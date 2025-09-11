تحويل النقاط واستبدالها عبر المنصتين يوفر مئات العروض الجديدة لأعضاء البرنامجين، ما يعزز المرونة والقيمة، وتوفير خيارات ومزايا أكبر

برنامج "مكافآت أدنوك" هو أكبر برنامج ولاء في قطاع التنقل والراحة في دولة الإمارات، ويضم أكثر من 2.5 مليون عضو، فيما يُعد "شكراً" البرنامج الأوسع انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط، بعدد أعضاء يفوق 7 مليون عضو في دولة الإمارات

القنوات الرقمية الجديدة تدعم خطة عام 2028 الاستراتيجية لأدنوك للتوزيع التي تهدف إلى مضاعفة معاملات قطاع التجزئة غير المرتبط بالوقود بنسبة 50%، تماشياً مع الاستراتيجية الخمسية للنمو

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للتوزيع"، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة (الرقم AEA006101017) (الرمز ADNOCDIST)، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة لاندمارك، الرائدة في قطاع التجزئة متعدد القنوات في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيتيح التكامل بين برنامجي "مكافآت أدنوك" و"شكراً"، ما يُمكن الأعضاء من تحويل النقاط واستبدالها عبر المنصتين

وبموجب الاتفاقية، أصبح بإمكان أعضاء برنامج "مكافآت أدنوك" تحويل نقاط "مكافآت أدنوك" بسهولة إلى نقاط "شكراً" واستخدامها في المتاجر المشاركة في برنامج "شكراً"، فيما يمكن لأعضاء "شكراً" تحويل نقاطهم إلى برنامج "مكافآت أدنوك"، مما يُتيح لهم الاستفادة من باقة واسعة من خدمات أدنوك. وستساهم هذه المرونة المزدوجة على تعزيز تجربة تسوق أعضاء البرنامجين. كما تمهد هذه الشراكة الطريق لتوسيع نطاق التعاون المستقبلي بين الطرفين، من خلال تقديم عروض جديدة ومبتكرة تستند إلى التحليل الذكي لبيانات العملاء وتوفير تجارب مخصصة وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "تُجسّد شراكتنا مع مجموعة لاندمارك توحيد جهود اثنين من أكبر برامج الولاء في الدولة، في خطوة تعكس التزامنا المشترك بتقديم تجربة عملاء متميزة. نهدف إلى منح ملايين الأعضاء في جميع أنحاء الدولة مرونة وخيارات أوسع وراحة يومية أوسع. ونعمل من خلال تبني الابتكار إلى توسيع مزاياه لخدمة عملائنا والمجتمع، في الوقت الذي نعمل فيه على تطوير أدنوك للتوزيع لتصبح شركة عصرية رائدة في قطاعي التنقل ومتاجر التجزئة."

يضم برنامج "مكافآت أدنوك" أكثر من 2.5 مليون عضو. ويتمتع أعضاء البرنامج بمزايا حصرية في متاجر واحة أدنوك، التي تُعد أكثر متاجر الراحة شعبية في الدولة، إلى جانب خدمات مميزة تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيوت. كما يوفر البرنامج عروضاً مصممة خصيصاً من أكثر من 150 شريكًا في قطاعات متنوعة تشمل المطاعم والترفيه والضيافة وغيرها. وفي المقابل، يُعتبر برنامج "شكراً" أكبر برنامج ولاء عملاء في المنطقة، حيث يربط أكثر من 7 ملايين عضو داخل دولة الإمارات بمجموعة من أبرز علامات مجموعة لاندمارك في قطاعي التجزئة والضيافة، بما في ذلك سنتر بوينت وماكس وهوم سنتر وبيبي شوب وسلابش.

