 وحدة سكنية.

يقع المشروع على أحد أجمل الشواطئ في العالم، ويمثّل أحدث إضافة إلى محفظة أستون مارتن العقارية عالمية المستوى، والتي بدأت بمشروع أستون مارتن ريزدنسز في ميامي، وصولاً إلى منزل التاون هاوس بأربع غرف نوم التي كشفت عنها العلامة مؤخراً في حي أوموتيساندو الراقي في طوكيو.

واستمراراً لنهج أستون مارتن في مشاريعها السكنية السابقة، يتم تنفيذ المشروع الجديد بالتعاون بين فريق التصميم من أستون مارتن والشريك العقاري، لضمان تميّز جميع العناصر المعمارية بالحرفية العالية والتناسق الجمالي والتكنولوجيا المتطورة التي تتسم بها سيارات أستون مارتن الحائزة على جوائز مرموقة. وبالتالي، يوفر المشروع مساحات سكنية فريدة تجسّد أعلى معايير الفخامة والأداء العالي اللذين تمتاز بهما العلامة البريطانية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستيفانو سابورتي، مدير تنويع العلامة التجارية في أستون مارتن: "يمثل قطاع العقارات امتداداً طبيعياً لعلامة أستون مارتن، وتجسيداً لرؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى توسيع مجال العلامة خارج حدود عالم السيارات. ويسرنا توقيع الشراكة الجديدة مع فالور للتطوير العقاري لتنفيذ عدة مشاريع، بهدف تلبية طلب العملاء على المساكن الحصرية الفاخرة.

وتضم محفظتنا العقارية المتنامية مجموعة من المساكن عالية الفخامة، توفر لعملائنا المميزين عروضاً فاخرة رفيعة المستوى، وترسخ حضور علامة أستون مارتن على مستوى العالم".

ومن جانبه، قال مويسيس أجامي، الرئيس التنفيذي لشركة فالور للتطوير العقاري: "حافظت فالور للتطوير العقاري طيلة 40 عاماً على رؤية ثابتة تتمثل في بناء مشاريع استثنائية تجسد أعلى معايير الابتكار. إن دايتونا بيتش شورز وجهة صاعدة في سوق العقارات الفاخرة في فلوريدا، فهي مجتمع حصري ومدينة رائدة تتميز برؤية استثنائية وحيوية عالية تنفرد بها الوجهات عالمية المستوى.

ومن الطبيعي أن تتكامل متعة القيادة مع رقيّ الوجهة التي يقصدها السائق. فبالاعتماد على الحرفية ودقة التصنيع والفخامة العالية التي تشتهر بها أستون مارتن، كلنا ثقة بأن مشروع أستون مارتن ريزدنسز دايتونا بيتش شورز سيرتقي بسوق العقارات ويرسي معايير جديدة في مجال المشاريع السكنية على الواجهة البحرية، لا سيما في منطقةٍ تشكّل مقصداً عالمياً لعشاق السرعة".

ويقع مشروع أستون مارتن ريزدنسز دايتونا بيتش شورز في منطقة 3411 ساوث أتلانتيك أفينيو، ويوفر للسكّان إطلالات خلابة على المياه الصافية للمحيط الأطلسي. ويبعد دقائق قليلة عن حلبة دايتونا الدولية الشهيرة، التي تأسست في عام 1959 وتُعد الموطن التاريخي لسباق ناسكار دايتونا 500 وسباق دايتونا 24 ساعة، والذي يعتبر واحداً من أبرز ثلاثة سباقات للتحمّل، إلى جانب سباق لومان 24 ساعة وسباق سيبرينغ للتحمّل لمدة 12 ساعة.

يتميز مضمار الحلبة بشكله البيضاوي المثلث، مع إمكانية استخدامه كحلبة لسباقات التحمّل لمدة 24 ساعة. وترتبط هذه الحلبة ارتباطاً وثيقاً بإرث أستون مارتن العريق في عالم السباقات، فقد حلّ فريق ذا هارت أوف ريسينج بسيارتيّ فانتاج في المركزين الأول والثاني خلال منافسات النسخة 61 من سباق رولكس 24 ساعة للتحمّل على حلبة دايتونا في عام 2023. وينطلق الفريق في يناير 2026 بسيارة فالكيري للمرة الأولى على حلبة دايتونا خلال النسخة 64 من سباق رولكس 24 ساعة.

