أعلنت "أركلين"، الشركة العالمية المتخصصة في علم المواد، عن إتمام استحواذها على أعمال الأراميد التابعة لشركة "دوبونت™" في أبريل 1، والذي شمل العلامتين التجاريتين الرائدتين "كيفلار®" و"نومكس®"، في صفقة بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا الاستحواذ محطةً نوعية في مسيرة "أركلين"، إذ يعزز بشكل كبير حجم عملياتها وقدراتها وحضورها في القطاعات الحيوية. وتُعد "أركلين" شركة ضمن محفظة استثمارية تديرها شركة تابعة لـ "تي جيه سي إل.بي".

وقال مارك غلاسبي، رئيس شركة "أركلين": "تُعد علامتا «كيفلار®» و«نومكس®» المعيار المرجعي في القطاعات التي تخدمانها، ويسعدنا دمج منصة الأراميد ضمن محفظتنا المتنامية في مجال علم المواد. ويعزز هذا الاستحواذ حضور «أركلين» التشغيلي والجغرافي بصورة استراتيجية. ومع امتلاكنا لمنشآت تصنيعٍ في أوروبا وآسيا وانضمام نحو 1,800 موظف جديد إلى فريقنا حول العالم، ينصب تركيزنا على ضمان استمرارية العمليات منذ اليوم الأول، إلى جانب الاستثمار في القدرات التصنيعية والابتكار لدعم النمو طويل الأمد."

ومع إضافة أعمال الأراميد إلى محفظتها، أصبحت "أركلين" تخدم مجموعةً أوسع نطاقاً من القطاعات تشمل الطيران والبنية التحتية الكهربائية والمركبات الكهربائية ومعدات الحماية الشخصية والدفاع. كما يعزز هذا الاستحواذ مكانة الشركة الريادية في قطاعات البناء والبنية التحتية والنقل والحماية من الطقس والحرائق، في ظل النمو المتواصل للطلب على المواد الوقائية المتقدمة. وتُعد المواد والتقنيات المملوكة لشركة "أركلين" لا غنى عنها في العديد من التطبيقات الحيوية، حيث تسهم في تطوير منتجات تحمي الأفراد والمجتمعات والبنى التحتية الأساسية حول العالم.

وقال برادلي بولدوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أركلين": "نتطلع إلى البناء على الإرث العريق والمكانة الرائدة التي تتمتع بها علامتا «كيفلار®» و«نومكس®». وسنواصل العمل على توسيع آفاق الإمكانات التي توفرها هذه المواد، من خلال تعزيز استثماراتنا في الابتكار التكنولوجي وتوظيف «كيفلار®» و«نومكس®» بصورة استراتيجية في التطبيقات التي تتطلب أعلى مستويات الأداء على مستوى العالم."

وتولت شركة "بايبر ساندلر آند كو" مهام المستشار المالي لكل من "أركلين" و"تي جيه سي"، فيما قدمت شركة "كيركلاند آند إليس" الاستشارات القانونية لهما. ومن جانب "دوبونت™"، عملت شركتا "سنترفيو بارتنرز" و"غولدمان ساكس" كمستشارين ماليين، فيما اضطلعت شركة "سكادن، آربس، سلايت، ميغر آند فلوم إل إل بي" بدور المستشار القانوني.

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نبذة عن "أركلين"

تُعد "أركلين" شركة رائدة في مجال علم المواد وتصنيع تقنيات البوليمرات والمنتجات المهندسة والمواد المتخصصة لمجموعة واسعة من القطاعات، تشمل البناء، والزراعة، والبنية التحتية لقطاع النقل، والحماية من الطقس والحرائق، والصناعات الدوائية، والتغذية، والإلكترونيات، والتصميم، وغيرها من الصناعات. وتتخذ الشركة من مدينة ألفاريتا بولاية جورجيا الأمريكية مقراً رئيسياً لها، كما تمتلك مكاتب ومنشآت تصنيع في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا، لتلبية احتياجات عملائها في مختلف أنحاء العالم. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.arclin.com/.

نبذة عن "تي جيه سي"

على مدار أكثر من أربعة عقود، تعاونت شركة "تي جيه سي إل.بي"، المعروفة سابقاً باسم "ذا جوردان كومباني"، مع الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين ورواد الأعمال عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل السلع الاستهلاكية، والصناعات المتنوعة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الصناعية، والخدمات اللوجستية وخدمات الأعمال، والبنية التحتية للطاقة والرقمنة. واعتباراً من 30 سبتمبر 2025، بلغت قيمة الأصول التي تديرها الشركة 30.9 مليار دولار أمريكي. ويتولى قيادة "تي جيه سي" فريق إداري رفيع المستوى يتمتع بخبرة استثمارية مشتركة تمتد لأكثر من 24 عاماً، نفّذ خلالها ما يزيد على 90 استثماراً. وتمتلك الشركة مكاتب في نيويورك وشيكاغو وميامي وستامفورد. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.tjclp.com/.

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