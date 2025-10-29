​​​​​اهتمام قوي من المستثمرين الدوليين في مقدمتهم "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" يسلّط الضوء على جاذبية إستراتيجية أرامكو السعودية لتحقيق أقصى قيمة للمستثمرين

أعمال مشروع الجافورة تمضي بزخم لبدء الإنتاج بحلول نهاية العام

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، عن إتمام اتفاقية استثمارية عملاقة بقيمة 11 مليار دولار أمريكي بنظام استئجار وإعادة تأجير لمرافق معالجة الغاز في الجافورة، وذلك مع ائتلاف مكوّن من مستثمرين دوليين، بقيادة صناديق تديرها "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، المعروفة باسم "جي آي بي" والتابعة لشركة "بلاك روك".

وتُسهم هذه الصفقة، التي أُعلن عنها لأول مرة في أغسطس 2025، في إطلاق قيمة إضافية من الأعمال والأصول الضخمة التي تمتلكها أرامكو السعودية. ويتكون ائتلاف المستثمرين الذي تقوده "جي آي بي" من: شركة حصانة الاستثمارية، والصندوق العربي للطاقة، و"إنفستكورب أبردين إنفراستركتشر بارتنرز"، بالإضافة إلى مستثمرين مؤسسيين آخرين من شمال وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "هذه الصفقة مع شركة (جي آي بي) وائتلافها الاستثماري تعتبر من الصفقات الرائدة، وتؤكد الثقة الدولية الكبيرة في إستراتيجيتنا في تطوير الأعمال، وتُسهم في تحقيق أقصى قيمة للمستثمرين. كما أنها انعكاس لتحسّن البيئة الاستثمارية في المملكة وجاذبيتها الدولية في إطار رؤية 2030. ونحن سعداء بالعمل مع (جي آي بي) وائتلافها الاستثماري في مشروع الجافورة الذي يشكّل دفعة قوية جدًا لخطتنا الكبيرة لزيادة الطاقة الإجمالية لإنتاج غاز البيع، مما يُسهم في تحقيق طموحات المملكة للنمو في قطاعات متعددة تشمل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الكبرى مثل البتروكيميائيات".

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، السيد بايو أوجونليسي: "يُسعدنا أن نستكمل هذا الاستثمار في شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز والبنية التحتية للغاز الطبيعي في المملكة. ويأتي إعلان اليوم في إطار التاريخ الطويل من الشراكة بين بلاك روك و(جي آي بي) مع أرامكو السعودية لمواصلة دعم التنمية في المملكة، وكذلك تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة في جميع الأسواق العالمية".

وكجزء من الصفقة، ستقوم شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز (جي إم جي سي) - وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية تم إنشاؤها حديثًا - باستئجار حقوق التطوير والاستخدام لمعمل الغاز في الجافورة، ومرفق رياس لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإعادة تأجيرها مرة أخرى إلى أرامكو السعودية بموجب اتفاقية لمدة 20 عامًا. وستحصل شركة (جي إم جي سي) على تعرفة تدفعها أرامكو السعودية مقابل منحها الحق الحصري في استلام ومعالجة الغاز الخام المستخلص من الجافورة. ولا تفرض الصفقة أيّ قيود على كمّيات إنتاج أرامكو السعودية التي ستحتفظ بحصة ملكية قدرها 51% في شركة (جي إم جي سي)، بينما يحتفظ المستثمرون بقيادة (جي آي بي) بحصة 49% المتبقية.

وتمضي أرامكو السعودية قُدمًا في تنفيذ مشروع الجافورة، أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في المملكة، والذي يشكّل حجر الزاوية في خطة الشركة الإستراتيجية للتوسّع في قطاع الغاز، والتي تركز على تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في المملكة مع الاستثمار في أسواق الغاز الطبيعي المُسال العالمية.

وتُقدر احتياطيات حقل الجافورة بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2025 على أن يرتفع بشكل تدريجي إلى 2 مليار قدم مكعبة قياسية من غاز البيع يوميًا، و420 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الإيثان، ونحو 630 ألف برميل يوميًا من السوائل عالية القيمة بحلول 2030.

-انتهى-

#بياناتشركات