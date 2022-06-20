تسعى شركة (كنتكست) لإضافة حلول برمجيات سحابية وصناعية جديدة إلى فضاء التحول الرقمي

الرياض، المملكة العربية السعودية – دشّنت أرامكو السعودية وشركة كوجنايت، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية، مشروعهما المشترك شركة كنتكست (CNTXT)، التي سيكون مقرّها في الرياض. وتسعى شركة كنتكست إلى دعم التحوّل الرقمي الصناعي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.

وتمثل شركة كنتكست موزّعًا معتمدًا للحلول السحابية لـ(جوجل كلاود) في المملكة، والموزع الحصري لـ(كوجنايت داتا فيوجن) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستقدم كنتكست أيضًا خدمات احترافية لشركات القطاعين الخاص والعام. وستساعد هذه الحلول والخدمات الشركات في ضمان مستقبل البنية الأساسية لبياناتها، وزيادة الإيرادات، وخفض التكاليف، وتقليل المخاطر مع تعزيز الاستدامة التشغيلية والأمن. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تدشن جوجل كلاود "مركز التميّز" هذا العام لتقديم خدمات التدريب للمطورين وقادة الأعمال على كيفية استخدام التقنيات السحابية.

وتسعى شركة كنتكست، التي يقودها كبير الإداريين التنفيذيين في الشركة ،عبدالله الجروان، وفريق إداري من الكفاءات المحلية والدولية، إلى توسيع الفريق بصورة كبيرة هذا العام على أمل أن تصبح جهة العمل الأولى في مجال التقنية بالمملكة.

ويُعد تدشين شركة كنتكست محطة بارزة في التعاون بين أرامكو السعودية وشركة "أكير إيه إس إيه"، المالك لحصة الأغلبية في شركة كوجنايت. وبدأت الشراكة في عام 2019، بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون وتبادل المعرفة حول الرقمنة الصناعية ومبادرات الاستدامة.

وبهذه المناسبة، قال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد السعدي: "تجمع شركة كنتكست الإرث الصناعي، والتقنية التي لا مثيل لها، وفريق موهوب حقًا من شأنه أن يساعد في رقمنة القطاعين العام والخاص في المملكة".

وقال رئيس شركة "أكير إيه إس إيه" ورئيس مجلس إدارة شركة كوجنايت، أويفيند إريكسن: "ستكون شركة كنتكست وسيلة مهمة لتعزيز ربحية صناعات المملكة واستدامتها من خلال الاستخدام المبتكر للتقنية. وأنا أتطلع لقيام الشركة بتسريع التحوّل الرقمي في القطاعات الأكثر أهمية في المنطقة".

وقال الجروان: "هناك إمكانات هائلة غير مستغلّة في التحوّل الرقمي في المملكة والشرق الأوسط ككل. مع وجود مساهمات جوجل كلاود وشركة كوجنايت في محفظة أعمالنا، يمكننا مساعدة القطاعين العام والخاص في الابتكار بسرعة أكبر، وتنمية الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحويل البيانات إلى قيمة".

وقال المدير العام لجوجل كلاود في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، عبدالرحمن الذهيبان: "تتجه الشركات في جميع أنحاء العالم إلى جوجل كلاود لتعزيز النمو والحصول على المساعدة للتغلب على أهم التحديات التي تواجهها في مجال الأعمال. وبالعمل مع (كنتكست) باعتبارها موزع (جوجل كلاود) في المملكة، سنستفيد من أحدث التقنيات وعقود من الخبرة لمساعدة الشركات على النمو والتطور بأمان".

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. . www.saudiaramco.com

العلاقات الإعلامية: @Saudi_Aramco l domestic.media@aramco.com

نبذة عن شركة كنتكست:

تأسست شركة كنتكست في عام 2022 ومقرها في المملكة العربية السعودية، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة كوغنايت وتقدم منتجات وخدمات سحابية وتحول رقمي ممتازة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتساعد الخدمات الرقمية التي تقدمها شركة كنتكست، ومنها غوغل كلاود وكوغنايت داتا فيوجن، العملاء في تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والاستدامة والربحية في كافة مراحل التحول الرقمي.

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