ومن جانبه، أعرب راهول جاجتياني، مدير مجموعة لاندمارك، عن سعادته بهذه الشراكة قائلًا: "نفخر بالإعلان عن هذا التعاون الاستراتيجي مع "أدنوك للتوزيع"، والذي يُتيح لأعضاء برنامجنا تحويل نقاط "مكافآت أدنوك" إلى نقاط "شكراً" لاستخدامها في التسوق عبر مختلف متاجر شركائنا في البرنامج. وفي المقابل، سيتمكن أعضاء برنامج "شكراً" من تحويل نقاطهم إلى نقاط "مكافآت أدنوك"، مما يمنحهم تجربة متكاملة ومجزية تتيح لهم الاستفادة من مجموعة واسعة من خدمات أدنوك للتوزيع. تُجسّد هذه الشراكة التزامنا المستمر بالابتكار وتعزيز رضا العملاء، وتمثل محطة بارزة في مسيرتنا نحو تقديم قيمة مضافة لعملائنا باستمرار."

وكان برنامج "مكافآت أدنوك" قد سجل نمواً سنوياً بنسبة 25% في عام 2024، مما عزز مكانته كأكبر وأشهر برنامج ولاء في قطاع التنقل والراحة في دولة الإمارات. كما يُظهر أعضاء البرنامج معدل إنفاق أعلى بنسبة 20% في كل زيارة مقارنة بغير الأعضاء. ويُشكّل "برنامج مكافآت أدنوك" ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة للنمو على مدى خمس سنوات، ويعدم هدف الشركة الرامي إلى زيادة معاملات قطاع التجزئة غير الوقود بنسبة 50% بحلول عام 2028.

حول "أدنوك للتوزيع"

“أدنوك للتوزيع” هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح “أدنوك للتوزيع” وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير “أدنوك للتوزيع” محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 47 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 52 عاماً من تأسيسها، تدير “أدنوك للتوزيع” نحو 940 محطة خدمة، 556 محطة خدمة في دولة الإمارات و70 محطة خدمة في السعودية (بالإضافة إلى 70 محطة تحت التطوير) و243 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 379 متجر واحة أدنوك و37 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية، ولدي الشركة أكثر من 300 نقطة شحن كهربائي مُثبتة في جميع أنحاء الإمارات. “أدنوك للتوزيع” هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 30 يونيو 2025. تهدف “أدنوك للتوزيع” إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية.

نُبذة عن "مجموعة لاندمارك"

تأسست مجموعة لاندمارك في عام 1973 بمملكة البحرين، ونمت لتصبح واحدة من أكبر وأبرز مجموعات التجزئة والضيافة متعددة القنوات على مستوى المنطقة، حيث تمتد عملياتها إلى الشرق الأوسط، وأفريقيا، والهند، وجنوب شرق آسيا. ومنذ انتقال مقرها الإقليمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1990، تواصل المجموعة توسّعها اللافت، إذ تمتلك وتدير 22 علامة تجارية محلية رائدة ضمن شبكة تضم أكثر من 2,200 متجراً، بمساحات تأجيرية إجمالية تصل إلى 33 مليون قدم مربع. يعكس نجاح مجموعة لاندمارك تنوّع محفظتها التجارية التي تغطي مختلف فئات التجزئة، حيث تقدم مجموعة شاملة من المنتجات في قطاعات الأزياء، والمفروشات، والمواد الغذائية، والإلكترونيات، ومن أبرز علاماتها التجارية: سنتربوينت، ماكس فاشون، هوم سنتر، بيبي شوب، سبلاش، شو مارت، لايف ستايل، فيفا، إيماكس، هوم بوكس، ستايلي، شو إكسبريس، سبار، إيزي باي. كما وسّعت المجموعة نشاطها لتشمل قطاعات الترفيه، والرياضة، والضيافة، من خلال علامات بارزة مثل: فيتنس فيرست، سيتي ماكس، فن سيتي، فن فيل، زافران، كارلوتشيو. وتتميز المجموعة بقدرات لوجستية رائدة على مستوى المنطقة، حيث تمتلك" أوميغا لوجستيكس" ، أكبر مركز توزيع مملوك للقطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم خدمات لوجستية متقدمة لأطراف خارجية.

تضع مجموعة لاندمارك رضا العملاء وتقديم قيمة استثنائية لهم في صميم استراتيجيتها، ويعمل ضمن كوادرها أكثر من 53,000 موظف. كما حظيت المجموعة بلقب "أفضل بيئة عمل" بشكل متواصل منذ عام 2017.

