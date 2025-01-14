دبي، أعلنت إحدى الأدوات الاستثمارية التابعة لشركة "أرزان لإدارة الاستثمار"، وهي شركة تابعة لمجموعة أرزان المالية [المدرجة في بورصة الكويت بالرمز ARZAN] عن توقيع اتفاقية بيع وشراء ملزمة لفندق ومنتجع فيرمونت النخلة دبي من شركة "آي أف إيه" للفنادق والمنتجعات [المدرجة في بورصة الكويت بالرمزIFA HR] بقيمة 325 مليون دولار أمريكي. وتخضع الاتفاقية لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها، على أن يتم استكمالها خلال الأشهر القادمة.

وتشكل هذه الخطوة الاستراتيجية نقطة انطلاق لتأسيس صندوق "أرزان لإدارة الاستثمار" الرائد للضيافة في دول الخليج والذي سيركز على اتباع استراتيجية القيمة المضافة للاستفادة من نقاط القوة لدى "أرزان لإدارة الاستثمار"، بما في ذلك عملياتها الشاملة والمتكاملة في قطاع الضيافة ونهجها الاستثماري المؤسسي، على أن يتم الكشف رسمياً عن المزيد من التفاصيل قريباً.

تأتي هذه الاتفاقية بعدما استحوذت شركة "أرزان لإدارة الاستثمار" على فندق "فوكو بوننغتون أبراج بحيرات جميرا " في دبي خلال الربع الأخير من عام 2024.

وبهذه المناسبة، قال طلال جاسم البحر، رئيس مجلس إدارة "أرزان لإدارة الاستثمار" ومجموعة أرزان المالية: "تتماشى اتفاقية الاستحواذ الاستراتيجية على فندق ومنتجع فيرمونت النخلة مع رؤية أرزان لإدارة الاستثمار والتي تتمحور حول الاستثمار في فنادق مزودة بخدمات متكاملة في المدن الرئيسية لتأسيس منتجات استثمارية مؤسسية. كذلك سنستفيد من خبراتنا الواسعة والمتخصصة في قطاع الضيافة لاغتنام وإيجاد فرص استثمارية مجزية توفر عوائد مستدامة ومستقرة وتزيد رأس المال، معتمدين على قدراتنا الراسخة في مجال التوريد والهيكلة والعمليات التشغيلية لتحقيق العوائد المرجوة".

من جانبه، قال أوليفر هوج، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة "أرزان لإدارة الاستثمار": "يشكل فندق ومنتجع فيرمونت النخلة إضافة قيّمة لمنصة أرزان لإدارة الاستثمار بفضل موقعه المتميز في دبي، وتأتي هذه الخطوة المهمة بعد استحواذنا مؤخراً على فندق فوكو بوننغتون أبراج بحيرات جميرا. ونتوقع أن تحمل المرحلة القادمة المزيد من النمو لمحفظتنا من الأصول الفندقية، بينما نستعد لإطلاق الصندوق الجديد الرائد لقطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي".

هذا وأعلنت "أرزان لإدارة الاستثمار" في نوفمبر 2024 عن تأسيس "صندوق دوموس العقاري" لتلبية الطلب القوي والمتزايد على المساكن عالية الجودة وتوفيرها بأسعار مقبولة لموظفي قطاع الضيافة والخدمات، وهي إحدى الاحتياجات الأساسية في سوق العقارات في المنطقة. ويعمل الصندوق على تطوير ستة قطع أراضي، ويستهدف إدارة محفظة أصول بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار درهم إماراتي، ويسعى لشراء وتطوير وتشغيل أصول سكنية عالية الجودة يتم تصميمها وإدارتها خصيصاً لتوفير مساكن الموظفين وتلبية مختلف الاحتياجات اللوجستية لجهات العمل.

نبذة عن أرزان لإدارة الاستثمار

أرزان لإدارة الاستثمار هي شركة تابعة لـ"أرزان كابيتال"، الشركة التابعة لمجموعة أرزان المالية المدرجة في بورصة الكويت. "أرزان لإدارة الاستثمار" هي شركة متخصصة في استثمار وتطوير وإدارة العقارات، وتقديم الحلول الرأسمالية للمعاملات العقارية والائتمانية بهدف تحقيق نتائج استثنائية للعملاء. وتعمل "أرزان لإدارة الاستثمار" على نطاق عالمي واسع مع التركيز على أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة. وتتعامل الشركة مع كل معاملة أو صفقة مع مراعاة المزايا التي تقدمها، كما تستخدم الديون أو الأسهم أو الهياكل الاستثمارية البديلة لتوفير حلول مالية أكثر مرونة وملاءمة لكل استثمار وتقديم فرص معتدلة المخاطر للمستثمرين.

وتستفيد "أرزان لإدارة الاستثمار"، بالاعتماد على شركاتها الزميلة وشركائها، من القدرات التشغيلية الفائقة لكل استثمار واستراتيجية، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة من خلال حلول فعالة وشاملة ومتكاملة، وتوفر الشركة حلولاً استثمارية مرنة، ما يمكّن المستثمرين من الوصول إلى الفرص مباشرةً أو من خلال منصتها الاستثمارية.

وتلتزم "أرزان لإدارة الاستثمار" بحماية استثماراتها ومصالح مستثمريها من خلال اعتماد أفضل الممارسات وأرقى المعايير في العمليات التشغيلية والامتثال للوائح التنظيمية. يُذكر أن الشركة هي الممثل المفوض لشركة كابريكورن فاند مانجرز المحدودة، وهي شركة معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة التنظيمية للسلوك المالي.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.arzanim.com

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