الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أركاديا للتعليم عن توسّع برنامج الإرشاد "التفكير إلى الأمام"، وهو برنامج متقدم يركز على الطلبة ويقدّم خدمات إرشاد وتوجيه متميزة تهدف إلى إعدادهم للتميّز الأكاديمي، وتنمية مهارات القيادة، والاستعداد للحياة ما بعد الدراسة. ويجمع البرنامج بين الاستشارات الجامعية والإرشاد الشخصي والتوجيه الريادي ودعم الرفاه النفسي ضمن نهج متكامل يضع الطالب في قلب العملية التعليمية.

وقد أسّس البرنامج الدكتور نافين فالاراني، ويوفّر إرشادًا مخصصًا للطلبة من عمر 12 عامًا فما فوق، حيث نجح حتى اليوم في دعم أكثر من 50 طالبًا للحصول على مقاعد دراسية في نخبة من الجامعات العالمية. ويعتمد البرنامج على منهج مبتكر وإنساني يتجاوز التعليم التقليدي، من خلال تنمية الثقة بالنفس، والتعاطف، والتفكير النقدي، ومهارات القيادة، إلى جانب توجيه الطلبة نحو تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

وفي إطار خطط التوسع الاستراتيجي، تم تعيين ناتاشا هيمديف في منصب المدير التنفيذي، وانضمامها كشريكة استراتيجية. وتتمتع هيمديف بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجال التعليم الدولي، وتختص في الإرشاد الجامعي، وتطوير القيادات، واستراتيجيات التعليم المستقبلي. وقد أنهت دراستها الثانوية في "يونايتد وورلد كوليج في سنغافورة" وحصلت على درجة البكالوريوس في التنمية الدولية والتعليم من جامعة ماكغيل، إضافة إلى درجة الماجستير في سياسات التعليم مع التركيز على ريادة الأعمال من جامعة هارفارد.

كما ساهمت هيمديف في العمل مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة، من بينها مدرسة أفينيوز في نيويورك، حيث قادت برامج التعلم التطبيقي والتدريب العملي والدراسة الدولية. وفي بداية مسيرتها المهنية، كانت من أصغر الخبراء الذين عملوا في البنك الدولي، في إنجاز يعكس مسيرتها المتميزة في قطاعي التعليم والتنمية.

وفي تعليقه على هذا التوسع، قال الدكتور نافين فالاراني، مؤسس البرنامج والرئيس التنفيذي لمجموعة أركاديا للتعليم: "لطالما كان هدفنا سد الفجوة بين التحصيل الأكاديمي ومتطلبات القيادة في العالم الواقعي. ومع انضمام ناتاشا إلى الفريق كمدير تنفيذي، نعمل على توسيع نطاق البرنامج وتعزيز أثره، وتمكين الطلبة من أن يصبحوا قادة واثقين، متعاطفين، ومنفتحين عالميًا، قادرين على التعلم المستمر خارج إطار الصف الدراسي."

ويعكس تأثير هذا النهج الشخصي نجاح الطلبة أنفسهم، حيث تقول كيارا داميكا، التي ستدرس الرياضيات في جامعة بنسلفانيا: "كان العمل مع الدكتور نافين من أكثر التجارب تأثيرًا في رحلتي. لم يكن مجرد مستشار، بل داعم حقيقي، حيث تعامل مع تطوري بصبر وشفافية. وحتى في لحظات الشك، كان إيمانه بي دافعًا لتحقيق أهداف أكبر مما كنت أتخيل."

من جانبها، قالت سميرا ساهني، التي حصلت على قبول في كلية بارنارد في نيويورك لدراسة تاريخ الفن: "قدّم لي الدكتور نافين وفريقه دعمًا استثنائيًا خلال رحلة التقديم الجامعي. ما ميّز تجربتي هو قدرتهم على فهم نقاط قوتي وطموحاتي وتحويلها إلى قصة متكاملة ومؤثرة. لقد وصلت إلى جامعة أحلامي بفضل هذا التوجيه الاحترافي."

