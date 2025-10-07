دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت "أسترا تِك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، رسمياً عن تغيير الهوية التجارية لمنصة "بي باي" (PayBy)، التي تدعم الخدمات المالية على تطبيق "بوتيم"، ليصبح اسمها “بوتيم للمال”.

وتسهم هذه الخطوة في تقديم جميع الحلول المالية المتوفرة على التطبيق ضمن هوية موحدة تحمل بصمة "بوتيم"، وتركز في جوهرها على العملاء. كما تعكس هذا التوجه التطورَ الاستراتيجي للشركة وأهدافها الرامية إلى تسهيل الوصول إلى خدماتها المالية لملايين العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، بالتوازي مع تقديم تجربة مستخدم محسّنة وسهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات اليومية للمستخدمين.

انطلق تطبيق "بوتيم" بصفته أول منصة اتصال مجانية في دولة الإمارات عبر بروتوكول الإنترنت، وتجاوزت قاعدة مستخدميه اليوم 150 مليون مستخدم عالمياً. وقد تحوّل التطبيق اليوم إلى أحد أبرز المنصات الرقمية على مستوى المنطقة لتقديم الخدمات المالية المترافقة مع خدمات الاتصال بسهولة وكفاءة، مما يعزز طموحات دولة الإمارات في ترسيخ اقتصاد غير نقدي، مدفوعاً

بـاستراتيجية دبي اللانقدية، التي تهدف إلى التحول الكامل نحو المعاملات الرقمية بحلول عام 2026. كما يتماشى هذا التطور مع الأجندة الأوسع نطاقاً للدولة لإتاحة الخدمات المالية أمام شرائح أكبر من الجمهور، والتي أكد عليها مؤخراً المنتدى الوطني الأول لسياسات الشمول المالي والثقافة المالية، الذي نظمه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة في شركة "أسترا تِك" والرئيس التنفيذي لمنصة "بوتيم": "تعكس الهوية التجارية الجديدة “بوتيم للمال” التزامنا المتواصل بتحقيق الشمول المالي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع. كما تتجاوز مفهوم الاسم التجاري لتجسد رؤيتنا في تحويل بساطة الاتصال إلى وسيلة عملية لتقديم الخدمات المالية. وما كانت هذه الخطوة لتتكلل بالنجاح لولا قدرتنا على كسب ثقة ملايين المستخدمين لخدمات الاتصال، ما أتاح لنا استثمار هذه الثقة لتعزيز التطبيق لتقديم الخدمات المالية. لقد أنجزنا هذا التحول استجابةً للحاجة الملحّة إلى دمج تقنيات التكنولوجيا المالية المتطورة، وضمان سهولة استخدامها ومواكبتها للاحتياجات الفعلية للأفراد".

تحمل “بوتيم للمال” ترخيصاً رسمياً من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكانت قد أصبحت في السابق أول شركة تكنولوجيا مالية تحصل على تفويض مزدوج للعمل كمزود لخدمات الدفع بالتجزئة وتسهيلات القيمة المخزنة تحت علامتها التجارية السابقة PayBy. واليوم، وتحت هويتها الجديدة، تواصل “بوتيم للمال” دعم أجندة دولة الإمارات من خلال تقديم بديل منظم وبسيط عن الدفع النقدي. يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات المالية تشمل التحويلات المحلية والدولية، والبطاقات المسبقة الدفع، ومنتجات الإقراض مثل “أرسل الآن وادفع لاحقاً” (SNPL)، وخيارات الاستثمار مثل السندات الوطنية والذهب.

وإلى جانب ذلك، كشفت "أسترا تِك" عن منصة "“بوتيم للأعمال"، ذراع التطبيق المخصصة للتعاملات بين الشركات والتي تزوّد المؤسسات الإقليمية بحلول تجارية قابلة للتطوير وممتثلة للقوانين الناظمة، وبنية تحتية لخدمات السداد تتضمن صرف الرواتب، وحلول نقاط البيع وأنظمة حماية الأجور.