ويتألف مشروع أستون مارتن ريزدنسز دايتونا بيتش شورز من 18 طابقاً تضم 86 وحدة سكنية، بمساحة إجمالية تقارب 215 ألف قدم مربعة (20 ألف متر مربع). كما يشتمل المبنى الجديد على طابقين مخصصين لمواقف ركن السيارات، وطابقيّ بنتهاوس يحتويان على ثماني وحدات سكنية فائقة الفخامة ومرتفعة السقف.

ويمكن لجميع سكان الشقق الاستمتاع بمجموعة من المرافق السكنية ووسائل الراحة عالمية المستوى، إضافةً إلى مطعم فاخر ومخبز تقليدي، كما يوفر المشروع وصولاً مباشراً إلى واحد من أشهر الشواطئ في العالم.

وبدوره، قال ماريك رايتشمان، المدير الإبداعي لدى أستون مارتن: "توفر المشاريع السكنية التابعة لأستون مارتن فرصة فريدة لفريق التصميم لتقديم تجربة تتجاوز التوقعات، حيث تتجسد خبرتنا العالمية في التصميم المعماري من خلال استخدام المواد الفاخرة والأسطح الداخلية الأنيقة، إلى جانب الدقة العالية في تصميم التفاصيل والعناصر الديناميكية. تمثل كل سيارة من أستون مارتن تجسيداً للجمال والأناقة، وهو مفهومٌ يستند إلى فن الحفاظ على التوازن والتناسق؛ وتشترك جميع عقارات أستون مارتن في هذا الشغف، حيث تتجلى فيها مهارتنا الحقيقية في التصميم".

وأضاف رايتشمان: "يتيح لنا مشروع أستون مارتن ريزدنسز دايتونا بيتش شورز الارتقاء بمنهجية التصميم الشاملة لدينا، إذ يمكننا إثراؤه باستخدام عناصر التصميم حسب الطلب، والمساحات القابلة للتخصيص، والمرافق المتطورة، إلى جانب تكامله التام مع أسلوب التصميم الشهير لدى أستون مارتن. كما يقدم لنا المشروع فرصةً ذهبية لتجسيد خبرة العلامة في مجالات الحرفية والأداء والعناصر الجمالية ضمن التصاميم المعمارية والمساحات الداخلية الفريدة للوحدات السكنية".

وانطلاقاً من الخبرة الكبيرة لشركة فالور للتطوير العقاري، والممتدة لأكثر من أربعين عاماً، فقد نجح فريقها حتى اليوم في تنفيذ مشاريع عقارية تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي، ويتوجه حالياً للتركيز على تصميم المشاريع السكنية الفاخرة وفائقة الفخامة في فلوريدا. وفي إطار الشراكة متعددة المشاريع بين الطرفين، تجري حالياً دراسة مواقع إضافية بارزة لتنفيذ المشاريع في كلٍ من مدينة مكسيكو سيتي وخليج تامبا بولاية فلوريدا.

ومن جهته، قال لوين سلامة، نائب رئيس شركة فالور للتطوير العقاري ومجموعة بوسكي ريال: "التزمنا على مدى 40 عاماً بالارتقاء بمفهوم العيش في المناطق الحضرية. ويبقى التوسع في أمريكا الشمالية محوراً أساسياً لشراكتنا التي تشتمل على تطوير العديد من المشاريع، حيث نسعى لاستكشاف الفرص المتاحة مع أستون مارتن لتطوير مزيد من المشاريع البارزة في مكسيكو سيتي وخليج تامبا".

يجدر بالذكر أنه من المقرر الانتهاء من مشروع أستون مارتن ريزدنسز دايتونا بيتش شورز بحلول عام 2029.

-انتهى-