وأضاف يوفان ساولاني، الذي حصل على قبول لدراسة الاقتصاد في كل من جامعة نيويورك وجامعة ديوك: "رافقني فريق البرنامج في كل خطوة من رحلة التقديم، بدءًا من المقالات والأنشطة اللامنهجية وحتى بناء ملفي الشخصي. دعمهم لم يكن أكاديميًا فقط، بل إنسانيًا أيضًا، حيث كانوا بمثابة مرشدين وأصدقاء طوال هذه الرحلة."

وستتولى ناتاشا، في دورها الجديد، قيادة توسع البرنامج داخل دولة الإمارات وخارجها، مع التركيز على تعزيز نتائج الطلبة، وتطبيق استراتيجيات مبتكرة قائمة على التعاطف، وتوسيع مشاركة أولياء الأمور في رحلة التعلم.

وقالت هيمديف: "يركز برنامج الإرشاد "التفكير إلى الأمام" على تمكين كل طالب من اكتشاف إمكاناته وتحقيق أثر حقيقي، وبناء ثقته بنفسه، والتكيف مع عالم سريع التغير. أتطلع إلى قيادة الفريق وتوسيع نطاق البرنامج ليصل إلى عدد أكبر من الطلبة، مع الحفاظ على الجودة والتميّز في صميم كل ما نقدمه."

ويقدّم البرنامج جلسات إرشاد فردية مع معلمين ذوي خبرة، ومسؤولي قبول جامعيين سابقين، إلى جانب إتاحة فرص التواصل مع قيادات تنفيذية وخبراء عالميين لاكتساب خبرات قيادية خارج الصف الدراسي. وقد أثبت البرنامج نجاحه من خلال حصول طلبته على مقاعد دراسية في جامعات مرموقة، من بينها ستانفورد، وبنسلفانيا، وبراون، وجونز هوبكنز، وأكسفورد، وجورجتاون، وماكغيل، وUCLA، وتافتس.

ويشمل التوسع المرتقب زيادة أعداد الطلبة الملتحقين، وتعزيز خدمات الإرشاد، وتقديم باقات دعم مخصصة تلبي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور.

يُعد برنامج الإرشاد "التفكير إلى الأمام"، التابع لمجموعة أركاديا للتعليم، مؤسسة متميزة في مجال الإرشاد والتوجيه الأكاديمي، تُعنى بدعم الطلبة في رحلتهم نحو التطور الأكاديمي والنمو الشخصي. وقد أسّسه الدكتور نافين فالاراني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركاديا للتعليم، ليقدّم إرشادًا شخصيًا وتوجيهًا جامعيًا للطلبة من عمر 12 عامًا فما فوق، جامعًا بين الدعم الأكاديمي، وتنمية الشخصية، وتعزيز الرفاه، والاستعداد للمستقبل.

يضم البرنامج نخبة من المعلمين ذوي الخبرة ومسؤولي القبول الجامعيين السابقين، يجمعهم هدف مشترك يتمثل في تمكين كل طالب من اكتساب الثقة والوضوح اللازمين للحصول على فرص دراسية في أرقى الجامعات العالمية. ويوفّر البرنامج جلسات إرشاد فردية، واستشارات جامعية متخصصة، وتوجيهًا مهنيًا، ودعمًا نفسيًا، إضافةً إلى إشراك أولياء الأمور ضمن منظومة دعم متكاملة. وقد صُمّم البرنامج كخدمة شاملة ومتميزة تسد الفجوة بين الدروس الأكاديمية التقليدية والإرشاد العملي المرتبط بمتطلبات الحياة الواقعية، بما يُعدّ الطلبة للحياة ما بعد المدرسة.

ويتميّز البرنامج بسجل نجاح لافت، حيث أفاد 100% من الطلبة المشاركين بشعورهم بالدعم النفسي والثقة، وحصولهم على قبول جامعي في واحدة على الأقل من جامعاتهم المفضلة. كما يقدّم البرنامج دعمًا مخصصًا لكل طالب وفق احتياجاته الفردية، يشمل كتابة المقالات الشخصية، واستراتيجيات التقديم، وتوجيه الأنشطة اللامنهجية بما يتماشى مع طموحاته الأكاديمية. وقد أسهم ذلك في قبول الطلبة في جامعات مرموقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، من بينها جامعة بنسلفانيا، وجامعة براون، وجامعة ماكغيل، وجامعة تورنتو، وجامعة كامبريدج، وجامعة سانت أندروز، وغيرها.