واجهة مستخدم جديدة تراعي السلوكيات اليومية للعملاء

تعكس الهوية التجارية الجديدة فلسفة التصميم لدى "أسترا تِك" التي تركز على "نموذج سهولة الاستخدام"، وتعتمد بشكل رئيسي على تحليل السلوكيات الفعلية للمستخدمين والاستجابة لها. ويتمتع "بوتيم" الآن بواجهة مستخدم جديدة ومحدّثة، تضمن سهولةً تامة في استخدام أدوات الاتصال والدفع وتحويل الأموال والائتمان، إلى جانب التعديلات الشكلية. كما أُزيلت المصطلحات غير الضرورية من واجهات المنصة، مع تسوية القوائم وإعادة تنظيم الخدمات، بما يسهم في تحويل الخدمات المالية عبر المنصة إلى عملية سهلة للغاية.

حملة ترويجية تسلط الضوء على دور "بوتيم" في تقديم خدمات مالية هادفة

أطلقت "بوتيم" في هذه المناسبة حملة ترويجية على مستوى الدولة، تحمل دلالات بسيطة ومؤثرة، تؤكد دور "بوتيم" في توثيق الروابط الشخصية عبر الخدمات المالية، وقدرته على تلبية مختلف المتطلبات المالية للعملاء. ففي الحملة، تسُتخدم إشارة اليدين التي تدل عالمياً على الحب للإشارة إلى المال، مما يمنح "بوتيم" بُعداً عاطفياً هادفاً، ويؤكد بصمته الملموسة في تسهيل الاتصالات الهادفة على مستوى العالم.

خدمات يومية قائمة على الاقتصاد الذكي

"بوتيم" هي منصة مطورة ومملوكة من قبل شركة "أسترا تِك"، ذراع الخدمات الاستهلاكية لمجموعة شركات "جي 42"، التي تقود مسيرة التحول نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والفضاء وغيرها. وبدورها، تتولى "أسترا تِك" ريادة هذه الرحلة التحولية في قطاعيّ الاتصال والخدمات المالية، مما يجعل تغيير الهوية التجارية من PayBy إلى “بوتيم للمال” إنجازاً هاماً في جهود الشركة، باعتباره يجمع حلول التكنولوجيا المالية التي يتمتع بها "بوتيم" ضمن منصة واحدة وموثوقة، ويتيحها بمنتهى السهولة للمستخدمين. كما يمهّد الطريق أمام باقي الشركات في المنطقة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها، وتطوير المنتجات الشاملة التي تواكب احتياجات المستقبل.

لمحة حول “بوتيم للمال”

تُعد “بوتيم للمال”، المعروفة سابقاً باسم PayBy، جزءاً من منظومة أسترا تك، وتشكل البنية التحتية للخدمات المالية ضمن منصة بوتيم، الأسرع نمواً في المنطقة من حيث اعتمادها على الذكاء الاصطناعي ونهجها المالي أولاً. وبصفتها جهة مرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، توفر “بوتيم للمال” خدمات مالية آمنة وسهلة الاستخدام لملايين المستخدمين في جميع أنحاء المنطقة.

ومن خلال تراخيص تسهيلات القيمة المخزنة (SVF) ومزود خدمات الدفع بالتجزئة (RPSCS)، تقدم “بوتيم للمال” محافظ رقمية، وتحويلات مالية، ومنتجات إقراض، وخدمات تحويل أموال، وخيارات للدفع داخل المتاجر وعبر الإنترنت. أما ذراع الأعمال “بوتيم للمال للأعمال”، فيدعم الشركات بأنظمة نقاط البيع وحلول الرواتب المدمجة بالتكنولوجيا المالية، مما يساعدها على تحسين عملياتها التشغيلية مع تعزيز الامتثال والتحكم.

لمحة حول “أسترا تك”:

تُعد أسترا تك شركة تكنولوجيا استهلاكية مقرها دولة الإمارات، تعمل على إعادة تعريف كيفية وصول الذكاء إلى الحياة اليومية. وبصفتها الذراع الاستهلاكية لمنظومة G42، تقدم أسترا تك خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدمج بين الاتصال والخدمات المالية والأدوات الرقمية الأساسية ضمن تجربة موحدة وسلسة. ومن خلال بنية تحتية مالية مرخصة ومنصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تبني الشركة منظومة متكاملة تجعل من الابتكار تجربة عملية وشخصية في آنٍ واحد.

-انتهى-

#بياناتشركات