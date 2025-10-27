● سيتولى إدارة مكتب الدوحة فريق محلي متميّز يضم خبراء في مجالات متعددة (استشاريين، خبراء، ومهندسين في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات)، يعملون جنبًا إلى جنب مع خبراء أرتيفاكت العالميين لتقديم حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق نتائج عملية وتعزيز النمو المستدام في قطر.

الدوحة، قطر – 27 أكتوبر 2025: أعلنت شركة أرتيفاكت، شركة الاستشارات العالمية الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، عن توسّعها الرسمي في السوق القطري، لتقديم خدماتها المتكاملة المدفوعة بالبيانات والذكاء الاصطناعي للجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات داخل الدولة. ومع توسع قاعدة عملائها في قطر، تهدف أرتيفاكت إلى دعم رؤية قطر الوطنية للتحول الرقمي، وتمكين الصناعات المحلية، وتعزيز تقنيات التحليلات المتقدمة عبر القطاعين العام والخاص.

وقال راهول آريا، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لأرتيفاكت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

"تعيش قطر مرحلة محورية في مسيرتها نحو النمو المستدام والمتنوع، ونرى فرصة كبيرة للتعاون مع الجهات العامة والخاصة. مهمتنا في أرتيفاكت دائمًا هي تحويل البيانات إلى نتائج عملية ملموسة. ومع دخولنا إلى السوق القطري، نسعى لاستخدام هذه المهمّة من أجل تمكين المؤسسات وصناع القرار من ترجمة أهدافهم الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة."

وقد شاركت أرتيفاكت في تنفيذ عدد من المشاريع في قطر، دعمت من خلالها مبادرات التحول الرقمي بالاعتماد على تقنيات التحليلات المتقدمة واستخدام الذكاء الاصطناعي، ووضع أطر حوكمة البيانات. حيث يمثل تواجدها في الدوحة خطوة مهمة نحو توسيع نطاق أعمالها وقدراتها في المنطقة. وبانضمام قطر إلى سلسلة مكاتبها، أصبحت أرتيفاكت اليوم تعمل في ٢٧ دولة عبر ٣٦ مكتبًا حول العالم.

ستُدار أعمال أرتيفاكت في قطر بواسطة فريق محلي متخصص يضم نخبة من الكفاءات في مجالات علوم البيانات، وهندسة البيانات، وتسويق البيانات، واستشارات الذكاء الاصطناعي، وإدارة علاقات العملاء. وسيتعاون هذا الفريق مع خبراء الشركة الإقليميين والعالميين لتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات السوق القطري بدقة. وسيوفر مكتب قطر مجموعة متكاملة من خدمات تشمل: استراتيجيات البيانات والذكاء الاصطناعي وحوكمتها، وتقنيات التحليلات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، كما استشارات البنية التحتية السحابية والبيانات، بالإضافة الى تحسين تجربة العملاء ودمج الاستراتيجيات المعتمدة على البيانات في مختلف وظائف الأعمال.

وأضاف راهول آريا:

"إن التوسع في قطر هو خطوة طبيعية لأرتيفاكت ويؤكد التزامنا باستقطاب قدرات عالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي إلى الأسواق الديناميكية والطموحة. نحن نؤمن بأن البيانات أصل استراتيجي، لكن قيمتها الحقيقية تظهر فقط عندما يتم تبنّيها وتطبيقها ودمجها بشكل صحيح في العمليات اليومية."

ومع إطلاق مكتبها في الدوحة، أصبحت أرتيفاكت في موقع يمكّنها من خدمة عملائها الحاليين بشكل أفضل، وبناء شراكات جديدة في المشهد الرقمي المتطور في قطر. كما تخطط الشركة للاستثمار في تنمية الكفاءات المحلية والتعاون مع المؤسسات الإقليمية لتعزيز الابتكار ورفع القدرات في مجال البيانات. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية والرؤية المحلية، ستعمل أرتيفاكت عن قرب مع المؤسسات القطرية لتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بطريقة عملية وفعالة، بما يدعم النمو المستدام والنجاح طويل الأمد في السوق القطري.

عن أرتيفاكت

شركة أرتيفاكت هي شركة استشارات عالمية رائدة متخصّصة في تسريع اعتماد البيانات والذكاء الاصطناعي لتأثير إيجابي على الأفراد والشركات. تتخصص أرتيفاكت في تحويل البيانات وتسويق البيانات لدفع النتائج التجارية الملموسة عبر سلسلة القيمة التنظيمية بأكملها. تقدم أرتيفاكت مجموعة الحلول القائمة على البيانات الأكثر شمولا لكل صناعة، مبنية على علم البيانات العميق وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، مما يتيح تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي بشكل واسع النطاق في جميع قطاعات الصناعة. من الاستراتيجية إلى العمليات، تقدّم أرتيفاكت نهجًا شاملاً وحلولاً تتضمّن استراتيجية البيانات، جودة البيانات والحوكمة، منصات البيانات، مصنع الذكاء الاصطناعي، تجربة العملاء القائمة على البيانات وعائد الاستثمار في التسويق. لدى أرتيفاكت أكثر من ١،٨٠٠ موظف في ٢٧ دولة عبر ٣٦ مكتب حول العالم، وكما لديها أكثر من 1000 عميل، بما في ذلك بعض من أبرز 300 علامة تجارية في العالم مثل سامسونج، لوريال، وسانوفي.

وفي منطقة الشرق الأوسط، تعمل أرتيفاكت مع مؤسسات رائدة من بينها: المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية (NIMIC)، الهيئة السعودية للسياحة (STA)، شركة الاتصالات السعودية (STC)، الشركة السعودية للكهرباء (SEC)، شركة طيران الرياض (Riyadh Air)، الهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU)، مشروع القدية، مجموعة عبد اللطيف جميل، شركة ثقة، وشركة ريمات للصناعات المتقدمة في السعودية، بالإضافة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، بلدية دبي، دائرة الاقتصاد والسياحة (DTCM)، وصل، نخيل، داماك، مجموعة جميرا، فلاي دبي، وطيران الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

