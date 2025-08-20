الدوحة، قطر: أطلقت أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، حملة شاملة جديدة بعنوان "حيّاك". صُممت الحملة لتقديم عروض ترحيبية للعائدين إلى البلاد والقادمين الجدد على حد سواء؛ وذلك من خلال الجمع بين خدمات أريدُ وعروضها الجديدة تحت منصة واحدة متكاملة، ما يُبرز دور الشركة كشريك رقمي موثوق في الدولة لتوفير اتصالات لا تضاهى، وتجارب ترفيهية ثرية، ومكافآت مميزة.

وفي إطار الحملة، يمكن لعملاء هوم+ التوفير على الاشتراكات الجديدة، إلى جانب إطلاق تطبيق Ooredoo TV، الذي يُتيح للعملاء الاستمتاع بالترفيه مباشرةً على أجهزة التلفزيون الذكية دون الحاجة إلى توصيل أجهزة استقبال. كما يمكن لعملاء الخدمات آجلة الدفع الاستفادة من مزايا جديدة وحصرية تُناسب أسلوب حياتهم، بما في ذلك باقات الشهري+ شاهد التي تشمل اشتراك في منصة شاهد، ومزايا خدمة فاليه VIP لركن السيارات لمشتركي قطرنا+ بلاتينيوم والنخبة، إلى جانب باقات ساعة Apple الإضافية بأسعار معقولة جدًا مصممة خصيصًا للأهل الذين يريدون البقاء على اتصال مع أطفالهم، ممن لا يملكون جوالات. وفي الوقت نفسه، سيستمتع عملاء هلا مسبقة الدفع بقيمة أكبر من خلال خيارات تعبئة رصيد هلا المحسّنة، والتي تشمل اشتراكات مجانية في Urban Point وبعد أكثر.

كما ستشمل الحملة برنامج نجوم لمكافأة ولاء العملاء الرائد من أريدُ، مع عدد أكبر من فرص كسب النقاط لدى عدد من الشركاء؛ إذ أصبح بإمكان العملاء الآن الحصول على ضعف نقاط نجوم لدى مكتبة ألف، والركن الرياضي، وفناك، وتافولا، مع مكافآت إضافية مثل قسائم التسوق وعروض الشركاء الحصرية المتاحة عبر البرنامج. وفي الوقت نفسه، تواصل أريدُ زيادة التفاعل الرقمي مع العملاء من خلال تطبيق الجوال الذي يوفر للمستخدمين تجربة الألعاب المسلّية مثل "التقط واربح"، مع فرصة للفوز بجوائز يومية عند المشاركة في اللعبة.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت أريدُ خدمة Easy SIM التي تُمكّن العملاء من تفعيل شرائح SIM الخاصة بهم من خلال ثلاث خطوات بسيطة، وقد تم تصميم حل Easy SIM مع التركيز على الزوار والسياح؛ إذ يوفر تفعيلاً سلسًا للخط، مع إمكانية الاختيار ما بين الشريحة الفعلية أو شريحة eSIM الإلكترونية، كما يقدم هدية ترحيبية تشمل البيانات ودقائق المكالمات، ما يجعل تجربة الاتصال فورية وسهلة.

ولمزيدٍ من الحماس، تُطلق أريدُ أيضًا سحبًا كبيرًا ضمن حملة "حيّاك". سيدخل العملاء الذين يشترون أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي من مراكز أريدُ أو من المتجر الإلكتروني تلقائيًا في سحب للفوز بـ 500,000 نقطة نجوم؛ حيث سيحصل خمسة فائزين محظوظين على 100,000 نقطة لكل منهم.

وتعليقًا على هذه الحملة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: "نحن، في أريدُ، ندرك أن هذا الوقت من العام يمثل مرحلة انتقالية للكثيرين، سواءً كانوا عائدين من إجازاتهم، أو عائلات تستعد للعام الدراسي الجديد، أو من القادمين الجدد إلى قطر. لذا، فإن حملة "حيّاك" تجمع خدماتنا الرئيسية تحت مظلة واحدة، ما يُسهّل على العملاء استكشاف خدمات الاتصال والترفيه والمكافآت التي تدعم حياتهم اليومية. وسواء كانوا يبحثون عن تجربة إنترنت منزلي لا تضاهى، أو باقات جوال مميزة، أو تجارب تسوق حصرية، أو ألعاب رقمية مبتكرة، تعتز أريدُ بكونها الشريك الموثوق الذي يواكب رحلة كل عميل ويثري تجربته في قطر."

من خلال توحيد خدماتها المتنوعة في حملة واحدة، تُعزز أريدُ دورها كجهة داعمة لأسلوب الحياة والتحول الرقمي في قطر، مع توفير تفاعل هادف وتجارب مجزية لجميع عملائها.

معلومات عن "أريدُ":

تعد "أريدُ" شركة اتصالات قطرية رائدة توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المُدارة للشركات. وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات. وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عملائها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

-انتهى-

#بياناتشركات