دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية، مؤخراً عن توقيع اتفاقية خدمات رئيسية مع شيبسي، المنصة المعتمدة من شركة جارتنر والرائدة عالمياً في توفير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال تنسيق الخدمات اللوجستية من خلال نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS).

وتعكس هذه الاتفاقية التزام أرامكس بتحسين قدراتها في التوصيل إلى الوجهة النهائية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتوسيع عروض خدماتها، وذلك بالاستفادة من تقنيات متقدمة وضمان التميز في خدمة العملاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت فرانسواز روسو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أرامكس: "يسعدنا التعاون مع شيبسي والاستفادة من منصتها القائمة على نموذج البرمجيات كخدمة لتوفير خدمات أفضل لعملائنا. وتعمل منصة شيبسي لإدارة الخدمات اللوجستية والقائمة على الذكاء الاصطناعي على ربط مختلف عناصر سلاسل الإمداد رقمياً. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وانبعاثات الكربون والعمليات، وتسهيل العمليات لتقديم خدمات أفضل لعملائنا في الأسواق سريعة النمو التي نعمل فيها".

ومن خلال التعاون مع شيبسي، تستفيد أرامكس من حلول متقدمة وقائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين جوانب رئيسية في عملياتها اللوجستية. وستتيح هذه الخطوة طرح خدمات جديدة، وتحسين الإنتاجية، وتحقيق نسبة أعلى لرضا العملاء.



وبهذا الصدد، قال سوهام تشوكشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة شيبسي: "تسعدنا مواصلة شراكتنا مع أرامكس لتعزيز قدراتها اللوجستية ودعم نمو أعمالها.

وتدعم شيبسي آخر مبادرات أرامكس للتوصيل في نفس اليوم، والتي صُممت لتلبية الطلب المتنامي على الشحنات الحساسة للوقت، بما فيها التي تتطلب التوصيل في نفس اليوم أو في اليوم التالي. وبالاستفادة من قدرات التوجيه القائمة على الذكاء الاصطناعي من شيبسي، يمكن لأرامكس تقديم مجال زمني أكثر دقة والمواعيد المحددة لتوصيل الشحنات، مما يعزز القدرة على التنبؤ ويسهم في تحسين الراحة والسهولة للعملاء.

وبهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، تعمل أرامكس حالياً على اختبار حل Workforce and Territory Optimization من شيبسي. ويتيح الحل للشركة تخطيط مناطق التسليم بطريقة أكثر فاعلية، فضلاً عن دوره في تعزيز إنتاجية مسؤولي التوصيل وتخفيض التكاليف.

وقال هارش كومار، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والمؤسس المشارك لشركة شيبسي: "تلعب هذه الشراكة دوراً محورياً في تسريع استقلالية سلسلة التوريد، لا سيما في الشرق الأوسط. ومن خلال دمج خبرة أرامكس في الخدمات اللوجستية العالمية مع ابتكارات شيبسي القائمة على الذكاء الاصطناعي، نسهم في تمكين منظومة توصيل أكثر مرونة وفاعلية وقابلية للتنبؤ. ونعمل معاً على وضع حجر الأساس لسلسة توريد ذكية وذاتية التنسيق ويمكنها التأقلم مع الأسواق المتطورة".

وتستعد أرامكس الهند لإطلاق محفظة افتراضية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ولعملاء الدفع المسبق، لتمكينهم من إضافة الأموال بسلاسة والبدء في الشحن مع أرامكس.

وتؤكد هذه الشراكة التزام أرامكس المستمر للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بهدف تحسين عروض خدماتها وكفاءة عملياتها على امتداد شبكتها العالمية.

نبذة عن أرامكس

برزت أرامكس، التي تأسست في عام 1982، بصفتها علامة تجارية رائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تتميز بخدماتها المبتكرة والمخصصة للشركات والأفراد. وتتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2005، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب. وتمتد عملياتها اليوم في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف من المتخصصين في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس (خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس).

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساساً في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيداً أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، مما يضمن تغييراً إيجابياً طويل الأمد وتنمية المجتمع. ونلتزم بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، لذلك نسعى للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 ، ونحرص على مواءمة جهودنا مع مستهدفات العمل المناخي العالمية ودمج الممارسات المستدامة عبر كافة عملياتنا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.aramex.com

لمحة عن شيبسي

تعمل منصة شيبسي القائمة على الذكاء الاصطناعي على تنسيق سلاسل الإمداد وتنفيذها، وتتيح لشركات الشحن واللوجستيات خفض التكاليف، وتقليل رأس المال العامل، وتعزيز مرونة العمليات، والارتقاء بتجربة العملاء.

وتوفر منصة شيبسي الذكية والمتكاملة والقابلة للتكيف حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التحليلات التنبؤية والتوجيهية، لتخطيط احتياجات أصول سلاسل الإمداد، وتنظيم عمليات النقل، وتحسين إدارة المخزون والمستودعات، مما يسرّع عمليات التسليم ويجعلها أكثر استدامة وربحية.

وحصلت شيبسي على اعتماد جارتنر ضمن تقرير Magic Quadrant لأنظمة إدارة النقل (TMS) والصادر عن الشركة عام 2024، بالإضافة إلى إدراجها في دليل Market Guide 2024 لحلول تكنولوجيا التوصيل إلى الوجهة النهائية، ودليل Market Guide 2024 لإدارة الشحنات متعددة الناقلين. وتميّزت شيبسي بكونها المزود الوحيد الذي حصل على تصنيف "اختيار العملاء" في تقرير جارتنر Voice of Customer 2024 لأنظمة إدارة النقل.

وورد اسم شيبسي ضمن تقرير Magic Quadrant 2024 من جارتنر لفئة أنظمة إدارة المستودعات (WMS) في سياق منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما تواصل شيبسي تصدّر قائمة المزودين الأعلى تصنيفاً على منصة Peer Insights من جارتنر بتقييم 4.9 من 5. ويعود هذا التميز إلى الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والالتزام المطلق بتقديم أفضل تجربة للعملاء، والنمو القوي والتوسع المستمر.

ويتوزع فريق شيبسي الذي يزيد عن 350 موظفاً في الهند ودبي والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي لخدمة أكثر من 270 عميلاً في جميع أنحاء العالم. وتتعقب شيبسي أكثر من 650,000 حاوية شهرياً، وتشتري شحنات بقيمة تتجاوز 150 مليون دولار شهرياً، وتشغّل أكثر من 60 مليون طرد شهرياً. من منظور أوسع ، لدى شيبسي عمليات تكامل مع أكثر من 64 خط شحن رئيسي، وأكثر من 50 شركة لوجستية تابعة لجهات خارجية، وأكثر من 300 وكيل شحن، وأكثر من 50 وكيل جمارك ، وشبكة تضم أكثر من 20,000 مزود خدمات شحن حول العالم. لمعرفة المزيد عنا، يرجى زيارة www.shipsy.io.

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