دبي: أعلنت "أرزان لإدارة الاستثمار" (AIM)، الشركة المتخصّصة في الاستثمارات البديلة في مجالات العقارات والضيافة والائتمان، عن حصولها على التزام تمويل بالدين لمنصّتها في قطاع الضيافة بدول مجلس التعاون الخليجي من الصناديق المُدارة من قبل "أوك تري كابيتال مانجمنت"، الشركة الرائدة على مستوى مدراء الاستثمار العالميين المتخصصين في الاستثمارات البديلة.

سيسهم هذا التمويل في تمكين "أرزان لإدارة الاستثمار" من تسريع استراتيجيتها في الاستحواذ وإعادة تطوير أصول ضيافة ذات قيمة مضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على المدن الرئيسية الحيوية في المنطقة، بما في ذلك دبي. ويؤكد ذلك تزايد جاذبية القطاع بالنسبة للمستثمرين الدوليين في ظل النمو القوي للسوق وتعزيز طابعه المؤسسي.

وبهذه المناسبة، قال طلال جاسم البحر، رئيس مجلس إدارة "أرزان لإدارة الاستثمار": "تؤكد هذه الصفقة البارزة على جاذبية قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي لرؤوس الأموال العالمية، وتمثل خطوة مهمة في تعزيز الطابع المؤسسي لسوق المنطقة، كما تدعم أهداف "أرزان" في الاستثمارات البديلة المبتكرة على المدى الطويل".

من جانبه، قال أوليفر هوج، الرئيس التنفيذي لشركة "أرزان لإدارة الاستثمار": "يسعدنا التعاون مع "أوك تري" تماشياً مع رؤيتنا للنموّ في سوق الضيافة بدول مجلس التعاون الخليجي، وتأسيساً لشراكة استراتيجية أوسع بين الشركتين".

ويستند هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى الزخم القوي الذي حققته "أرزان لإدارة الاستثمار" عقب استحواذها على فندقين في دبي بقيمة إجمالية تقارب 400 مليون دولار أمريكي، بما يُعزز قدرة منصتها على اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي.

نبذة عن أرزان لإدارة الاستثمار

"أرزان لإدارة الاستثمار" هي شركة متخصّصة في الاستثمارات البديلة، تركز على العقارات والضيافة واستراتيجيات الائتمان. تستثمر الشركة وتطور وتدير منصّات مؤسسية عالية الجودة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، مع تفويض أوسع لمتابعة الفرص الاستراتيجية في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة. ومن خلال تقديم حلول رأسمالية مدروسة وتنفيذ منضبط، تسعى "أرزان لإدارة الاستثمار" إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركاء.

تعد "أرزان لإدارة الاستثمار" شركة تابعة لـ"أرزان كابيتال"، وهي شركة قابضة مقرها مركز دبي المالي العالمي، وعضو في مجموعة أرزان المالية المدرجة في بورصة الكويت. كما تخضع لإشراف وتنظيم هيئة السلوك المالي بصفتها ممثلاً مفوضاً.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.arzanim.com

نبذة عن "أوك تري"

"أوك تري" شركة رائدة على مستوى مدراء الاستثمار العالميين المتخصصين في الاستثمارات البديلة، حيث تدير أصولاً بقيمة 209 مليار دولار أمريكي حتى 30 يونيو 2025. وتعتمد الشركة على نهج استثماري انتقائي قائم على القيمة والتحكم بالمخاطر يشمل قطاعات الائتمان والأسهم والعقارات. ويعمل لدى الشركة أكثر من 1,450 موظفاً، ولها مكاتب في 26 مدينة حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.oaktreecapital.com/

