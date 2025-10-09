من المتوقع أن تُحسّن عمليات التطوير المخطط لها لأصول بترورابغ العائدات وتعزز الموثوقية

الظهران - عززت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، توسّعها الإستراتيجي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق باستحواذها على حصة إضافية قدرها 22.5% في شركة رابغ للتكرير والبتروكيميائيات (بترورابغ) من شركة سوميتومو كيميكال (سوميتومو) مقابل 702 مليون دولار أمريكي (7 ريالات سعودية للسهم). لتصبح أرامكو السعودية بذلك أكبر مساهم في بترورابغ بحصة ملكية تبلغ حوالي 60%، بينما تحتفظ "سوميتومو" بحصة ملكية تبلغ 15%.

وتعكس الصفقة التزام أرامكو السعودية تجاه شركائها وشركاتها التابعة في إطار سعيها الدؤوب للمضي قدمًا في إستراتيجية التكرير والكيميائيات والتسويق التي تُعزز خلق القيمة وتكامل الأعمال، وتنويع محفظة الاستثمارات. وتعزز الصفقة من قدرة أرامكو السعودية على دعم برنامج التحوّل الذي يجري تنفيذه حاليًا في بترورابغ، والذي يتضمن تحديثات مُستهدفة للأصول لتحسين إنتاجية المنتجات ذات الهوامش الربحية العالية، وتعزيز موثوقية المنشأة.

وبهذه المناسبة، قال النائب الأعلى للرئيس للوقود في أرامكو السعودية، الأستاذ حسين القحطاني: "تُعد شركة بترورابغ ركيزة محورية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في المملكة، ويجسّد هذا الاستثمار الإضافي من أرامكو السعودية ثقتنا القوية في آفاقها المستقبلية على المدى الطويل. كما يؤكد تركيزنا على التوسّع في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق وخلق القيمة. ونحن نتطلع إلى استكشاف سُبل التكامل الوثيق مع شركة بترو رابغ بهدف إفساح المجال لفرص جديدة ودعم أهداف التحوّل الأوسع نطاقًا لشركة بترورابغ، والتي تشمل تحسين مزيج المنتجات، وتعزيز موثوقية الأصول، وتحسين العمليات".

وكجزءٍ من الصفقة التي أُعلن عنها لأول مرة في أغسطس 2024، وافقت أرامكو السعودية وسوميتومو على ضخ ما مجموعه 1.4 مليار دولار أمريكي لسداد جزء من ديون شركة بترو رابغ مقدمًا، وذلك لدعم فرص نموها المستقبلية وتعزيز موقعها المالي. وستنطوي عملية الضخ هذه على إصدار بترورابغ لأسهم من الفئة "ب " سيتم الاكتتاب فيها بالكامل من قِبل أرامكو السعودية وسوميتومو. ومن خلال إصدار الأسهم من الفئة "ب " ستتمكّن كلٌّ من أرامكو السعودية وسوميتومو من ضخ رأس مال جديد دون تغيير هيكل الحوكمة الحالي لشركة بترورابغ، أو إضعاف القوة التصويتية للمساهمين الآخرين في شركة بترورابغ.

ومن ضمن الصفقة، تنازلت أرامكو السعودية وسوميتومو عمّا مجموعه 1.5 مليار دولار أمريكي من قروض المساهمين لشركة بترورابغ، اكتملتا على مرحلتين في أغسطس 2024، ويناير 2025، مما عزز من هيكلية رأس مالها، وعالج خسائرها المتراكمة بشكل جزئي.

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالمhttps://www.aramco.com/ar .

-انتهى-

#بياناتشركات